【おやつ時間に泳ぐこいのぼり】こどもの日を楽しむ「こいのぼりチョコレートクッキー」が3月18日（水）より発売！

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株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京大田区、社長・小屋松 儀晃/こやまつ よしてる）は、2026年3月18日（水）より、全国量販店のメリーチョコレート売場・メリーオンラインショップ、4月1日（水）より全国百貨店のメリーチョコレート売場にて人気商品スイーツタイムシリーズから、「こいのぼりチョコレートクッキー」を販売いたします。家族で過ごす「こどもの日」のおやつや、季節のプチギフトにもおすすめの商品です。





【商品特徴】


スイートチョコレートでコーティングしたクッキーを、「こどもの日」をイメージしたパッケージに詰めました。


おやつの時間や季節の行事ををやさしく彩ります。こいのぼりを模したパッケージは、思わず手に取りたくなるかわいらしいデザインです。



【商品概要】


●商品名


こいのぼりチョコレートクッキー


●価格


378円（税込）48g入


●発売日・販売場所


３月１８日（水）


全国量販店のメリーチョコレート売り場


３月１８日（水）


メリーオンラインショップ


４月１日（水）


全国百貨店のメリーチョコレート売り場








※店舗により発売日が異なる場合がございます。


メリーオンラインショップ


https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary/



「スイーツタイム」シリーズのご紹介


https://www.mary.co.jp/mary/product/sweetstime/sweetstime/