「CHEFLINK」 登録者数No.1、求人掲載数No.1を同時獲得

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩、以下「シェアダイン」）が運営する、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」は、日本マーケティングリサーチ機構が実施した市場調査において、「シェフ・調理人材単発バイト特化型サービス」部門で登録者数No.1・求人掲載数No.1を獲得いたしました。



■ 調査概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/28141/table/174_1_71892636a48bb3888a42896e94104a5a.jpg?v=202603171151 ]

※本調査は2026年3月時点の実績値であり、効果効能等や優位性を保証するものではございません。

■ No.1獲得の背景

飲食業界では、コロナ禍からの需要回復やインバウンド需要の急増に伴い、即戦力の調理人材を柔軟に確保したいニーズが急速に高まっています。CHEFLINKは、4万人以上の食の専門人材と飲食事業者をつなぐプラットフォームとして、スポットワークから正社員採用まで一気通貫で人材課題を解決するサービスを提供してきました。

今回の調査において、競合主要5社との比較においてシェフ・調理人材の登録者数および求人掲載数の双方でNo.1であることが、第三者機関によって認定されました。

■ CHEFLINKが選ばれる理由- 業界最大級の登録者ネットワークフレンチ・イタリアン・和食・中華・パティシエなど幅広いジャンルの料理人が4万人以上登録。名門ホテルや有名レストランの経験者も多数在籍し、求人に対する応募率は26ヶ月連続で100％超。- 最短即日・1日3時間から利用可能急な欠員や繁忙期の増員にも対応できる柔軟な手配体制。固定費・初期費用は一切不要で、利用した時間分のみのお支払い。- スポット活用から正社員採用まで一貫支援「まずはスポットで試して、相性が合えば正社員へ」というニーズに対応。採用コストと採用リードタイムを大幅に削減できるモデルとして、ホテル・旅館・レストランなど多様な業態から支持を集めています。■ 代表コメント

株式会社シェアダイン 代表取締役 飯田陽狩

「今回、登録者数・求人掲載数の双方でNo.1をいただけたことは、飲食業界の人材課題に向き合い続けてきた料理人・飲食事業者の皆様、そしてチームの取り組みが評価された結果だと受け止めています。

CHEFLINKは引き続き、シェフが自由に望むキャリアを築ける環境と、飲食事業者が持続可能なビジネスを構築できる仕組みを届けていきます。」

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260317_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■CHEFLINKのサービス概要- 最短即日、1日3時間から利用可能- お支払いは利用分のみ、初期費用・月額費用は一切不要- 正社員雇用も可能- 4万人以上の食の専門人材が登録詳細を見る :https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260317_releaseCHEFLINKの仕組み■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260317_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260317_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260317_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260317_release)- 「キッチン × ビジネス」に特化した飲食業界向けメディア「Kitchen Biz Journal（キッチンビズジャーナル）：https://chef-link.com/business/journal/(https://chef-link.com/business/journal/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260317_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260317_release)