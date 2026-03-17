「ロンドンドッグフェスタ2026」 東京ビッグサイトで6月21日（日）開催決定！

株式会社東京DOGS

ロンドンドッグフェスタ運営委員会（運営：株式会社東京DOGS、本社：埼玉県越谷市、代表：松尾邑仁）は、2026年6月21日（日）、東京ビッグサイト 東8ホールにて「London Dog Festival（ロンドンドッグフェスタ）2026 in 東京ビッグサイト」を開催することをお知らせいたします。

これまで全国各地で開催し、累計来場者数43,000人超・1日平均8,000人を超える動員実績を誇る本イベントが、ついに東京ビッグサイトへ進出します。スケールも企画も演出もこれまでにない規模となる今回は、愛犬家のみなさまはもちろん、犬と暮らすすべての家族に楽しんでいただける"ワンダーランド"をご用意しました。

開催概要

イベント名：London Dog Festival（ロンドンドッグフェスタ）2026 in東京ビッグサイト

開催日時：2026年6月21日（日）10:00～17:00（予定）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホール

住所：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

駐車場：会場内駐車場あり

入場料：前売り1,650円・当日券3,000円・小学生以下660円・3歳以下無料

愛犬同伴：ペット同伴OK（参加規約をご確認ください）

主催：LONDON DOG FESTIVAL 運営委員会

詳細ページ：https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/(https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/)

■ チケット情報

前売りチケットは現在販売中です。ご購入はこちらから。

チケット購入ページ：https://tokyo-dogs.shop/(https://tokyo-dogs.shop/)

■ 開催趣旨

ペット先進国イギリス・ロンドンをモチーフにしたドッグフェスティバル「London Dog Festival」は、愛犬家同士の親睦・交流の場として、また愛犬との絆をさらに深める特別な一日として企画されました。

今回の東京ビッグサイト開催では、東京ビッグサイトという大規模な会場で、ステージイベント・体験コンテンツ・マルシェ・フードなど、一日中楽しめる充実のプログラムをご提供します。

■ 注目コンテンツ

１.ギネス世界記録に挑戦！

「1時間におすわりをした最多頭数」のギネス世界記録挑戦企画を実施します。来場者の皆様も愛犬とともにご参加いただける特別企画です。皆さまのご参加が、世界記録達成への大きな一歩になります。

２.スペシャルゲスト登場予定

有名芸能人ゲストの登場が予定されています。詳細は後日発表予定、続報をお楽しみに！

３.スペシャルステージ

ゆうと先生によるドッグトレーニングのステージなど、ドッグライフをより豊かにするプロのノウハウを、会場で直接体感できます。

４.英国モチーフのフォトゾーン

ロンドンを象徴するフォトスポットで、愛犬との素敵な一枚を撮影。プロカメラマンに撮ってもらえるエリアも用意予定です。

５.しつけ教室・歯磨き教室

「その日からできるしつけ教室」では、プロが丁寧に指導。愛犬との毎日がもっと楽しくなるヒントが満載です。歯磨き教室も同時開催予定。

６.出展ブース90店以上のマルシェエリア

ドッグフード、グッズ、アパレル、アクセサリーなど、愛犬との暮らしを彩るこだわりブランドが一堂に集結。全国から厳選された90店以上が出展予定です。

７.わんわん大抽選会

「犬と泊まれる豪華宿泊券」が当たるお楽しみ抽選会も開催！来場者全員に参加のチャンスがあります。

■ ペット参加について（重要）

本イベントはペット同伴でご参加いただけます。安全・安心な運営のため、規約(https://tokyo-dogs.com/london-dog-festival/%E3%80%90london-dog-festival-%E5%8F%82%E5%8A%A0%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%80%91/)を必ずご確認ください。

■ アクセス

東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs