株式会社セリオむすめや および 株式会社花のむすめや の株式取得に関するお知らせ

株式会社あいプラン

株式会社あいプラン（本社：北海道札幌市、代表取締役：新道いくみ）は、株式会社セリオむすめや および 株式会社花のむすめや（本社：北海道札幌市、代表取締役：岩崎明仁）の全株式を2026年3月1日付で取得いたしましたので、お知らせいたします。

株式会社セリオむすめやは、昭和16年に札幌市にて創業し、長年にわたり地域の皆さまに寄り添いながら、多くのご家族の大切な時間を支えてきた葬儀会社です。

当社は、同社がこれまで培ってきた歩みと想いを大切に継承するとともに、地域の皆さまにこれまで以上のご安心をお届けできるよう、心地よい空間づくりとサービス品質のさらなる向上に取り組んでまいります。

■ 会社概要

株式会社セリオむすめや ／ 株式会社花のむすめや

所在地：札幌市白石区中央2条3丁目4-10

電話番号：0120-58-1083 (フリーダイヤル／24時間年中無休)

URL： https://www.musumeya.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社あいプラン 総務部

所在地：札幌市中央区南2条西8丁目12-1

電話番号： 011-232-2888

URL： https://www.apg-aiplan.com/

会社概要

【株式会社あいプラン】

昭和38年（1963年）、札幌市で創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

Twitter： https://twitter.com/apg_aiplan

LINE： https://page.line.me/aiplan?openQrModal=true

YouTube： https://www.youtube.com/@apg_aiplan