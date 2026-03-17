プレオープン2週間で男性会員が25％超｜元レスリング選手が横浜・反町に「男性も通える」ピラティススタジオ開業

FLATTE横浜反町店

FLATTEパーソナルマシンピラティス横浜反町店

マルチフィットネストレーナーの林健太は、パーソナルマシンピラティススタジオ「FLATTEパーソナルマシンピラティス横浜・反町店」を2026年4月1日(水)にグランドオープンいたします。

本出店は、FLATTEパーソナルピラティスとして神奈川県初の拠点となります。関東エリアは東京都内、千葉県内にも店舗があり、今後も全国での展開を進めていきます。

プレオープンから2週間で、会員の25%以上が男性となるなど、近年広がりを見せる男性のピラティス需要も背景に、従来のピラティススタジオとは異なる客層が集まり始め、新しいフィットネス習慣の場として注目されています。

【夢を諦めた元レスリング選手が開業】

学生時代はアマチュアレスリングに打ち込み、プロレスラーを目指したマルチフィットネストレーナー林健太。しかし、練習中の怪我をきっかけに夢を断念しました。

現在は一児の父として子育てをしながら、トレーニング指導、専門学校講師、フィットネスライターとして活動。多くの現場で指導する中で、「体の使い方そのものを整えること」の重要性も実感します。

競技者だけでなく、一般の人にも安全で効果的な身体づくりを届けたい。そうした想いから、横浜・反町にパーソナルマシンピラティススタジオを開業しました。

■林健太コメント

「私自身、競技人生の中で様々な怪我を経験し、年齢を重ねた今だからこそ、体の使い方を整えることの重要性を強く感じています。

私は経営者ですが、指導は信頼して選んだトレーナーに任せており、私自身も一人の利用者として、このスタジオに通うつもりです。本当に良いサービスは、運営する側も利用したくなるものだと思っています。

ピラティスは姿勢や呼吸、身体の動かし方を整えることで、運動初心者からアスリートまで取り組めるメソッドです。横浜から、運動が自然と続く環境を広げていきたいと考えています。」

【運動が、自然と続く場所へ】

FLATTEは、「フラッとはじめて、しっかりつづく」を掲げるフィットネスブランドです。

運動を始めたいと思いながらも、

・価格のハードル

・空間への不安

・指導品質のばらつき

といった理由で継続できない人は少なくありません。

FLATTEでは独自のトレーナー育成を行い、誰が担当しても一定水準の体験を提供できる体制を整えています。

努力に依存するのではなく、仕組みによって運動が続く環境を設計することを重視しています。

【神奈川県内での展開を開始。全国展開を見据えたパーソナルモデル】

横浜・反町店は、神奈川県における第一号拠点です。

東急東横線「反町駅」、JR京浜東北線「東神奈川駅」から徒歩圏内に位置し、仕事帰りや買い物の動線にも組み込みやすい立地です。

今後は神奈川県内でも複数拠点の展開を進め、エリア単位での出店を強化していきます。

FLATTEは、セミパーソナルジム、パーソナルピラティス、女性専用24時間ジムの3業態を展開しています。なかでもピラティス業態では、1対1のマシン指導を小規模区画で提供するパーソナルモデルを採用。予約・決済・顧客管理を一体化したOMO型オペレーションと、独自のトレーナー育成により、安定した品質と運営を実現しています。

【横浜反町店概要・お問い合わせ】

店舗名：FLATTEピラティス横浜・反町店

公式HP： https://flatte.jp/pilates/location/tanmachi/

Instagram：https://www.instagram.com/flatte.yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61586444822771

プレオープン日：2026年2月21日

グランドオープン日：2026年4月1日

所在地：神奈川県横浜市神奈川区反町2-15-13 成田ビル2階

提供サービス：パーソナルマシンピラティス

【発信者プロフィール】

FLATTEパーソナルマシンピラティス横浜反町店内観１.FLATTEパーソナルマシンピラティス横浜反町店内観２.FLATTEパーソナルマシンピラティス横浜反町店内観３.林健太（はやしけんた）｜マルチフィットネストレーナー

レスリングをバックボーンに、トレーニング指導、専門学校講師、フィットネスライターとして活動する一児の父。競技スポーツから一般の健康づくりまで幅広い層への指導経験を持つ。

「人は何歳からでも再出発できる」という考えのもと、ライフスタイルの再構築を通じてフィットネスを“特別なもの”から“当たり前の文化”へと広げることを理念に、健康リテラシーの向上と運動習慣の普及に取り組んでいる。

その中でもピラティスは、姿勢や呼吸、体の使い方を整えることで、運動初心者からアスリートまで幅広い人が取り組めるメソッドであり、フィットネスを日常文化として根付かせるための重要なアプローチの一つだと考え開業に至った。

https://kenta-hayashi.com/