株式会社BrickWall（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河東誠）は、「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトに、物壊し・斧投げ・落書きといった非日常体験を展開する新感覚アミューズメント施設「REEAST ROOM」において、2026年4月1日（水）より、REEAST ROOM池袋店限定で、BREAK ROOMの新オプション『FULL AUTO BREAK』を開始することをお知らせいたします。本サービスは、“撃って壊す”という圧倒的没入感を加えたBREAK ROOMの進化系コンテンツです。従来の「壊す」体験に、“フルオート連射”による爽快感を掛け合わせることで、これまでにない体験強度を実現しました。🔻REEAST ROOM 公式ページhttps://reeastroom.com/

■ サービス概要

BREAK ROOM利用時に追加可能な有料オプションとなります。【基本追加料金】2,480円（税込）【内容】・弾数：500発・体験追加時間：3分【追加オプション】・500発追加：1,000円（税込）・最大2,000発まで追加可能※弾数追加による体験時間の延長はありません。

■ 企画背景

REEAST ROOMはこれまで、「壊す」という行為を安全かつ合法的に体験できる場として、多くの支持を得てきました。今回の『FULL AUTO BREAK』は、都市型エンターテインメントにおける“体験の強度”をさらに引き上げる挑戦です。壊すだけでは終わらない。撃って壊す。五感を刺激する新しいストレス発散体験として、BREAK ROOMはさらなる進化を遂げます。安全管理および運営ルールを徹底し、初心者の方でも安心して体験できる設計としております。

■ 提供開始日

提供開始日：2026年4月1日（水）提供店舗：REEAST ROOM池袋店

■ 代表コメント

■ 株式会社BrickWall 代表取締役 河東誠 コメントREEAST ROOMはこれまで、「壊す」という体験を通して多くのお客様にストレス発散の場を提供してきました。今回の『FULL AUTO BREAK』では、“撃って壊す”という新しい爽快体験を追加することで、より強い没入感と解放感を感じていただけるコンテンツを目指しました。都市型エンターテインメントとして、今後も「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」を体現する体験を提供してまいります。

対象店舗の紹介

REEAST ROOMの紹介

🔻概要「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトにした新感覚のアミューズメント施設です。「日常ではやってはいけないこと」をエンタメコンテンツとして提供していくことで、誰でも一度は思ったことがある「やってはいけないことがしたい」という本能的欲求を、"楽しく、FUNNUYに"、満たすことが許される唯一の空間を創造し続けます。REEAST ROOMは、東京・池袋/新宿で体験できるストレス発散型アクティビティとして、多くの来店者に支持されています。店舗名：REEAST ROOM 池袋店住所：東京都豊島区東池袋1-44-17アクセス：JR池袋駅から徒歩5分程度🔻公式サイトhttps://reeastroom.com/

会社概要

https://reeastroom.com/

株式会社BrickWallは「ワクワクで、人類をつなぐ。」をMISSIONに掲げたスタートアップ企業です。会社名：株式会社BrickWall設立：2019年1月25日代表取締役社長兼CEO： 河東 誠所在地：東京都新宿区西新宿1-15-9 地下一階事業内容：アミューズメント事業、飲食事業