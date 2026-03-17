【健康経営】「患者さんに電話するのが怖い」をゼロにする未収金管理システム LICO-WELL をリリース

株式会社リバティ・ＣＯ・クリエーション

病院・クリニック向け未収金管理システム LICO-WELL

システム開発を手がける株式会社リバティ・CO・クリエーション（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役 森 俊明）は、医療機関の健康経営を推進する未収金管理システム「LICO-WELL（リコウェル）」の提供を開始しました。





未収金回収業務の最大のネックである「電話督促」を生成AIがフルサポート。患者属性・過去履歴に基づく最適トークスクリプトを自動生成し、担当者は画面読み上げだけでOK。

心理的ストレスを排除し、プレゼンティーズムを防ぐことで、健康経営優良法人認定レベルの職場環境を構築。回収率向上と職員の健康増進を同時に実現します。

■ 「この仕事、もう限界かもしれない」──ある医療事務員の告白

「未収金の督促電話をする前日は、いつも眠れないんです。何を言えばいいか分からないし、怒鳴られたらどうしようって……。でも、やらなきゃいけない。それが一番辛いんです」

── ある病院の医療事務員

未収金回収は、医療機関にとって避けて通れない業務です。しかし、その最前線で働く担当者の多くが、深刻な心理的負担を抱えています。

■ 医療現場の「健康経営」を阻む、目に見えない精神的コスト

現在、多くの医療機関が経営改善を急ぐ一方で、現場を支える事務職員のメンタルヘルス維持が課題となっています。

特に未収金回収における督促業務は、担当者にとって極めて高い心理的ハードルがあり、このストレスが蓄積することで、本来のパフォーマンスが発揮できない「プレゼンティーズム」の状態に陥るケースが散見されます。

医療機関の未収金回収業務が担当者に与える負担は、主に以下の4つに集約されます。

1. 正解が分からない不安

「強く言いすぎて患者さんを傷つけたらどうしよう」「優しすぎてなめられたらどうしよう」──毎回、適切な言い方を手探りで探す日々。

2. クレーム対応への恐怖

一度怒鳴られた経験がトラウマとなり、電話をかける前から動悸や不安に襲われる。

3. 属人化による孤立

引き継ぎがうまくいかず、「自分のやり方が正しいのか」を誰にも確認できない。

4. 感情労働の蓄積

毎日、見ず知らずの人にお金の話をし続ける精神的疲労は、想像以上に大きい。

こうした負担が積み重なり、「督促業務が辛くて辞めたい」という離職理由も少なくありません。

■ LICO-WELL が目指したもの：「システムが人を守る」という設計思想

私たちは、この課題を「担当者個人の問題」ではなく「システムで解決すべき構造的問題」と捉えました。

LICO-WELL は、この「精神的コスト」をテクノロジーで最小化し、医療従事者が健やかに働ける健康経営の土壌を作るために誕生したシステムです。

■ 「健康経営」を加速させる LICO-WELL の3つの柱

■ 実際の使用イメージ

「健康経営」を加速させる LICO-WELL の3つの柱LICO-WELL のAI督促トーク文生成画面

【従来の督促電話】

担当者：「あの、えっと……○○さん、お支払いがまだなんですが……（声が震える）」

→ 事前準備に10～15分、電話中も不安で頭が真っ白に

【LICO-WELL 導入後】

システム画面に以下のように表示：

○○様、お世話になっております。

△△病院の会計担当・□□と申します。

先月ご利用いただいた診療費について、

お支払いの確認が取れておりませんでしたので、

ご連絡させていただきました。

ご都合はいかがでしょうか。

担当者：（画面の文章を落ち着いて読み上げるだけ）

→ 準備時間3分、心理的負担も大幅に軽減

■ 導入効果（想定値）

LICO-WELL の導入により、以下のような効果が期待されます。

LICO-WELL導入効果

■ 健康経営への貢献：プレゼンティーズム改善の切り札

プレゼンティーズム改善の切り札

経済産業省が推進する「健康経営」は、従業員の心身の健康が企業の生産性向上につながるという考え方です。特に近年、健康経営の文脈で注目されているのが「プレゼンティーズム」──出勤しているにもかかわらず、心身の不調により十分なパフォーマンスを発揮できない状態です。

LICO-WELL は、この「見えない生産性損失」を改善し、医療機関における健康経営の実現を強力に支援します。

【健康経営における LICO-WELL の価値】

- メンタルヘルス不調の予防: 心理的負担の大きい業務をシステムが支援し、ストレス起因の不調を未然に防止。- プレゼンティーズムの改善: 「督促業務への不安」が軽減されることで、他の業務への集中力が向上。- アブセンティーズムの未然防止: ワークシェアを可能にすることで、過重労働による欠勤を防止。- 離職率の低下: ストレスフルな業務環境の改善により、人材定着に貢献。- 組織全体の生産性向上: 担当者が本来業務に注力できる環境を整備。

