Nutanix、エンタープライズAIファクトリーの可能性を引き出す、フルスタックのソフトウェアソリューション 「Nutanix Agentic AI」を発表
・エージェント型AIアプリケーション向けに求められるパフォーマンス、コンプライアンス、セキュリティを実現、全体的なトークンコストの最小化を見据えて設計
・エンタープライズのインフラストラクチャー/プラットフォームチームによる、AIファクトリーの構築・拡張・運用が容易に
・NVIDIA AI Enterpriseと統合されたAI PaaSの豊富なサービスにより、開発チームはエージェント型AIワークロードの展開を加速
ハイブリッド・マルチクラウドコンピューティングのリーダーであるNutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami 以下、Nutanix）は昨日、ビジネストランスフォーメーション向けエージェント型AIの導入加速を支援するために設計されたフルスタックのソフトウェアソリューション「Nutanix Agentic AI」を発表しました。
エージェント型AIへの移行により、エンタープライズによるAIの採用は転換期を迎えています。もはやモデルや個々のエージェントの構築よりも、多数のエージェントを大規模・安全に実行する上で必要な、複雑なインフラストラクチャー管理こそが成功の障壁となっています。企業のインフラストラクチャー/プラットフォームチームは、AIファクトリーを構築・運用し、自社のリソースに対する共有アクセスを提供しつつ、パフォーマンス、セキュリティ、ソブリン要件の遵守を最大限できる、より効果的なソリューションを必要としています。さらに、データサイエンティストやエージェント型AIの開発者からはモデルの実行とファインチューニングを行い、エージェントを構築し、エンタープライズデータへの安全な接続を確立するための、各種ツールやサービスへの容易なアクセスが期待されています。
Nutanixの製品管理部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるThomas Cornelyは、次のように述べています。「『単一の大型ジョブ』の実行に最適化されたモデルトレーニング用のAIインフラストラクチャーとは異なり、本番環境のエージェント型AIインフラストラクチャーには、多数のAIサービス、エージェント、同時接続するユーザーや開発者に対応できる、大規模で変化の激しい環境を支える能力が求められます。Nutanix Agentic AIは、当社のAHVハイパーバイザー、Flow Virtual Networking、Nutanix Kubernetes Platform、Nutanix Enterprise AIを拡張し、エンタープライズのAIファクトリーにクラウド運用モデルを提供します。これにより、インフラストラクチャー/プラットフォームチームは、AIファクトリーを容易に構築・運用・ガバナンス出来るようになります。同時にエージェント型AIの開発者は、必要とするパフォーマンスと、豊富なモデルやAIプラットフォームサービスを利用できます。」
本ソリューションは、エージェントビルダー層でNVIDIA AI Enterpriseと統合し、サポート対象の構成に応じてNVIDIA認定のAIファクトリーのエコシステムを統合的に管理します。この結果、フルスイートのインフラストラクチャーオーケストレーション/セキュリティソフトウェアと、データサイエンティストやエージェント型AI開発者向けのAIプラットフォームサービス（PaaS）とModel-as-a-Service（MaaS）の組み合わせが実現しており、顧客企業はマルチユーザーのダイナミックなAI環境でエージェント型AIアプリケーションを構築・実行・保護できます。またNutanixとNVIDIAは、NVIDIA OpenShellオープンソースランタイムを含むNVIDIA Agent Toolkitとの統合を通じて、企業向け自律型エージェントの基盤構築も進めています。
・エンタープライズのインフラストラクチャー/プラットフォームチームによる、AIファクトリーの構築・拡張・運用が容易に
・NVIDIA AI Enterpriseと統合されたAI PaaSの豊富なサービスにより、開発チームはエージェント型AIワークロードの展開を加速
ハイブリッド・マルチクラウドコンピューティングのリーダーであるNutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO: Rajiv Ramaswami 以下、Nutanix）は昨日、ビジネストランスフォーメーション向けエージェント型AIの導入加速を支援するために設計されたフルスタックのソフトウェアソリューション「Nutanix Agentic AI」を発表しました。
エージェント型AIへの移行により、エンタープライズによるAIの採用は転換期を迎えています。もはやモデルや個々のエージェントの構築よりも、多数のエージェントを大規模・安全に実行する上で必要な、複雑なインフラストラクチャー管理こそが成功の障壁となっています。企業のインフラストラクチャー/プラットフォームチームは、AIファクトリーを構築・運用し、自社のリソースに対する共有アクセスを提供しつつ、パフォーマンス、セキュリティ、ソブリン要件の遵守を最大限できる、より効果的なソリューションを必要としています。さらに、データサイエンティストやエージェント型AIの開発者からはモデルの実行とファインチューニングを行い、エージェントを構築し、エンタープライズデータへの安全な接続を確立するための、各種ツールやサービスへの容易なアクセスが期待されています。
Nutanixの製品管理部門エグゼクティブ・バイスプレジデントであるThomas Cornelyは、次のように述べています。「『単一の大型ジョブ』の実行に最適化されたモデルトレーニング用のAIインフラストラクチャーとは異なり、本番環境のエージェント型AIインフラストラクチャーには、多数のAIサービス、エージェント、同時接続するユーザーや開発者に対応できる、大規模で変化の激しい環境を支える能力が求められます。Nutanix Agentic AIは、当社のAHVハイパーバイザー、Flow Virtual Networking、Nutanix Kubernetes Platform、Nutanix Enterprise AIを拡張し、エンタープライズのAIファクトリーにクラウド運用モデルを提供します。これにより、インフラストラクチャー/プラットフォームチームは、AIファクトリーを容易に構築・運用・ガバナンス出来るようになります。同時にエージェント型AIの開発者は、必要とするパフォーマンスと、豊富なモデルやAIプラットフォームサービスを利用できます。」
本ソリューションは、エージェントビルダー層でNVIDIA AI Enterpriseと統合し、サポート対象の構成に応じてNVIDIA認定のAIファクトリーのエコシステムを統合的に管理します。この結果、フルスイートのインフラストラクチャーオーケストレーション/セキュリティソフトウェアと、データサイエンティストやエージェント型AI開発者向けのAIプラットフォームサービス（PaaS）とModel-as-a-Service（MaaS）の組み合わせが実現しており、顧客企業はマルチユーザーのダイナミックなAI環境でエージェント型AIアプリケーションを構築・実行・保護できます。またNutanixとNVIDIAは、NVIDIA OpenShellオープンソースランタイムを含むNVIDIA Agent Toolkitとの統合を通じて、企業向け自律型エージェントの基盤構築も進めています。