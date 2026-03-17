エンタメプラットフォーム「FANY」サービス開始からまもなく5周年！「春のファン感謝祭！」3月22日（日）に無料配信決定！ファン投票・延べ約4万の回答から2025年のNo.1ライブが決まる

吉本興業株式会社

吉本興業グループの株式会社FANYは、日頃よりFANYサービスをご利用いただいているお笑いファンの皆様への感謝を込めて、2025年のお笑いライブシーンの総決算となる特別番組「春のファン感謝祭！～ファン投票総回答数4万の中から2025年一番おもしろいライブが決まる～ presented by FANY」を、2026年3月22日（日）20:30よりFANY Online Ticketにて無料配信します。2026年4月にはサービス開始5周年を迎えるFANYの配信イベントをお見逃しなく。

本番組は、FANY ID会員から事前に寄せられた、総回答数約4万件にも及ぶファン投票の結果をもとに、2025年に起こったお笑いライブシーンの様々な出来事を振り返る、1年の総決算となるスペシャル番組です。

番組内では、ファン投票で選ばれた【2025年で一番おもしろかったライブ】や【ファンが目撃した忘れられない一瞬】などを発表。さらに、【2025年で一番おもしろかったライブ】のTOP10にランクインした一部公演の再配信も実施予定です。

また、当日会場にはFANYリワードの上位ランク（ゴールド・シルバー）会員を抽選でご招待し、観覧やオンライン配信の視聴者だけが応募できる豪華プレゼント企画も併せて実施します。

視聴者全員に30FUNを付与！

FANYリワードのランクを決める「FUN(ポイント)」は毎年3月31日にリセットされますが、今年は【ランクダウンなし】で新年度（4月1日～）へランクが引き継がれます。今のうちに上位ランクへ上がっておくと、新年度もそのままスタートできる大チャンス！

今回の『春のファン感謝祭！』をご視聴いただいた方全員にも「30FUN」が付与されるため、ぜひこの機会にご参加ください。

イベント詳細

「春のファン感謝祭！～ファン投票総回答数４万の中から2025年一番おもしろいライブが決まる～ presented by FANY」

日時：2026年3月22日（日）20:30～22:00（予定）

出演者：MC：しずる

コットン、オダウエダ・植田紫帆、たくろう、フースーヤ、大王

配信URL：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/kansyasai2603

販売価格：無料

販売期間：3月17日（火）10:00～ 3月25日（水）12:00

見逃し視聴期間：配信終了後～3月25日（水）23:59

※本公演は公演期間終了後にYouTube「FANYStudioチャンネル」で配信予定