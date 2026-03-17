Game Source Entertainment (香港、以下 GSE)は、スペインのインディーゲームスタジオ「Undercoders」が開発した、アーケードスタイルの3D電車トリックアクションレースゲーム『電車アタック(Denshattack!)』ダウンロード版を、2026年6月18日(木)にSteam、PlayStation(R)5、Xbox、そして新たにプラットフォームに加わったNintendo Switch(TM) 2向けにリリースすることを発表いたします。2月19日(木)よりNintendo Switch(TM) 2とSteamにて無料体験版をダウンロードいただけます。重力をモノともしない電車に乗り込み、ハチャメチャな冒険に出発しよう！





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▼『電車アタック』発売日告知トレーラー

https://youtu.be/e5OM_UAA7cU









■ブレーキのない特急電車に飛び乗る準備はできたか？

『電車アタック』は、パブリッシャーであるFireshine Gamesと開発チームUndercodersが手掛ける作品です。プレイヤーは日本全国にある50以上のステージで「日本最強の電車アタッカー」の称号をかけて戦います。『爆速で走る電車を操り、反転、ドリフト、空中スタントを決めろ』――全てのステージが、あなたの電車に対する常識を覆します！今すぐ限界に挑み、個性豊かなライバルたちと激しいバトルを繰り広げ、エキサイティングな楽曲に乗せて、不可能なミッションに挑戦しましょう！





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●Nintendo Switch(TM) 2＆Steam向け無料体験版、絶賛配信中！

最新のNintendo Switch(TM) 2無料体験版には、最初の4つのステージに加え、専用の練習場が収録されています。ここでは、様々なトリックを試し、高得点を狙えるコンボを練習することができます。電車の操作は一見シンプルですが、「人車一体」の境地に達するには、たゆまぬ練習が必要です。混沌を受け入れ、ルールを打ち破り、自分自身のリズムを生み出します。

『決して減速しない――そうしてこそ、伝説の電車アタッカーになれるのだ！』





▼Nintendo Switch(TM) 2体験版ダウンロード

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103980









●ストーリー背景

物語の舞台はディストピアの未来世界です。環境汚染と大災害により、富裕層は空気清浄ドーム内に住み、荒野に取り残された人々は、ギャングによる支配のもとで世界を再構築しています。プレイヤーは主人公「エミ」となり、敵対するギャングと戦い、アップグレードパーツを集め、ステージを攻略しながら、日本一の電車アタッカーを目指します。





『電車アタック』は、スケートカルチャーの反骨精神と日本文化の豊かさを融合させました。止まることのない電車旅に出かけましょう。





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■GSE STEAM 公式サイト

GSE STEAM 公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@GSESteam

GSE STEAM 公式 X ： https://x.com/GseSteamJP





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■製品概要

タイトル ： 電車アタック(Denshattack!)

対応機種 ： ダウンロード版：Steam、PlayStation(R)5、

Nintendo Switch(TM)2、XBOX

発売日 ： ダウンロード版：2026年6月18日

価格 ： 未定

ジャンル ： トリックアクションレース

プレイ人数 ： 1

表示対応言語： 日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)／フランス語／ドイツ語／

ブラジル・ポルトガル語／スペイン語／カタルーニャ語

対応ボイス ： 日本語／英語

開発元 ： Undercoders

アジア販売元： Game Source Entertainment

CERO ： 未定

権利表記 ：(C) 2026 Undercoders. All rights reserved. Developed By Undercoders S.L. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as 'Fireshine Games'. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









■Game Source Entertainment及び商品の詳しい情報は、こちら

GSE公式 HP ： https://gamesource-ent.jp/

X(旧Twitter) ： https://twitter.com/gamesource_ent

YouTube GSEチャンネル ： https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA

YouTube GSE JPチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg

GSE ユーザーサポート ： support@gamesource-ent.jp