【健康経営優良法人認定への貢献】

LICO-WELL の導入は、健康経営優良法人認定の評価項目である「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」に該当します。

■ 代表取締役からのメッセージ

「未収金回収は、誰かがやらなければならない仕事です。でも、それを担当者個人の『頑張り』や『我慢』に依存させるのは、もう限界だと思いました。

真の健康経営とは、単に福利厚生を整えることではなく、現場の『苦痛を伴う業務』そのものをテクノロジーでハックし、負担を軽減することにあると考えます。

AIという技術を使って、人を守るシステムを作りたかった。それが、LICO-WELL です。

私たちは、『効率化』だけを目指したのではありません。『人が人らしく働ける環境』を、システムの力で実現したかったのです。

医療機関こそ、率先して健康経営を実践すべき場所だと考えています。患者さんの健康を支える人たちが、自分自身の健康を犠牲にしてはいけない。LICO-WELLの導入は、医療機関における債権回収の効率化だけでなく、職員の笑顔を守り、組織の活力を引き出す健康経営の重要な一手となります。」

（株式会社リバティ・CO・クリエーション 代表取締役 森 俊明）

■ 今後の展開

導入前後の業務改善イメージ

LICO-WELL は、今後も以下の機能拡張を予定しています。

督促メール・SMS の自動生成機能

電話だけでなく、文書での督促もAIがサポート

患者の支払い能力予測AI

過去データから支払い可能性を予測し、優先順位を最適化

多言語対応

外国人患者への督促にも対応

電子カルテ・レセコンとのAPI連携

既存システムとのシームレスな統合

■ 90日間完全無料トライアル実施中！

リスクゼロで効果を実感してから導入を決定

・ 初期費用・月額費用 完全無料

・ 全機能利用可能（AI督促トーク文生成含む）

・ 専任サポート付き

・ 自動更新なし（安心）

>>> まずはお気軽にお試しください <<<

無料トライアルに申し込む :https://www.liberty-gr.com/lico-well/kaguya-contact

■ 費用対効果：月額10万円で実現する、職員の笑顔と経営改善

LICO-WELL は、月額100,000円（税別）の投資で、以下の効果を実現します。

【削減効果】

- 督促準備時間70%削減 → 人件費の大幅削減- 担当者のストレス指数40%低減 → プレゼンティーズム改善による生産性向上- 離職率20%低減 → 採用・教育コストの削減、ノウハウの蓄積

【増収効果】

- 未収金回収率15%向上 → 直接的な増収効果- 回収業務の効率化 → より多くの案件への対応が可能に

【導入費用】

月額利用料：100,000円（税別）

初期費用：0円（2026年6月末までのお申し込み）

90日間完全無料トライアル実施中

※1日あたり約3,300円で、担当者の心を守り、経営を改善します

※複数施設でのご導入の場合、ボリュームディスカウントがございます



【補足】具体的な試算例

例：病床数200床の総合病院の場合

【投資額】

月額10万円 × 12ヶ月 = 年間120万円

【削減効果】

督促業務時間削減：月40時間削減 × 時給換算2,500円 = 月10万円削減 → 年間120万円

離職による損失削減：採用・教育コスト1人あたり200万円 × 0.2人 = 年間40万円

【増収効果】

未収金年間500万円 × 回収率15%向上 = 年間75万円増収

【合計効果】 年間235万円の効果 - 年間120万円の投資 = 年間115万円のプラス

さらに、担当者のメンタルヘルス改善による「見えない効果」（プレゼンティーズム改善、組織全体の士気向上）は、金額に換算できない大きな価値があります。

【製品概要】病院・クリニック向け未収金管理システム LICO-WELL- 製品名 : LICO-WELL（リコウェル）- コンセプト : 健康経営を推進する、未収金管理システム- 対象 : 医療機関（病院・クリニック）- 提供形態 : クラウドサービス（SaaS）- 主な機能 : 未収金管理・自動消込、督促履歴管理、生成AIによる督促トーク文自動生成、ダッシュボード分析（健康経営指標含む）、レポート出力、健康経営指標レポート機能（オプション）- 月額利用料 ：100,000円（税別）- 無料トライアル: 90日間の完全無料トライアルを提供。効果を実感してから導入を決定いただけます- 提供開始 : 2026年4月（予定）- URL : https://www.liberty-gr.com/lico-well【会社概要】株式会社リバティ・CO・クリエーション

会社名 : 株式会社リバティ・CO・クリエーション

代表者 : 代表取締役 森 俊明

事業内容: 業務系システム開発・エンジニア派遣

所在地 : 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目２番１０号 草野高砂ビル４Ｆ

URL : https://www.liberty-gr.com/

設立 : 平成元年６月

【本件に関するお問い合わせ先】

LICO-WELL 担当：小林 由紀

TEL : 048-824-3410

Email : lico-well@liberty-gr.com