金属メッシュコンベアベルト供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
金属メッシュコンベアベルト世界総市場規模
金属メッシュコンベアベルトとは、金属線材を編み込みまたは溶接してメッシュ状に形成した搬送用ベルトであり、主に高温環境や衛生性が求められる製造工程において使用される産業用搬送部材です。金属メッシュコンベアベルトは耐熱性、耐腐食性、通気性および排水性に優れているため、食品加工、熱処理、乾燥炉、洗浄装置、電子部品製造など幅広い分野で利用されています。また、構造上の開口率が高いため、加熱・冷却・乾燥などの工程で熱や空気、液体を効率よく通過させることが可能です。さらに、ステンレス鋼などの耐久性の高い材料が用いられることが多く、長寿命でメンテナンス性にも優れている点が金属メッシュコンベアベルトの大きな特徴です。製造ラインの自動化や高効率化の進展に伴い、金属メッシュコンベアベルトの需要は今後も拡大すると考えられています。
図. 金属メッシュコンベアベルトの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344391/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344391/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル金属メッシュコンベアベルトのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1259百万米ドルから2032年には1724百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル金属メッシュコンベアベルトのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、食品・飲料産業の拡大による需要増加
食品加工・飲料製造分野の拡大は、金属メッシュコンベアベルト市場を支える重要な要因です。食品製造工程では高い衛生基準と連続生産が求められるため、洗浄が容易で細菌が付着しにくい構造を持つ金属メッシュコンベアベルトが広く採用されています。また、加熱・冷却・洗浄など複数工程を同一ラインで処理できる点も評価されており、食品工場の自動化とともに金属メッシュコンベアベルトの導入が拡大しています。
2、高温・過酷環境に対応できる搬送設備への需要
熱処理、乾燥炉、焼成炉など高温環境での搬送用途では、耐熱性に優れる金属メッシュコンベアベルトの需要が増加しています。金属素材で構成されたベルトは極めて高温の条件下でも構造を維持でき、従来のゴムや樹脂製ベルトでは対応できない工程にも適用可能です。この特性により、金属加工、ガラス、セラミックスなどの産業分野で金属メッシュコンベアベルトの導入が進んでいます。
3、製造業の自動化・生産効率向上の需要
世界的な製造業の自動化やスマートファクトリー化の進展も、金属メッシュコンベアベルト市場の成長を促しています。コンベアシステムは生産ラインの連続搬送を実現し、作業効率や生産性の向上に寄与します。特に自動車、電子部品、機械製造などの分野では、部品搬送の安定性や耐久性が重視されるため、長寿命で信頼性の高い金属メッシュコンベアベルトの採用が増えています。
今後の発展チャンス
1、スマート製造と自動化技術の進展
製造業におけるスマートファクトリー化や自動化の進展は、金属メッシュコンベアベルトの将来的な重要な成長機会となります。自動化生産ラインでは、安定した搬送能力と高い耐久性を持つ搬送装置が不可欠であり、金属メッシュコンベアベルトはロボットや自動仕分け装置と組み合わせて効率的な物料搬送を実現できます。近年、多くの製造施設で自動化コンベアシステムが導入されており、この傾向は今後も金属メッシュコンベアベルトの需要拡大につながると期待されています。
金属メッシュコンベアベルトとは、金属線材を編み込みまたは溶接してメッシュ状に形成した搬送用ベルトであり、主に高温環境や衛生性が求められる製造工程において使用される産業用搬送部材です。金属メッシュコンベアベルトは耐熱性、耐腐食性、通気性および排水性に優れているため、食品加工、熱処理、乾燥炉、洗浄装置、電子部品製造など幅広い分野で利用されています。また、構造上の開口率が高いため、加熱・冷却・乾燥などの工程で熱や空気、液体を効率よく通過させることが可能です。さらに、ステンレス鋼などの耐久性の高い材料が用いられることが多く、長寿命でメンテナンス性にも優れている点が金属メッシュコンベアベルトの大きな特徴です。製造ラインの自動化や高効率化の進展に伴い、金属メッシュコンベアベルトの需要は今後も拡大すると考えられています。
図. 金属メッシュコンベアベルトの製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル金属メッシュコンベアベルトのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1259百万米ドルから2032年には1724百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル金属メッシュコンベアベルトのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、食品・飲料産業の拡大による需要増加
食品加工・飲料製造分野の拡大は、金属メッシュコンベアベルト市場を支える重要な要因です。食品製造工程では高い衛生基準と連続生産が求められるため、洗浄が容易で細菌が付着しにくい構造を持つ金属メッシュコンベアベルトが広く採用されています。また、加熱・冷却・洗浄など複数工程を同一ラインで処理できる点も評価されており、食品工場の自動化とともに金属メッシュコンベアベルトの導入が拡大しています。
2、高温・過酷環境に対応できる搬送設備への需要
熱処理、乾燥炉、焼成炉など高温環境での搬送用途では、耐熱性に優れる金属メッシュコンベアベルトの需要が増加しています。金属素材で構成されたベルトは極めて高温の条件下でも構造を維持でき、従来のゴムや樹脂製ベルトでは対応できない工程にも適用可能です。この特性により、金属加工、ガラス、セラミックスなどの産業分野で金属メッシュコンベアベルトの導入が進んでいます。
3、製造業の自動化・生産効率向上の需要
世界的な製造業の自動化やスマートファクトリー化の進展も、金属メッシュコンベアベルト市場の成長を促しています。コンベアシステムは生産ラインの連続搬送を実現し、作業効率や生産性の向上に寄与します。特に自動車、電子部品、機械製造などの分野では、部品搬送の安定性や耐久性が重視されるため、長寿命で信頼性の高い金属メッシュコンベアベルトの採用が増えています。
今後の発展チャンス
1、スマート製造と自動化技術の進展
製造業におけるスマートファクトリー化や自動化の進展は、金属メッシュコンベアベルトの将来的な重要な成長機会となります。自動化生産ラインでは、安定した搬送能力と高い耐久性を持つ搬送装置が不可欠であり、金属メッシュコンベアベルトはロボットや自動仕分け装置と組み合わせて効率的な物料搬送を実現できます。近年、多くの製造施設で自動化コンベアシステムが導入されており、この傾向は今後も金属メッシュコンベアベルトの需要拡大につながると期待されています。