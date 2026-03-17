DHCから、「スヌーピー」限定デザイン商品がまたまた登場！

株式会社ディーエイチシー

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮崎緑、以下:DHC)は、「スヌーピー」をデザインした日焼け止め商品として「DHC パーフェクト UV ジェル」を、2026年3月5日(木)より数量限定で発売いたしました。商品は、海やビーチといったリゾート感やバカンスをテーマとした夏らしく、かわいらしい2種類のデザインです。

DHCでは、世界中で愛されている人気キャラクター「スヌーピー」をデザインした商品を、これまでもリップクリームや炭酸洗顔料など、限定デザインで販売してまいりました。また、ノベルティプレゼントキャンペーンも実施するなど、「スヌーピー」のコラボレーションは人気が高く、多くのお客様にお楽しみいただいております。

今回のコラボ商品は、これからの季節にオススメの「DHC パーフェクト UV ジェル」です。キュートなスヌーピー限定デザインを数量限定でご用意しましたので、ぜひこの機会にお求めください。

■商品概要

■商品特長

(左) DHC パーフェクト UV ジェル ［スヌーピー］ アイスクリーム(右) DHC パーフェクト UV ジェル ［スヌーピー］ バカンス[表: https://prtimes.jp/data/corp/30413/table/471_1_9a8a21b4d64d85d62c892a7693f2fe28.jpg?v=202603171151 ]＜DHC パーフェクト UV ジェル＞

「使いやすさ」と「気持ちよさ」を追求したデイリー使いにぴったりの日やけ止めジェルです。

国内最高表示基準値「SPF50+PA++++」のパーフェクトな紫外線防止効果と、肌にのばしたときの心地よさを両立した、スキンケア発想の商品です。

無香料・無着色・パラベンフリー・アルコールフリー、天然成分配合

パッチテスト・アレルギーテスト済み*

＊すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「ピーナッツ【公式】」

https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

DHCは、ビューティとヘルスケア領域での取り組みを通じてウェルビーイング経営を目指し、お客様の健康と幸福に貢献することを使命とし、これからも安全で安心、品質にこだわった商品とサービスを提供してまいります。

DHCオンラインショップはこちらから：https://www.dhc.co.jp/