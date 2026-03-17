専門店街フォーリスにベビーケアルーム「mamaro」導入

Trim株式会社

Trim株式会社（横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介／以下Trim）が開発・販売を手がける授乳・離乳食・おむつ替えなどができる設置型ベビーケアルーム「mamaro」が2026年3月17日（火）より、専門店街フォーリス（東京都府中市宮町1丁目41-2）に設置、運用開始されます。

「mamaro」は2017年にローンチ後、全国の公共施設や商業施設を中心に設置を進め、2026年1月には累計設置台数900台を突破、累計利用回数も160万回を突破しました。mamaroは既存のスペースを活用し、工事を行うことなく手軽に設置が可能なベビーケアルームです。個室型で施錠ができるため、性別問わずに使用ができジェンダー平等な社会実現に貢献します。

本取り組みは、東京都の社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業「Be Smart Tokyo」のスマートサービス実装促進事業者である株式会社eiicon（本社：東京都文京区、代表取締役社長：中村亜由子）の支援の下、行っています。

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、コンセント

・大きさ：高さ：203cm／幅：180cm／奥行：90cm（室内の高さ 190cm／室内面積 1.28平方メートル ）

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://mamaro.trim-inc.com/



■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番 201

代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/



■専門店街フォーリス

開業：1995年6月

URL：https://mitten-foris.jp/

■東京都スマートサービス実装促進プロジェクト 「Be Smart Tokyo」について

東京都では、先端技術等を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。本プロジェクトは、独創性・機動力にあふれるスタートアップ等が各エリアと協働することで、都民の暮らしの利便性・QOLを高める新しいサービスをスピーディに生み出すことを目的としています。

URL：https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp/



■株式会社eiiconについて

「イノベーション後進国からオープンイノベーション先進国へ」をビジョンに、全ての企業に事業創造の手段であるオープンイノベーションを根付かせるべくOIに特化したプラットフォームSaaS事業とコンサルティング事業を展開。内閣府主催「日本オープンイノベーション大賞」、日本生産性本部主催「日本サービス大賞」等、受賞実績多数。

URL： https://corp.eiicon.net/