自動プール掃除機市場：エンドユーザー、電源、接続性、流通チャネル、製品タイプ別、世界予測、2026年～2032年
自動プール掃除機市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均13.67％成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自動プール掃除機市場調査レポートを発行・販売します。
「自動プール掃除機レポート」では進歩するロボティクス技術、電力管理の革新、オムニチャネル流通が融合し、プール清掃分野における製品開発と購買行動を変革する仕組みを言及するほか、メーカーおよび販売代理店向けの具体的戦略的提言：レジリエンス強化、接続性を通じた価値獲得、マルチチャネル市場投入の最適化を分析します。
世界の自動プール掃除機市場規模は、2025年に45億8,000万米ドルと評価され、2026年の50億9,000万米ドルから2032年には112億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1949011-automatic-swimming-pool-cleaner-market-by-end-user.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自動プール掃除機市場：エンドユーザー別
第9章 自動プール掃除機市場動力源別
第10章 自動プール掃除機市場：接続性別
第11章 自動プール掃除機市場：流通チャネル別
第12章 自動プール掃除機市場：製品タイプ別
第13章 自動プール掃除機市場：地域別
第14章 自動プール掃除機市場：グループ別
第15章 自動プール掃除機市場：国別
第16章 米国自動プール掃除機市場
第17章 中国自動プール掃除機市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自動プールクリーナー市場における技術革新の影響は何ですか？
技術革新により、清掃精度が向上し、サイクルタイムが短縮され、バッテリー化学と電力管理の改善により稼働時間が延長され、コードレス操作に伴う摩擦が軽減されました。
・自動プールクリーナー市場における最近の関税変動の影響は何ですか？
関税の変更は、着陸コストを変化させ、リショアリングやニアショアリングの決定を促し、サプライヤー契約の見直しを必要とします。
・自動プールクリーナー市場のエンドユーザーはどのように区分されますか？
市場は商業用途と住宅用途に区分され、商業用途では耐久性や保守性が重視され、住宅用途では使いやすさや低メンテナンス性が優先されます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自動プール掃除機市場調査レポートを発行・販売します。
「自動プール掃除機レポート」では進歩するロボティクス技術、電力管理の革新、オムニチャネル流通が融合し、プール清掃分野における製品開発と購買行動を変革する仕組みを言及するほか、メーカーおよび販売代理店向けの具体的戦略的提言：レジリエンス強化、接続性を通じた価値獲得、マルチチャネル市場投入の最適化を分析します。
世界の自動プール掃除機市場規模は、2025年に45億8,000万米ドルと評価され、2026年の50億9,000万米ドルから2032年には112億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1949011-automatic-swimming-pool-cleaner-market-by-end-user.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自動プール掃除機市場：エンドユーザー別
第9章 自動プール掃除機市場動力源別
第10章 自動プール掃除機市場：接続性別
第11章 自動プール掃除機市場：流通チャネル別
第12章 自動プール掃除機市場：製品タイプ別
第13章 自動プール掃除機市場：地域別
第14章 自動プール掃除機市場：グループ別
第15章 自動プール掃除機市場：国別
第16章 米国自動プール掃除機市場
第17章 中国自動プール掃除機市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自動プールクリーナー市場における技術革新の影響は何ですか？
技術革新により、清掃精度が向上し、サイクルタイムが短縮され、バッテリー化学と電力管理の改善により稼働時間が延長され、コードレス操作に伴う摩擦が軽減されました。
・自動プールクリーナー市場における最近の関税変動の影響は何ですか？
関税の変更は、着陸コストを変化させ、リショアリングやニアショアリングの決定を促し、サプライヤー契約の見直しを必要とします。
・自動プールクリーナー市場のエンドユーザーはどのように区分されますか？
市場は商業用途と住宅用途に区分され、商業用途では耐久性や保守性が重視され、住宅用途では使いやすさや低メンテナンス性が優先されます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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