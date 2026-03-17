株式会社グラノクス（本社：新潟県燕市、代表取締役：平野和治）は、出先でも仕事がすぐ始められるツールバッグ「ツールゲイザー3」を、2026年3月18日（水）より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売開始いたします。https://www.makuake.com/project/toolgazer3/ツールゲイザー3は、仕事道具を整理しやすく、開いてそのまま使える自立設計を備えた、モバイルワーカーのためのツールバッグです。移動先でも中身を見渡しやすく、必要な道具にすぐアクセスできる構造により、仕事の準備にかかる手間や探す時間を減らし、スムーズに作業へ入ることができます。私たちは普段から、仕事に必要な道具を持って、カフェやコワーキングスペース、訪問先の会議室、時には新幹線など、さまざまな場所で働いています。そうした日々の中で感じてきたのは、場所が変わるたびに仕事道具が乱れ、必要なものがすぐ取り出せず、仕事に入るまでに小さなストレスが積み重なることでした。だからこそ私たちが目指したのは、移動しても“いつもの仕事環境”をそのまま持ち運べることです。ツールゲイザー3は、バッグを置いて開くだけで中身が見渡せ、そのまま自立する構造にすることで、出先でもすぐに仕事を始められる状態をつくれるよう設計しました。

本製品の主な特長は、以下の3点です。

1．開いてそのまま使える自立設計

蓋を開けても支えを必要とせず、自立したまま使用できます。狭いテーブルや限られたスペースでも扱いやすく、出先での作業を快適にサポートします。

2．道具を整理しやすく、見渡しやすい構造

14個のポケット（仕切りプレート使用で最大16個のポケット）を備え、仕事道具それぞれの“住所”をつくりやすい設計です。中身を把握しやすく、使いたい道具にすばやくアクセスできるため、探す時間や準備の手間を減らし、仕事の流れを保ちやすくします。

3．移動先でも“整った状態”を保ちやすい

持ち運びの後でも道具が把握しやすく、出先でも自然な動線で取り出し・使用・収納ができるため、仕事の準備がスムーズになります。

LIFE×DESIGNアワード「ベストプレス賞」を受賞

さらにツールゲイザー3は、2025年9月に開催された東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 第18回LIFE×DESIGNアワードにおいて、「ベストプレス賞」を受賞しました。働き方の変化に寄り添う実用性と、日常の仕事道具を美しく整える発想が評価された製品です。

ツールゲイザー3は、2026年3月18日（水）よりMakuakeにて先行販売を開始いたします。公開時には、数量限定の特別価格も予定しております。ぜひプロジェクト公開をご確認ください。私たちは、移動先でも気持ちよく仕事ができる“整った状態”を持ち運べることを大切にしてきました。ツールゲイザー3が、働く場所を選ばず、自分らしく仕事を進めるための道具になればうれしく思います。

商品概要

商品名：ツールゲイザー3販売開始日：2026年3月18日（水）11:00～販売場所：Makuakeブランド名：グラノクスプロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/toolgazer3/

会社概要

企業名： 株式会社グラノクス代表者： 平野 和治所在地： 新潟県燕市井土巻5丁目212番地設立： 2020年1月事業内容：ライフスタイルプロダクトの企画開発・製造・販売URL： https://www.glanox.co.jp/