植物由来の新規殺菌剤「プロブラッド液剤」を販売開始【クミアイ化学】

クミアイ化学工業株式会社

クミアイ化学工業株式会社（代表取締役社長：横山 優、以下「当社」）は、植物由来の新規農薬「プロブラッド(R)液剤」の販売を2026年3月17日より開始します。

製品ボトル

プロブラッド(R)液剤は、ポルトガルのCEV, S. A. 社が発見・開発した植物由来のポリペプチドを有効成分とする極めてユニークな農業用殺菌剤で、国内で販売するのは当社が初となります。有効成分の「発芽スイートルーピン抽出タンパク質（有効成分英語表記：BLAD）」は、主に海外で食用として使われる「スイートルーピン豆」が発芽直後の数日間のみ種子中に蓄積するポリペプチドで、新規の作用機構で糸状菌（かびの仲間）や細菌に抗菌活性を示します。国内では公的研究機関により、うどんこ病や灰色かび病などに対する効果が確認されています。

スイートルーピン豆

トマト灰色かび病いちごうどん粉病

プロブラッド(R)液剤のトマト灰色かび病に対する効果

また、有効成分であるBLADは、食品衛生法で「人の健康を損なうおそれのないことが明らかな物質（対象外物質）」とされており、残留基準値の設定が不要で、使用回数の制限がありません。農林水産省が持続可能な食料システム構築に向けて策定し、化学農薬の低減を盛り込んだ「みどりの食料システム戦略」にも適合する製品として期待されます。

当社はプロブラッド液剤をナガセサンバイオ株式会社＊を通してポルトガルCEV, S.A.社より導入しました。施設栽培での果菜生産を中心に、環境調和型農業に取り組む生産者、輸出向け作物生産者等に貢献する資材として、JAグループとともに国内での普及を進めてまいります。

当社グループは、これまで培った技術や知見、研究開発力を活かして、持続可能な農業を支える製品の開発と普及に努めています。プロブラッド液剤の販売開始はその一環であり、今後も社会的課題の解決に取り組んでまいります。

プロブラッド(R)液剤の適用病害と使用方法 (2026年3月1日時点)

プロブラッド(R)はシーイーブイ エス エー社の登録商標です

＊ナガセサンバイオ株式会社HP：https://division.nagase.co.jp/nagasesanbio/index.html

【クミアイ化学について】

クミアイ化学は、農薬メーカーとして70年以上、創造する科学を通じて「いのちと自然を守り育てる」ことをメインテーマに「農薬」「化成品」の研究開発・製造・販売に取り組んでいます。世界市場を見据えた新農薬や農業生産技術の開発を通じて、農業生産をはじめとしたさまざまな社会課題の解決に貢献しています。

https://www.kumiai-chem.co.jp/