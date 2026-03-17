株式会社セリオむすめや および 株式会社花のむすめや の株式取得に関するお知らせ

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株式会社あいプラン

株式会社あいプラン（本社：北海道札幌市、代表取締役：新道いくみ）は、株式会社セリオむすめや　および　株式会社花のむすめや（本社：北海道札幌市、代表取締役：岩崎明仁）の全株式を2026年3月1日付で取得いたしましたので、お知らせいたします。




　株式会社セリオむすめやは、昭和16年に札幌市にて創業し、長年にわたり地域の皆さまに寄り添いながら、多くのご家族の大切な時間を支えてきた葬儀会社です。




当社は、同社がこれまで培ってきた歩みと想いを大切に継承するとともに、地域の皆さまにこれまで以上のご安心をお届けできるよう、心地よい空間づくりとサービス品質のさらなる向上に取り組んでまいります。




■ 会社概要


株式会社セリオむすめや ／ 株式会社花のむすめや


所在地：札幌市白石区中央2条3丁目4-10


電話番号：0120-58-1083 (フリーダイヤル／24時間年中無休)


URL：　https://www.musumeya.co.jp/




■本件に関するお問い合わせ先


株式会社あいプラン　総務部


所在地：札幌市中央区南2条西8丁目12-1


電話番号：　011-232-2888


URL：　https://www.apg-aiplan.com/


会社概要

【株式会社あいプラン】


昭和38年（1963年）、札幌市で創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。


WEB：　https://apg-aiplan.com/


Twitter：　https://twitter.com/apg_aiplan


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YouTube：　https://www.youtube.com/@apg_aiplan