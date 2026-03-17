「ロンドンドッグフェスタ2026」 東京ビッグサイトで6月21日（日）開催決定！
ロンドンドッグフェスタ運営委員会（運営：株式会社東京DOGS、本社：埼玉県越谷市、代表：松尾邑仁）は、2026年6月21日（日）、東京ビッグサイト 東8ホールにて「London Dog Festival（ロンドンドッグフェスタ）2026 in 東京ビッグサイト」を開催することをお知らせいたします。
これまで全国各地で開催し、累計来場者数43,000人超・1日平均8,000人を超える動員実績を誇る本イベントが、ついに東京ビッグサイトへ進出します。スケールも企画も演出もこれまでにない規模となる今回は、愛犬家のみなさまはもちろん、犬と暮らすすべての家族に楽しんでいただける"ワンダーランド"をご用意しました。
開催概要
イベント名：London Dog Festival（ロンドンドッグフェスタ）2026 in東京ビッグサイト
開催日時：2026年6月21日（日）10:00～17:00（予定）
会場：東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホール
住所：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1
駐車場：会場内駐車場あり
入場料：前売り1,650円・当日券3,000円・小学生以下660円・3歳以下無料
愛犬同伴：ペット同伴OK（参加規約をご確認ください）
主催：LONDON DOG FESTIVAL 運営委員会
詳細ページ：https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/(https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/)
■ チケット情報
前売りチケットは現在販売中です。ご購入はこちらから。
チケット購入ページ：https://tokyo-dogs.shop/(https://tokyo-dogs.shop/)
■ 開催趣旨
ペット先進国イギリス・ロンドンをモチーフにしたドッグフェスティバル「London Dog Festival」は、愛犬家同士の親睦・交流の場として、また愛犬との絆をさらに深める特別な一日として企画されました。
今回の東京ビッグサイト開催では、東京ビッグサイトという大規模な会場で、ステージイベント・体験コンテンツ・マルシェ・フードなど、一日中楽しめる充実のプログラムをご提供します。
■ 注目コンテンツ
１.ギネス世界記録に挑戦！
「1時間におすわりをした最多頭数」のギネス世界記録挑戦企画を実施します。来場者の皆様も愛犬とともにご参加いただける特別企画です。皆さまのご参加が、世界記録達成への大きな一歩になります。
２.スペシャルゲスト登場予定
有名芸能人ゲストの登場が予定されています。詳細は後日発表予定、続報をお楽しみに！
３.スペシャルステージ
ゆうと先生によるドッグトレーニングのステージなど、ドッグライフをより豊かにするプロのノウハウを、会場で直接体感できます。
４.英国モチーフのフォトゾーン
ロンドンを象徴するフォトスポットで、愛犬との素敵な一枚を撮影。プロカメラマンに撮ってもらえるエリアも用意予定です。
５.しつけ教室・歯磨き教室
「その日からできるしつけ教室」では、プロが丁寧に指導。愛犬との毎日がもっと楽しくなるヒントが満載です。歯磨き教室も同時開催予定。
６.出展ブース90店以上のマルシェエリア
ドッグフード、グッズ、アパレル、アクセサリーなど、愛犬との暮らしを彩るこだわりブランドが一堂に集結。全国から厳選された90店以上が出展予定です。
７.わんわん大抽選会
「犬と泊まれる豪華宿泊券」が当たるお楽しみ抽選会も開催！来場者全員に参加のチャンスがあります。
■ ペット参加について（重要）
本イベントはペット同伴でご参加いただけます。安全・安心な運営のため、規約(https://tokyo-dogs.com/london-dog-festival/%E3%80%90london-dog-festival-%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%80%91/)を必ずご確認ください。
■ アクセス
東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホール
〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1
りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分
ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分
会社概要
会社名：株式会社東京DOGS
代表取締役：松尾 邑仁
本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298
TEL：048-919-2958
MAIL：info@tokyo-dogs.com
事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業
公式サイト：https://tokyo-dogs.com/
Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/
YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs