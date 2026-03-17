【2026年10月施行義務化へ】札幌の現場のプロ×労務のプロがタッグ。企業と従業員を被害から守る「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策支援サービス」を本格開始

bauming社会保険労務士事務所

株式会社ブルーラーニング（本社：北海道札幌市、代表取締役：田邉 勇樹）と、bauming社会保険労務士事務所（所在地：北海道札幌市、代表：小清水 晶子）は、2026年10月のカスタマーハラスメント（以下、カスハラという）。防止義務化に向け、中小企業向け「カスハラ対策伴走支援サービス」の提供を開始しました。

本サービスは、「1級販売士・中小企業診断士」と、企業の労務リスクに精通した「社会保険労務士」が連携。単なる規程作成にとどまらず、現場が迷わず動ける判断基準の策定から運用定着までを、対面（札幌近郊）およびオンライン（全国）で支援します。

カスハラ防止義務化施行まであとわずか。「現場任せ」の限界と経営リスク

近年、顧客からの暴言や不当な要求などの「カスハラ」は深刻な社会問題となっています。これらは従業員のメンタルヘルス不調や休職・離職のみならず、企業のブランド価値毀損や法的リスクなど、経営の根幹に関わる重大な課題です。

特に小売・飲食・医療・介護・運輸など顧客接点の多い業種では、発生頻度が高く、現場任せの対応が常態化しやすい傾向があります。「まだ大きなトラブルはないが不安」「社内の線引きが曖昧」という段階でも、早期の整備が有効です。

また、カスハラは、BtoC以外でもBtoBでも発生し得る点にも注意が必要です。

こうした状況を受け、 事業主にカスハラ防止策を義務付ける法改正が成立し、2026年10月に施行されます。

一方で、多くの企業では「法改正にどう対応すべきかわからない」「対応が全て現場任せになっている」といった課題に直面しています。施行直前に慌てて規程を作っても、現場への浸透には時間がかかります。従業員を守る実効性のある体制を築くためには、方針の決定、周知、教育・研修、相談体制の構築、対応手順の定着など、一定の準備期間が必要です。そのため、今からの対策が有効です。

本サービスの特徴：「現場の対応スキル」×「法改正対応の組織体制整備」のハイブリッド支援

本サービスは、現場を知り尽くした「販売・育成のプロ」と、組織を守る「労務のプロ」が連携し、企業の「現場の対応スキル」と「法改正対応の組織体制整備」の両面に対応します。

１．現場視点：多くの人材を育成したプロによる「実践的スキル」の習得

担当：田邉 勇樹（中小企業診断士／1級販売士／札幌販売士協会理事）

元・販売員育成担当として延べ数千人以上の人材育成に携わった経験から、机上の空論ではない「現場で使える対応スキル」を伝授。曖昧になりがちな「対応の境界線」を明確にし、スタッフが自信を持って対応できる状態を目指します。

２．経営・労務視点：会社と従業員を守る組織体制づくり

担当：小清水 晶子（社会保険労務士／MBA）上場企業や中堅・中小企業、ベンチャー企業の労務顧問実績を活かし、法改正に対応した就業規則やマニュアルの整備や相談窓口の体制づくりを構築します。制度を作って終わりではなく、運用・定着まで伴走し、組織としての「守れる仕組み」を構築します。

カスハラ対策の実務ポイント（例）

中小企業で起きやすい課題を踏まえ、検討すべき実務項目の例を以下に整理しました。実態に合わせて優先順位を付け、自社に合った対応策を検討することが重要です。

導入企業様の声（成果事例）

- 業種別（小売・飲食・医療・介護・運輸等）で増えているカスハラの“現場あるある”- 中小企業が陥りやすい「規程だけ作って終わる」対策の落とし穴- “断る”を組織で実装する：線引き・判断権限・記録・相談体制の作り方- 現場対応と法的対応を両立させるポイント（運用設計・教育・再発防止）

先行して対策に取り組まれた企業様からは、確かな効果を実感していただいています。

「組織的な対応ルールを整えたことで、カスハラへの対応時間が減少し、本来の業務に集中できるようになりました。結果として、サービス向上につながりました」（サービス業 経営者）

「スタッフが自信を持って対応ができるようになりました。また、カスハラの発生件数が減少した点にも効果を感じています」（小売業 人事担当者）

サービスメニューと料金（税込）

企業の現状に合わせて選べる3つのプランをご用意しています。

（１）カスハラ対策診断：5万円～

法改正に伴う措置義務への対応状況を社労士が診断し、優先すべき課題を明確化します。リスク対策の第一歩として最適です。

（２）研修サービス：10万円～- スタッフ向け： 現場での初期対応や会話術など、実践的なスキルを磨きます。- 経営者・管理職向け： 組織としての守り方、管理体制の構築方法を学びます。（３）総合支援（伴走サポート）：40万円～

規程・マニュアル作成から研修実施、さらに1年間の相談窓口まで、専門家チームが包括的にサポート。貴社に合わせたオーダーメイドの対策を構築します。

提供エリアと相談について

- 提供エリア： 札幌市内・近郊は原則対面にて支援。全国の企業様へはオンラインにて対応可能です。- 無料相談： 初回60分は無料です。「何から始めればよいかわからない」「それがカスハラに該当するか判断できない」という段階でもお気軽にご相談ください。お申込みURLはこちら(https://forms.gle/ianvbDvKwvCqv1J19)

担当者プロフィール

田邉 勇樹（株式会社ブルーラーニング 代表取締役）

中小企業診断士、MBA、キャリアコンサルタント、1級販売士。 営業・販売経験を経て、人材サービス会社にて販売員の育成担当として10年間活動。現在は経営コンサルタント、研修講師として活動中。

小清水 晶子（bauming社会保険労務士事務所 代表）

社会保険労務士、MBA。 事業会社で13年間バックオフィス全般に従事。東京・札幌の社労士事務所、コンサルティング会社での勤務を経て開業。IPO支援や労務相談等の実績を持つ。