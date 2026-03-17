【登録者4,000名突破】アクセンチュア・Big4・GAFAM出身のデジタル人材が企業のDX実行体制を支援

DX推進を支援する「デジタル人材バンク」、事業会社のDXプロジェクト実行支援を強化

株式会社クラウド人材バンク

株式会社クラウド人材バンク（本社：東京都千代田区、代表取締役：金居 宗久）は、フリーランスのデジタル人材向けプラットフォーム「デジタル人材バンク」の登録者数が4,000名を突破したことをお知らせします（2026年2月時点）。

登録者の多くは、アクセンチュアやBig4、GAFAM、野村総合研究所、NTTデータなどの企業出身のハイスキル人材です。専門領域はIT PMO・DX領域が40%、経営戦略17%、業務改革14%と、企業のDX推進に直結する領域が中心となっています。

現在、当社売上の50%以上は事業会社のDX推進部署への直接支援です。

大手飲料メーカー、大手SPA企業、大手百貨店、エンターテインメント企業などのエンタープライズ企業を中心に、DX/AI推進部門のプロジェクトに対し、体制設計から実行までを伴走しています。

DX推進における企業の構造課題

多くの企業でDX/AI投資が進む一方、次のような課題が顕在化しています。

- 外部コンサルティング会社やSIerに依存し続ける構造- DX/AI推進を担う社内人材の不足- DX/AI投資のROIが見えづらい

DXを「企画」で終わらせず、「実行」までやり切る体制づくりが企業に求められています。

DXプロジェクトをやり切る「実行体制」を設計

クラウド人材バンクは、単なるフリーランス紹介サービスではなく、企業のDXプロジェクトを推進する実行体制そのものの設計を支援しています。

具体的には以下の支援を提供しています。

・DX推進のプロジェクト/体制設計

・プロフェッショナル人材のアサイン

・DXプロジェクトの実行伴走

構想だけで終わらないDXを実現するため、企業のDX推進を構想から実行まで一貫して支援します。

このような企業様からのご相談が増えています

- DX推進部門を立ち上げたが、実行する人材が不足している- コンサルティング会社に依存せずDXを推進したい- DX投資のROIを高めたい- 社内DX人材育成と並行してプロ人材を活用したい

DX/AI推進を担当されている企業の方からのご相談を受け付けています。

代表コメント

株式会社クラウド人材バンク代表取締役 金居 宗久

日本の労働生産性はOECD38カ国中32位（※1）と低迷し、経済成長率も世界で下位10%（※2）に位置するなど、日本の競争力低下が指摘されています。

私はこの状況を変えたいという思いから当社を創業しました。

特定の知識や技術を持つ人材が、その知見を持たない企業に入ることで、生産性は大きく向上します。AIやDXなどのデジタル人材が企業の中に入り、業務改革や新規事業創出を実行することで、日本企業の生産性だけでなく、新たな競争力を高めることができると考えています。

「DX投資は増えているのに、実行できる人材が足りない」

多くの企業からそのような相談を受けています。

私たちは人材の流動化を通じてDXの実行力を高め、DX/IT投資が企業の成長、そして日本の経済成長へとつながる社会の実現を目指してまいります。

（※1）労働生産性の国際比較2024

（※2）IMF2024年調べ

第二創業としてDX実行支援を強化

当社はこれまで「フリーランスのデジタル人材を紹介するプラットフォーム」として成長してきました。今後は、DXプロジェクトをやり切るための実行パートナーとして企業支援をさらに強化していきます。

フリーランスの方には、事業会社のDXプロジェクトに直接参画できる機会を。

企業のIT/DX責任者の方には、DXを実行できるパートナーを。

人材の流動化を通じて、日本企業の競争力強化に貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社クラウド人材バンク

代表取締役：金居 宗久

設立：2021年

所在地：東京都千代田区麹町1-6-30 近鉄半蔵門SQUARE 5階

事業内容：フリーランスのデジタル人材と企業をつなぐプラットフォーム「デジタル人材バンク」運営