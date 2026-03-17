商用貯湯式電気温水器業界の主要企業調査2026：競合分析、事業戦略、競争優位性
商用貯湯式電気温水器世界総市場規模
商用貯湯式電気温水器とは、主にホテル、病院、学校、飲食店、工場などの業務用施設において大量の温水需要に対応するために設計された電気加熱式の給湯設備です。商用貯湯式電気温水器は内部に大容量の貯湯タンクを備え、電気ヒーターによって水を加熱し、一定温度に保った状態で貯蔵することで、必要なときに安定した温水を供給できる仕組みとなっています。ガス給湯設備と比較して燃焼工程が不要であるため安全性が高く、排気設備を必要としない点も特徴です。また、商用貯湯式電気温水器はタイマー制御や温度管理システムと組み合わせることで電力利用の最適化が可能であり、ピークシフト運用や省エネルギー化にも対応できます。さらに、耐久性や連続運転性能が重視されており、施設の給湯インフラとして安定した温水供給を実現する重要な設備として広く利用されています。
図. 商用貯湯式電気温水器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344383/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344383/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル商用貯湯式電気温水器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2833百万米ドルから2032年には3561百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル商用貯湯式電気温水器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、業務用施設における温水需要の拡大
ホテル、病院、介護施設、学校、飲食店などの業務用施設では、日常的に大量の温水が必要とされており、安定した給湯システムの導入が不可欠となっています。このような背景の中で、大容量の温水を安定的に供給できる商用貯湯式電気温水器の需要が拡大しています。特に宿泊施設や医療施設では衛生管理や快適性の観点から継続的な温水供給が求められるため、商用貯湯式電気温水器の導入が市場成長を後押ししています。
2、電化・脱炭素政策の推進
世界各国でカーボンニュートラルの実現に向けた政策が進められており、化石燃料を使用する設備から電気設備への転換が進んでいます。この流れの中で、ガス燃焼を伴わない商用貯湯式電気温水器は、環境負荷低減に貢献できる給湯設備として注目されています。再生可能エネルギーとの組み合わせや電力利用の最適化が可能な点も評価されており、商用貯湯式電気温水器の市場拡大を促進しています。
3、安全性と設置自由度の高さ
ガス設備と比較して、商用貯湯式電気温水器は燃焼を伴わないため、排気設備やガス配管を必要とせず、安全性が高い点が特徴です。このため、都市部のビルや地下施設、改修プロジェクトなど、設置条件が制限される場所でも導入しやすいメリットがあります。こうした安全性と設置の柔軟性は、商用貯湯式電気温水器の導入を後押しする重要な市場ドライバーとなっています。
今後の発展チャンス
1、脱炭素化と電化政策の進展
各国でカーボンニュートラル政策が進む中、建物設備の電化が加速しており、商用貯湯式電気温水器はその流れの中で大きな市場機会を持っています。電気を利用した給湯設備は再生可能エネルギーとの相性が良く、温室効果ガス排出削減にも寄与します。企業や公共施設が環境目標を達成するための設備更新を進める中で、商用貯湯式電気温水器は持続可能な給湯ソリューションとして採用が拡大する可能性があります。
商用貯湯式電気温水器とは、主にホテル、病院、学校、飲食店、工場などの業務用施設において大量の温水需要に対応するために設計された電気加熱式の給湯設備です。商用貯湯式電気温水器は内部に大容量の貯湯タンクを備え、電気ヒーターによって水を加熱し、一定温度に保った状態で貯蔵することで、必要なときに安定した温水を供給できる仕組みとなっています。ガス給湯設備と比較して燃焼工程が不要であるため安全性が高く、排気設備を必要としない点も特徴です。また、商用貯湯式電気温水器はタイマー制御や温度管理システムと組み合わせることで電力利用の最適化が可能であり、ピークシフト運用や省エネルギー化にも対応できます。さらに、耐久性や連続運転性能が重視されており、施設の給湯インフラとして安定した温水供給を実現する重要な設備として広く利用されています。
図. 商用貯湯式電気温水器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344383/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344383/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル商用貯湯式電気温水器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2833百万米ドルから2032年には3561百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル商用貯湯式電気温水器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、業務用施設における温水需要の拡大
ホテル、病院、介護施設、学校、飲食店などの業務用施設では、日常的に大量の温水が必要とされており、安定した給湯システムの導入が不可欠となっています。このような背景の中で、大容量の温水を安定的に供給できる商用貯湯式電気温水器の需要が拡大しています。特に宿泊施設や医療施設では衛生管理や快適性の観点から継続的な温水供給が求められるため、商用貯湯式電気温水器の導入が市場成長を後押ししています。
2、電化・脱炭素政策の推進
世界各国でカーボンニュートラルの実現に向けた政策が進められており、化石燃料を使用する設備から電気設備への転換が進んでいます。この流れの中で、ガス燃焼を伴わない商用貯湯式電気温水器は、環境負荷低減に貢献できる給湯設備として注目されています。再生可能エネルギーとの組み合わせや電力利用の最適化が可能な点も評価されており、商用貯湯式電気温水器の市場拡大を促進しています。
3、安全性と設置自由度の高さ
ガス設備と比較して、商用貯湯式電気温水器は燃焼を伴わないため、排気設備やガス配管を必要とせず、安全性が高い点が特徴です。このため、都市部のビルや地下施設、改修プロジェクトなど、設置条件が制限される場所でも導入しやすいメリットがあります。こうした安全性と設置の柔軟性は、商用貯湯式電気温水器の導入を後押しする重要な市場ドライバーとなっています。
今後の発展チャンス
1、脱炭素化と電化政策の進展
各国でカーボンニュートラル政策が進む中、建物設備の電化が加速しており、商用貯湯式電気温水器はその流れの中で大きな市場機会を持っています。電気を利用した給湯設備は再生可能エネルギーとの相性が良く、温室効果ガス排出削減にも寄与します。企業や公共施設が環境目標を達成するための設備更新を進める中で、商用貯湯式電気温水器は持続可能な給湯ソリューションとして採用が拡大する可能性があります。