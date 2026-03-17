【萩原酒造】日本酒シリーズ「LOVE・SKY・FOREST」が揃い踏み。木桶仕込みの限定酒「FOREST Rooted Light -The First Batch-」発売

日本酒を日常の気分やシーンに合わせて選べる存在に

萩原酒造株式会社

近年、日本酒は海外でも評価される一方、

若い世代にとっては「難しい」「敷居が高い」という印象を持たれることも少なくありません。

萩原酒造は、そうした日本酒のイメージを少し変えたいと考えました。

専門的なスペックよりも、そのお酒が似合う時間や感情を言葉で届ける。

誰かと飲む時間。

一人で静かに飲む夜。

自然を感じる瞬間――。

そういったシーンを想像しながら手に取れる日本酒として、

「萩原」の「LOVE・SKY・FOREST」シリーズは生まれました。

「LOVE」「SKY」に続き、木桶仕込みによる数量限定商品「FOREST」が誕生

2026年1月に発売したSKYシリーズ第一弾「＃イマソラ」と2月に発売したLOVE シリーズ第一弾「First Love」に続き、「FOREST」シリーズ第一弾「Rooted Light -The First Batch-」を3月17日に発売いたします。

甘酸っぱいモダンな味わいを目指す「LOVE」、日本酒スパークリングの可能性に挑戦する「SKY」。

それに対して「FOREST」は、当蔵で新たに導入した木桶仕込みによって醸すシリーズです。

今回発売となるFOREST「Rooted Light -The First Batch-」は、新桶で醸造した貴重なお酒です。

FOREST：静かに、丁寧に、深く。

自然と人の営みに敬意を込め、木桶仕込みや生酛／山廃といった伝統製法を活かした深い味わい。時間の流れや発酵の神秘を楽しむ、日本酒の原点に立ち返るシリーズです。

FOREST第一弾「Rooted Light -The First Batch-」価格：2,970円（税込）※FORESTシリーズの売上の一部は、茨城県森林・林業協会「緑の募金」に寄付いたします。Rooted Light -The First Batch-

森に差し込む、ひと筋の光。

土と水、微生物と時間。

自然の営みに身を委ね、

ゆっくりと根を張るように醸されました。

萩原の「FOREST」シリーズは、

土地に根ざし、未来へと繋ぐ木桶仕込みの酒です。

記念すべきFirst Batchのタイトルは「Rooted Light」。

今を味わい、 時とともに静かに深まる一杯を。

購入はこちらから(https://tokumasa.shop-pro.jp/?pid=190867159)

SKY：爽快に、アクティブに。

パーティーやアウトドアで乾杯したくなるような、弾ける爽やかさを表現。微発泡や活性にごりなどシュワシュワ感のある飲み心地で、クラフトビールやサワーを楽しむ世代にもフィットします。青空や夜空など、空をイメージさせる酒質を展開していきます。

SKY第一弾「＃イマソラ」価格：2,200円（税込）＃イマソラ

風を感じる日。

青空を見上げたくなる午後。

萩原の「SKY」シリーズは、そんな軽やかな気持ちに寄り添う日本酒です。

シリーズ第一弾は「＃イマソラ」。

SKYの原点であり、萩原の現在地に広がる空。

弾ける一杯が、爽やかに心をほどきます。

購入はこちらから(https://tokumasa.shop-pro.jp/?pid=190222654)

LOVE：甘酸っぱく、軽やかに。

誰もが胸に刻む“甘酸っぱい記憶”をテーマに、フルーティーな香りと柔らかな甘酸のバランスを表現。低アルコール設計で日本酒ビギナーや女性層にも寄り添い、日常のご褒美や贈り物に最適なときめきを呼び覚まします。

LOVE第一弾「First Love」価格：2,200円（税込）First Love

あの日、初めて好きになった味。

誰かと交わした笑顔、心ほどける時間。

萩原の「LOVE」シリーズは、そんな記憶の中にある“甘さ”を、日本酒で再提案します。

シリーズ第一弾は「First Love」。

甘酸っぱい、ときめきの余韻を、ふたたび。

一日の終わりに、心が恋する一杯を。

購入はこちらから(https://tokumasa.shop-pro.jp/?pid=190410652)

萩原酒造について

＜萩原のInstagramアカウント＞安政2年（1855年）創業の萩原酒造

安政2年（1855年）創業。境町唯一の酒蔵として、地元の水と米にこだわった手仕事の酒造りを守り続けてきました。 現在は、七代目となる萩原康久が杜氏を務め、2024年には茨城県が認定する「常陸杜氏」の資格を取得（県内で10人目）。 「天下の美酒」の看板を掲げながらも、今の暮らしに寄り添う日本酒のあり方を模索し、地域と未来にひらかれた蔵を目指しています。