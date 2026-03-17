【おやつ時間に泳ぐこいのぼり】こどもの日を楽しむ「こいのぼりチョコレートクッキー」が3月18日（水）より発売！
株式会社メリーチョコレートカムパニー
※店舗により発売日が異なる場合がございます。
チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京大田区、社長・小屋松 儀晃/こやまつ よしてる）は、2026年3月18日（水）より、全国量販店のメリーチョコレート売場・メリーオンラインショップ、4月1日（水）より全国百貨店のメリーチョコレート売場にて人気商品スイーツタイムシリーズから、「こいのぼりチョコレートクッキー」を販売いたします。家族で過ごす「こどもの日」のおやつや、季節のプチギフトにもおすすめの商品です。
【商品特徴】
スイートチョコレートでコーティングしたクッキーを、「こどもの日」をイメージしたパッケージに詰めました。
おやつの時間や季節の行事ををやさしく彩ります。こいのぼりを模したパッケージは、思わず手に取りたくなるかわいらしいデザインです。
【商品概要】
●商品名
こいのぼりチョコレートクッキー
●価格
378円（税込）48g入
●発売日・販売場所
３月１８日（水）
全国量販店のメリーチョコレート売り場
３月１８日（水）
メリーオンラインショップ
４月１日（水）
全国百貨店のメリーチョコレート売り場
※店舗により発売日が異なる場合がございます。
メリーオンラインショップ
https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary/
「スイーツタイム」シリーズのご紹介
https://www.mary.co.jp/mary/product/sweetstime/sweetstime/