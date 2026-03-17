主演 山本千尋 監督 坂本浩一

『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』

メインビジュアル・特報映像解禁！2026年国内外で展開！

世界が熱狂する圧巻のアクション、日本が誇る“NINJA”エンターテインメント誕生！



©日本映画放送



「時代劇専門チャンネル」などを運営する日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮川朋之）は、この度、新作アクション時代劇『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』（監督：坂本浩一 主演：山本千尋）に関して2026年に配信を中心とした国内外の展開を行うことを決定しました。

それに先駆けて海外向けYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI - SHINOBI」のメンバーシップ（日本・中国を除く）にて日本時間3月30日（月）午前11:00に先行配信します。『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』は、「24/7 SAMURAI - SHINOBI」で2,000万回超の視聴実績を誇り、今なお毎週約5万回再生ずつ伸ばしている『BLACKFOX： Age of the Ninja』と、配信開始直後に115万回再生を記録し、海外のファンから熱い支持を受ける『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』の世界観がクロスオーバーした作品です。

あわせて、その世界観を凝縮したメインビジュアルと特報映像が解禁となりました。二振りの刀を構え、鋭い眼光を向ける主演・山本千尋の躍動感あふれる姿が映し出されています。背後には、対峙する宮原華音や、ケイン・コスギら最強の布陣が並び、火花散る戦場を彷彿とさせる、まさに“NINJA WARS”と言うべき衝撃的なデザインとなっています。また、特報映像では、ハリウッドで培われた坂本浩一監督の代名詞とも言える、ハイスピードかつエネルギッシュなアクションが炸裂しています。





特報映像URL https://youtu.be/s7xeWV-ssN8

ケイン・コスギｖｓ倉田保昭、夢のマッチアップが実現！

主演 山本千尋に加え、『ウルトラマンジード』濱田龍臣、「牙狼〈GARO〉」シリーズ栗山航や水野美紀など特撮・アクション界のレジェンド＆スターたちが大集結！

本作を彩るキャスト陣には、坂本監督の系譜を語る上で欠かせない顔ぶれが揃いました。宮原華音、桃月なしこ、ケイン・コスギ、水野美紀に加え、坂本監督の代表作『ウルトラマンジード』で主演を務めた濱田龍臣が参戦。同作では山本千尋もヒロインとして出演しており、ファン垂涎の再タッグとなりました。 「牙狼〈GARO〉」シリーズの主演として知られる実力派・栗山航も。さらに、『BLACKFOX: Age of the Ninja』に続き、日本が世界に誇るアクション界のレジェンドであり、坂本監督の恩師でもある倉田保昭の出演も実現。ケイン・コスギと激しい戦いを繰り広げます。80歳目前（撮影時）とは思えぬ圧巻のアクションを見せつけ、衝撃的なラストへと物語を加速させます。新旧のアクションスターが火花を散らす、坂本監督ならではの日本最高レベルのアクション演出と、確かな信頼関係が生み出す人間ドラマへの期待が高まります。

主題歌は２１世紀の日本のアニソン界をけん引してきた

fripSide『My Own Way -version 2026-』に決定！

主題歌は第3期に突入しさらに勢いを増すfripSideが担当。『BLACKFOX: Age of the Ninja』の主題歌でもある『My Own Way』を現体制で収録し直して、再び坂本監督作品とタッグを組むことになりました。激しくも切なく、そして力強い楽曲が、二つの坂本作品のヒロインたちの葛藤と友情、物語の奥に潜む“哀しい愛”が生んだ結末を優しく包み込み、本作の魅力を後押しします。













© 日本映画放送

作品情報



『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』

世界が熱狂する坂本浩一監督の人気アクション時代劇２作品が一つの世界線で結びつく！

山本千尋、ケイン・コスギら日本を代表するアクション俳優たちが夢の共演を果たした

SAKAMOTO'S NINJA UNIVERSEが爆誕！

【海外配信情報】

海外向けYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI - SHINOBI」のメンバーシップ（日本・中国を除く）にて

