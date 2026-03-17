雑草刈機シリーズ「ブルモアー HRS815A 」発売のお知らせ
2026年3月、株式会社オーレック（本社：福岡県八女郡広川町）は、雑草刈機シリーズ「ブルモアー HRS815A 」を発売いたします。
本製品は、現在販売中の「HRS815」のマイナーチェンジモデルで、業界初※１のFIエンジンを搭載しています。FIエンジン搭載により、エンジン始動性、メンテナンス性、出力安定性が向上しました。また、クローラーロック搭載により安定した走行を実現します。
セルスタートで、ラクラクエンジン始動。RSS（ロータリー・スイッチング・システム）を搭載しており、作業状況に合わせてナイフドラムの回転方向が切替可能です。背の高い草も細かく粉砕し、休耕田や空き地などの敷地管理に最適です。
※１MEiKi POWER（メイキパワー）製FIエンジンを搭載した小型雑草刈り機として国内初（当社調べ、2026年3月現在）
製品ページ：https://www.orec.co.jp/product/hrs815/
製品カタログ：https://www.orec.co.jp/product/wp-content/uploads/sites/2/2026/02/dff7fcab70f9b4eb66f12f81c3d42413.pdf
■開発背景
様々な種類の草を細かく粉砕する雑草刈機「ブルモアーシリーズ」は、1982年の販売開始以来、長年にわたり農業分野の皆様にご愛用いただいてまいりました。近年では、企業から個人のお客様まで幅広くご活用いただいています。
敷地管理や休耕地など、草刈り現場のニーズが多様化する中で、より高い作業安全性が求められるようになりました。そこで当社は、飛び石など前方への飛散を抑制するダウンカット（後方排出）と刈跡をきれいに仕上げるアップカットを切り替えられるロータリー正逆切替機構を開発。刈幅800mmと凹凸のある場所での走行安定性を追求したクローラー、セルスタートが可能な「HRS815」が誕生しました。
現場の声をもとにエンジン始動性や走行安定性を追求し、今回FIエンジンを搭載した「HRS815A」として発売いたします。
■主な改良点・特徴
1．エンジン始動性向上
エンジンの温度や状態に応じて最適な燃料を自動制御。チョークレバー操作不要で、寒冷時でもスムーズに始動できます。
２．メンテナンス性向上
エアクリーナーにサイクロン式を採用し、大きな粉塵を効率的に除去。フィルターの目詰まりを抑制し、エンジンの燃費悪化を軽減します。
３．出力安定性向上
各種センサーがエンジンを常時監視し、コンピュータ制御により、最適な燃料を噴射。出力が安定することで、エンジン寿命の延長と安定した作業性能を実現します。
4．クローラーロック
刈取部をワンタッチでロック。背丈の高い草や草の密集地でのロータリーの浮き上がりを防止し、草刈り作業をスムーズにします。
５．RSS（ロータリー・スイッチング・システム）
ロータリー正逆切替機構はナイフドラムの回転方向を切り替える機構です。草を細かく粉砕し、刈跡を綺麗に仕上げたいときは、アップカット、飛び石など前方への飛散を抑えたいときはダウンカットと、作業状況や目的に合わせて回転方向を切り替えることが可能です。
■製品仕様
■株式会社オーレック 会社概要
・社 名：株式会社オーレック
・創 業：1948年（昭和23年）10月
・代表取締役社長：今村健二
・主 要 事 業：緑地管理機/農業機械製造販売など
・W E B：https://www.orec.co.jp/(https://www.orec.co.jp/)
▼製品に関するお問合せ先▼
株式会社オーレックホームページまで
https://www.orec.co.jp/contact/
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株式会社オーレックホールディングス 経営企画
Mail:kouhou@orec.co.jp