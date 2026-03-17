L&Lライブリーライフ株式会社は、自宅でホテルのような香り空間を楽しめる精油付きアロマディフューザーを発売します。在宅時間の増加やライフスタイルの変化に伴い、自宅でのリラックス空間づくりへの関心が高まっています。ホテルや高級施設では香りが空間体験を演出する重要な要素として注目されており、独自のアロマを導入する施設も増えています。本製品は、ホテルライクな香り体験を自宅で手軽に楽しめることをコンセプトに開発されました。ディフューザー本体と専用精油がセットになっており、アロマ初心者でも購入後すぐに香りのある空間を楽しむことができます。

ホテルラウンジのような上質な香り空間を実現

付属の精油は、落ち着きのある上品な香りをイメージしたブレンド。リビングや寝室に設置することで、ホテルのロビーや客室のような心地よい香り空間を演出します。日常生活の中で香りによるリラックス効果を感じることができ、在宅ワークやおうち時間をより快適にサポートします。

精油付きですぐに使える

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/z302114/https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/z302114.html

ディフューザー本体に加え、専用精油をセットで提供。届いたその日からアロマ空間を楽しめます。ホテルラウンジのような落ち着いた香りをイメージしたブレンドで、ホテルライクな上質な香り体験が可能です。

コンパクト設計とインテリア性

リビング・寝室・デスクなど様々な場所に設置できるコンパクト設計。シンプルなデザインで、空間に自然に溶け込みます。

こんな方におすすめ

・自宅でホテルのようなリラックス空間を作りたい・アロマ初心者で簡単に始めたい・在宅ワーク環境を整えたい・プレゼントやギフトを探している

商品情報

商品の詳細は楽天市場、Yahooショッピングで確認できます。https://item.rakuten.co.jp/livelylife/z302114/https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/z302114.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、スマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電などの企画・販売を行うライフスタイル企業です。楽天市場、Amazon、Yahooショッピング、TIKTOKSHOPなどの主要ECモールを中心に事業を展開し、「日常をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに商品開発を行っています。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３FTEL：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/