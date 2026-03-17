「人工芝×家庭用タイルカーペット」の新発想！お部屋の中を”緑化”。自然な風合いで芝生のある暮らしを再現する「人工芝ホームタイル shiba-cocohi(シバココチ) 」が、遂に新発売！

日本絨氈株式会社

創業150年のタイルカーペットメーカー・日本絨氈株式会社（本社：大阪府堺市西区、代表：池崎雄太）は、ホームタイル(R)︎のシリーズ展開商品である人工芝ホームタイル「shiba-cocochi（シバココチ）」を、2026年3月25日より発売いたします。

■人工芝の製造に自信のある私たちが、開発に至った理由

近年の猛暑や異常気象により、屋外での活動が制限される中、 “室内にいながら自然を感じられる空間づくり”へのニーズが高まっています。当社は、長年にわたりスポーツ施設向け人工芝の製造・供給を手がけ、国内生産数第1位の実績を有しています。これまで培ってきた高い技術力とノウハウを活かし、家庭空間でも快適に自然の心地よさを感じられるよう最適化した人工芝ホームタイル「shiba-cocohi（シバココチ）」を開発・製造いたしました。

■商品の特徴

グリーンとブラウンの糸を絶妙に組み合わせ、リアルな芝の表情を再現。硬すぎず柔らかすぎない心地よい肌触りで、さまざまな用途にお使いいただけます。当社の家庭向けタイルカーペット「ホームタイル(R)」と同様に、裏面には滑り止めの特殊加工を施しており、施工も置くだけで簡単。一枚ずつ取り外して洗えるタイルカーペットならではの便利さはそのままに、手軽に芝のある空間をお楽しみいただける人工芝タイルです。

■こんなシーンで使える！

▼リビングやお部屋の一角に人工芝を取り入れることで、空間に自然の彩りとリラックス感をプラス。

▼室内ドッグランにも最適です。愛犬がのびのびと遊べるスペースを作ることで運動不足も解消。

▼サンルームなどにもピッタリです。

▼ゴルフのパッティング練習にも適しており、日常の中で気軽に楽しめるトレーニングスペースの空間作りにもご活用いただけます。

▼お子様のプレイルームとしても活躍します。

■商品概要

商品名：shiba-cocochi（シバココチ)

商品仕様：50cm × 50cm ポリプロピレン製

機能：防炎・防音・手洗いOK・床暖房OK

生産国：日本製

発売日：2026年3月25日

販売価格：23,760円(税込) / 12枚1セット

販売チャネル：直販ECサイト「joiterior」限定

https://japancarpet.com/

■商品名・ロゴに込められた想い

shiba-cocochi (シバココチ)

タイルカーペットをイメージしたデザインとして、芝を想起させるイラストを取り入れるとともに、文字にはタイルを連想させる四角いモチーフを採用しています。さらに、「この先も敷き詰めることで空間が広がっていく様子」を表現するため、枠をあえて閉じきらず、線が重なり合う構成としています。

■ブランド紹介

joiterior (R)︎(ジョイテリア)

「Join（つなぐ）」「Joy（楽しむ）」「Interior（インテリア）」を組み合わせたオリジナル造語。タイルカーペットを通じて、人や空間をつなぎ、暮らしの中に楽しさや彩りをプラスしたい──そんな想いを込めて誕生した日本絨氈株式会社のオリジナルブランドです。

▼Instagram

https://www.instagram.com/joiterior_official

■日本絨氈株式会社について

創業150年、大阪府堺市に本社工場を持つタイルカーペット、競技用人工芝、ホテル、カーマット等の総合カーペットメーカーです。

【会社概要】

社名：日本絨氈株式会社

本社所在地：大阪府堺市

代表取締役：池崎 雄太

事業内容：タイルカーペット、競技用人工芝、ホテル、カーマット用カーペットの製造販売

創業：1874年

設立：1951年

HP：https://japancarpet.co.jp/