企業の推奨資格1位「日商簿記」（※）頻出テーマが学べるeラーニングを「サイバックスUniv.」で提供開始

リスクモンスター株式会社

法人向けクラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一）は、2026年３月25日より、社員研修サービス「サイバックスUniv.」において、日商簿記３級学習に役立つeラーニングコースを新たに提供開始いたします。

(※) リスクモンスター実施「社員研修に関するアンケート結果レポート（2025年度）」による

サイバックスUniv.ホームページ ： https://www.cybaxuniv.jp/(https://www.cybaxuniv.jp/?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0317)

コースリリースの背景

近年リスキリングはキャリアデザインを描くうえで欠かせないものとなっており、企業が社員に対して取得推奨資格を設ける動きも広がっています。リスクモンスターが2025年に実施したアンケート調査では、推奨資格を設定する企業の約4分の1が日商簿記を対象にしており、社員に求めるスキルとして最も多い資格であることが判明しました。

この結果を踏まえ、サイバックスUniv.では日商簿記３級検定試験の頻出テーマを解説するeラーニングを新たにリリースします。本コースでは、３級検定試験に繰り返し出題される重要事項を、忙しい社会人でも効率よく学習することができます。

コース紹介

日商簿記３級頻出テーマ解説 ～仕訳・帳簿・決算～（標準学習時間：2.5時間）

本コースでは日商簿記３級の大問ごとに出題されやすい事項を中心に解説します。「仕訳」「帳簿」「決算」の３部構成とし、重要な仕訳、主要な帳簿の見方や記入方法、仕訳から決算までのフロー、損益計算書や貸借対照表の内容や見方について効率的に学習することが可能です。

「日商簿記３級頻出テーマ解説 ～仕訳・帳簿・決算～」より一部抜粋

無料で学べる資料

リスモンでは、社員教育・研修を実施中の企業担当者を対象に、研修の実施状況や人材育成に関する課題を定期的に調査しています。人材育成の現状と課題をまとめたレポートです。

■無料ダウンロード資料 「社員研修に関するアンケート」結果レポート 2025年度版

「社員研修に関するアンケート」結果レポート 2025年度版

https://sales.riskmonster.co.jp/form/wp08(https://sales.riskmonster.co.jp/form/wp08?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0317)

■社員研修サービス「サイバックスUniv.」とは

月額49,500円～（税込）／50名から利用可能な会費制の研修サービスです。研修ポータル・eラーニング・Webセミナーを低価格で提供し、会員企業の利用者は約5,000コースの豊富なラインアップから、自身にあったプログラムを随時受講できます。階層別研修に加え、営業・人事など職種別の即戦力プログラムも充実。これまでにのべ4,000万回以上の受講実績があります。（2025年3月末日時点。ユーザー数と登録コース数を基に算定）

ホームページ：https://www.cybaxuniv.jp/(https://www.cybaxuniv.jp/?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0317)

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2025年12月末時点で14,799（内、与信管理サービス等8,158、ビジネスポータルサイト等3,027、教育事業等3,084、その他530）となっております。



【会社概要】

社名：リスクモンスター株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役社長：藤本 太一

設立：2000年9月

上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：3768）

HP：https://www.riskmonster.co.jp/