自動プールロボット市場：プールタイプ、電源、駆動メカニズム、流通チャネル、ナビゲーション技術別、世界予測、2026年～2032年
自動プールロボット市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均11.91％成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自動プールロボット市場調査レポートを発行・販売します。
「自動プールロボットレポート」では2025年の関税環境が産業内の調達、サプライヤー多様化、製品設計、価格設定アプローチに及ぼす実践・戦略的影響を言及するほか、モジュラー設計、強靭な調達、差別化されたチャネル実行を通じた持続的競争優位性の確保に向けた実践的戦略的行動を分析します。
世界の自動プールロボット市場規模は、2025年に38億4,000万米ドルと評価され、2026年の42億8,000万米ドルから2032年には84億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1949010-automatic-pool-robots-market-by-pool-type-power.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 自動プールロボット市場：プールタイプ別
第9章 自動プールロボット市場：電源別
第10章 自動プールロボット市場：駆動メカニズム別
第11章 自動プールロボット市場：流通チャネル別
第12章 自動プールロボット市場：ナビゲーション技術別
第13章 自動プールロボット市場：地域別
第14章 自動プールロボット市場：グループ別
第15章 自動プールロボット市場：国別
第16章 米国の自動プールロボット市場
第17章 中国の自動プールロボット市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自動プールロボット市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に38億4,000万米ドル、2026年には42億8,000万米ドル、2032年までに84億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.91%です。
・自動プールロボット市場における主要企業はどこですか？
Aiper、Aquabot Water Technologies, LLC、Aqualux Pool Products Private Limited、Aqvastar、Beatbot、Beijing Smorobot Technology Co., Ltd.、BWT Holding GmbH、CliBot、Dreame、Fluidra S.A.、Hayward Holdings, Inc.、Mariner 3S AG、Maytronics Ltd.、Milagrow Humantech Pvt. Ltd.、Modcon Industries、Pentair plc、Polaris Pool Systems, Inc.、Poolmate、Potent Water Care Private Limited、Water Tech, Inc.、Wybot、Zodiac Pool Systems, LLCです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「自動プールロボットレポート」では2025年の関税環境が産業内の調達、サプライヤー多様化、製品設計、価格設定アプローチに及ぼす実践・戦略的影響を言及するほか、モジュラー設計、強靭な調達、差別化されたチャネル実行を通じた持続的競争優位性の確保に向けた実践的戦略的行動を分析します。
世界の自動プールロボット市場規模は、2025年に38億4,000万米ドルと評価され、2026年の42億8,000万米ドルから2032年には84億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1949010-automatic-pool-robots-market-by-pool-type-power.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 自動プールロボット市場：プールタイプ別
第9章 自動プールロボット市場：電源別
第10章 自動プールロボット市場：駆動メカニズム別
第11章 自動プールロボット市場：流通チャネル別
第12章 自動プールロボット市場：ナビゲーション技術別
第13章 自動プールロボット市場：地域別
第14章 自動プールロボット市場：グループ別
第15章 自動プールロボット市場：国別
第16章 米国の自動プールロボット市場
第17章 中国の自動プールロボット市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自動プールロボット市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に38億4,000万米ドル、2026年には42億8,000万米ドル、2032年までに84億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.91%です。
・自動プールロボット市場における主要企業はどこですか？
Aiper、Aquabot Water Technologies, LLC、Aqualux Pool Products Private Limited、Aqvastar、Beatbot、Beijing Smorobot Technology Co., Ltd.、BWT Holding GmbH、CliBot、Dreame、Fluidra S.A.、Hayward Holdings, Inc.、Mariner 3S AG、Maytronics Ltd.、Milagrow Humantech Pvt. Ltd.、Modcon Industries、Pentair plc、Polaris Pool Systems, Inc.、Poolmate、Potent Water Care Private Limited、Water Tech, Inc.、Wybot、Zodiac Pool Systems, LLCです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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