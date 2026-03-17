全国食肉事業協同組合連合会(会長：村上幸春、以下 全肉連)は、令和7年度国産食肉理解促進食育実践事業の一環として、広く一般消費者向け、食育冊子「選ぶことが、お肉の安全・安心とおいしさを守る。」を刊行するとともに、全肉連ホームページに内容を公開しました。

(お肉の食育サイト「おにくらぶ( https://www.ajmic.or.jp/oniclub/ )」でも閲覧・ダウンロードが可能)





表紙





■食育冊子

「選ぶことが、お肉の安全・安心とおいしさを守る。」





〔冊子概要〕

・タイトル：食べて支える 国産食肉 生産の現場

選ぶことが、お肉の安全・安心とおいしさを守る。

・内容：・繁殖編

＊毎日を元気にする、お肉のチカラ

＊国産を選ぶことが大事！

＊国産牛の種類と生産サイクル

＊知る・選ぶ・つながる。生産者のストーリー

・肥育編

＊国産の豚と肉用鶏の生産サイクル

＊お肉の加工と安全管理

＊消費者につなぐお肉の流通

＊「いただきます」と「ごちそうさま」の意味を知っておこう！

＊心に留めたい、生産者事情の現在地

・仕様：B5フルカラー16ページ





食肉の栄養情報はもちろん、普段、一般消費者の目に触れることのない、食肉の生産現場の状況を取材形式で編集した、臨場感ある内容となっています。お肉の加工の現場・流通の現場における、安全・安心の取り組みについても訴求し、生産・加工・流通といった各段階を体系的に解説しています。また、「いただきます」「ごちそうさま」の語源を含め、食育の最も重要な、食に対する「感謝」の気持ちの大切さも訴求する内容になっています。

さらに、逼迫する国産食肉の生産者事情についても、解説し、国産食肉を選ぶことの重要性を訴求しています。





繁殖編





肥育編





■お肉の食育サイト「おにくらぶ」

「おいしいお肉には、愛がある。」をコンセプトに、クイズや体操など、お肉の食育に関する情報をクラブ活動のスタイルでユニークに紹介。

URL： https://www.ajmic.or.jp/oniclub/





おにくらぶ





■全肉連 組織概要

名称 ： 全国食肉事業協同組合連合会

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目13番16号 アジミックビル

代表者 ： 会長 村上幸春

設立 ： 1966年4月26日

設立目的： 食肉消費地における流通段階の近代化・合理化の推進のため全国の食肉販売業者を

基盤として円滑に消費者に対し食肉を安定供給する機関として設立。

URL ： https://www.ajmic.or.jp/soshiki/