2026年3月30日（月）午前11時 先行配信開始！

※日本国内でも2026年配信予定。詳細は後日発表。





【出演】

山本千尋

宮原華音 桃月なしこ 谷口布実 大久保桜子 寺坂頼我

中村優一 高岩芯泰 七瀬恋彩 丸山敦史 榎本遥菜 谷口高史

濱田龍臣 栗山航

ケイン・コスギ／水野美紀

倉田保昭

ナレーション 本宮泰風

【監督・アクション監督】坂本浩一 【脚本】足木淳一郎

【音楽】中村康隆 【主題歌】fripSide「My Own Way -version 2026-」

【作品紹介】

海外向けYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI - SHINOBI」で2,000万回超の視聴実績を誇る『BLACKFOX： Age of the Ninja』と、配信開始直後に115万回再生を記録した『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』の世界観が融合！新作アクション時代劇『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』が幕を開ける！メガホンを取るのは、「ウルトラマン」「仮面ライダー」「スーパー戦隊」シリーズ全てでメイン監督を務めた、坂本浩一。『今際の国のアリス』『アンダーニンジャ』など数々の話題作に出演し、『BLACKFOX： Age of the Ninja』でも主演を務めた山本千尋を今作の主演に迎え、アクション作品での活躍が目覚ましく、『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』でW主演を務め圧倒的な結果を残した宮原華音、モデルや俳優として幅広く活動する桃月なしこ、国際的なアクションスター、ケイン・コスギ、さらにアクションをルーツに持ち、数々のドラマや映画で唯一無二の存在感を放つ水野美紀といった、日本を代表するアクション俳優たちが共演！！世界で旋風を巻き起こす坂本浩一アクション時代劇の二つの物語がぶつかる、日本トップレベルのアクション満載の“NINJAユニバース作品”が誕生する。

【あらすじ】

民衆を煽り幕府への謀反を企む怪しげな新興宗教・白蓮教を調査していた狐の集団の当主・石動律花（山本千尋）。そこで律花は、将軍からの任務を受けて現れた風魔忍者のお喬（宮原華音）と出会う。

律花とお喬たちが立ち向かうべき敵は同じ、徳川家に恨みを持ち復興を願う、服部半蔵（ケイン・コスギ）率いる伊賀忍者たちであった！！その背後には幕府に復讐を誓うある人物の哀しい過去があって・・・。BLACKFOX の世界とSHOGUN'S NINJAの世界が交わる。狐の集団 VS風魔忍者 VS 伊賀忍者の忍者大戦＝NINJA WARSが幕を開ける！！







© 日本映画放送

【SAKAMOTO'S NINJA UNIVERSEとは？】

2019年『BLACKFOX: Age of the Ninja』を第一作と定め、2025年『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』を第二作、そして第三作となる最新作『NINJA WARS ～BLACKFOX VS SHOGUN'S NINJA～』。特撮アクション界のマエストロ・坂本浩一監督による唯一無二のアクション時代劇ユニバースです。日本を含む世界で巻き起こる“時代劇ブーム”に加えて、「本物」のアクション作品がヒットを生んでいるこの時代に坂本監督が手掛ける新ブランドです。

【作品公式HP】 https://sakamoto-ninja.com/

【作品公式Ｘ】 @ACTIONJIDAIGEKI https://x.com/ACTIONJIDAIGEKI

【作品公式Instagram】@shoguns_ninja_jidaigeki https://www.instagram.com/shoguns_ninja_jidaigeki/

【作品公式TikTok】https://www.tiktok.com/@shogunsninja.sns

【特報映像】https://youtu.be/s7xeWV-ssN8

※特報映像は日本国内からも視聴可能です

【24/7 SAMURAI - SHINOBIとは?】

日本独自のコンテンツ「時代劇」の魅力をグローバルに展開するエンターテインメントブランド。2022年8月に開始したYouTubeチャンネルは登録者33万人以上、総再生回数1.4億回以上を突破（2026年2月時点）、全世界（日本を除く）で視聴可能。

また、Tubi、Rokuなどの国外配信プラットフォームでも展開している。特撮アクション界のキーマン・坂本浩一監督が手掛けた『BLACKFOX： Age of the Ninja』は2,000万回以上、『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』は配信直後に115万回再生されるなど、両作品とも絶大な人気を誇っている。さらに、松本幸四郎主演の「鬼平犯科帳」シリーズや豊川悦司主演の映画「仕掛人・藤枝梅安㊀㊁」のほか、「座頭市」シリーズ、「御家人斬九郎」シリーズなど、新旧時代劇を配信中。

【24/7 SAMURAI - SHINOBI 公式YouTube】

https://www.youtube.com/@247samuraishinobi/videos

※日本国内からの視聴はできません