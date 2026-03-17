広島ホームテレビは、2026年3月18日（水）～4月21日（火）の期間、「Mozu ミニチュア展 ようこそ、ちいさな世界へ。」をそごう広島店9階特設会場で開催します。会場では、SNSで話題になった代表作に加え、「こびとシリーズ」の最新作など、今回広島では初めて発表する新作も展示。Mozuが日常の記憶や風景をもとに丁寧に作り込んだ情景表現を、細部の仕上げや素材感まで間近で楽しめます。さらに、Mozuが実際に制作で使う作業机も会場に再現。道具の配置や制作の跡をそのまま表現した展示で、作品がどのように生まれるかを直に感じられる貴重な機会です。ほかにも、机の上にのって「こびと」になれる「作業机に見立てたフォトスポット」や「こびとの玄関」を再現した巨大なオブジェが、エントランスでお出迎えします。

待望のこびとシリーズ最新作！ 広島では初公開！

展覧会作品を一部ご紹介！

そごう広島店1階にて、特別に作品展示！

総合案内所前に、作品 「こびとの床の間」 を展示中。

展示予定作品

Mozuサイン会開催

3月18日（水）開催初日、物販会場でサイン会を実施します。当日グッズをご購入いただいた方は、どなたでもご参加いただけます。■開催日：3月18日（水）■開催時間：①11:00～、②13:00～、③14:00～、④15:00～、⑤16:00～■開催場所：そごう広島店 9階 特設会場■人数：各回先着30名さま※サインは、ご購入いただいた商品やお持ちの手帳など、お好きなものにお入れします。※イベント内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。

展覧会オリジナルグッズを一部ご紹介！

フォトスポット

期間中、会場にMozuの作業机を見立てたフォトスポットが登場します。机の上に乗ってこびとになってみてください！※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。

チケット情報

【当日券】・大人（高校生・16歳以上）1,400円・子ども（小・中学生）800円・障がい者手帳をお持ちの方（ご本人のみ）700円※未就学児入場無料（保護者同伴が必要）※会場でお買い求めいただけます。

https://www.home-tv.co.jp/event/mozu-miniature/

Mozu氏プロフィール

1998年生まれ。コマ撮りアニメ、ミニチュア、トリックラクガキの三分野で活動するクリエイター。高校2年生のときに自分の部屋をミニチュアで再現した作品が「本物にしか見えない」と話題となり、テレビやメディアで紹介される。受賞歴に「Creative Choice Award」（NY ADC Young Guns 19）など。テレビ番組出演のほか、多数のSNSフォロワーを有する注目の若手クリエイター（X：30.3万人／Instagram：39万人／YouTube：59.5万人／TikTok：41万人・2026年3月時点）。

開催概要

■イベント名：Mozu ミニチュア展 ようこそ、ちいさな世界へ。■会期：2026年3月18日(水)～4月21日(火)【35日間】■時間：10:00～19:00 ※最終日は午後4時閉場・入場は閉場の30分前まで■会場：そごう広島店 9階特設会場■住所：広島市中区基町6-27■お問い合わせ先：HOMEイベントセンター TEL:082-221-7116（平日10:00～17:00）■イベント公式HP：https://www.home-tv.co.jp/event/mozu-miniature/■Mozu展公式HP：https://mozu-miniature.com/■主催：広島ホームテレビ■監修：MOZU STUDIOS■企画制作：「Mozu ミニチュア展 ようこそ、ちいさな世界へ。」制作委員会■後援：広島市教育委員会