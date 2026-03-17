株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「ピアノソロ 時代を超えて響く 応援ソング ―すべての人の心に寄り添うJ-POP―」を、2026年3月24日に発売いたします。

言葉にできない想いを、音楽がそっと支えてくれる。「人を励まし、勇気を与える応援ソング」をコンセプトにした、オムニバスピアノ楽譜集です。昭和・平成・令和、それぞれの時代を彩ってきた名曲の中から、"音楽の持つ力"をまっすぐに感じられる楽曲を厳選。身近な人を応援したいとき、頑張りを讃えたいとき、疲れた心を癒したいとき――。そして、自分自身にエールを送りたいときにも寄り添ってくれる一冊です。「そうそう、こんな曲もあったね！」と思わず口にしたくなる懐かしい楽曲から、時代を超えて愛され続ける応援ソングまで。ピアノを通して、誰かの心に、そして自分自身に、あたたかなエールを届けてみませんか。【収載曲】 ＜即効！テンションUPエール＞・Happiness/嵐・ultra soul/B'z・全力少年/スキマスイッチ・マツケンサンバII/松平 健・希望の轍/サザンオールスターズ＜闘志を燃やす 鼓舞エール＞・どうしてもどうしても/back number・宿命/Official髭男dism・Hero/安室 奈美恵＜前向きになれる ポジティブエール＞・ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE・負けないで/ZARD・どんなときも。/槇原 敬之＜成長を讃える 称賛エール＞・あとひとつ/FUNKY MONKEY BABYS・YELL/いきものがかり・何度でも/DREAMS COME TRUE・栄光の架橋/ゆず・終わりなき旅/Mr.Children＜心に寄り添う あたたかエール＞・怪獣の花唄/Vaundy・時代/中島 みゆき・なんでもないや/RADWIMPS・虹/Aqua Timez＜人生を肯定する 祝福エール＞・ひまわりの約束/秦 基博・愛は勝つ/KAN・上を向いて歩こう/坂本 九-全23曲-

【商品詳細】

ピアノソロ 時代を超えて響く 応援ソング ―すべての人の心に寄り添うJ-POP―

定価：2,750円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/128ページ発売日：2026年3月24日 ISBN：978-4-636-12545-0商品コード：GTP01102926https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102926

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