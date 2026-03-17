HIRAC FUND、オープンネーム型事業承継プラットフォーム『relay』を展開するライトライトに出資

マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社

株式会社マネーフォワードのグループ会社であるマネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社が運営する「HIRAC FUND（ヒラクファンド）」は、オープンネーム型事業承継マッチングプラットフォーム『relay』を展開する株式会社ライトライトに出資しました。

■出資の背景

日本国内において、2024年の休廃業・解散件数は約7万件に達しており、そのうち9割超を小規模事業者が占めており、休廃業・解散に至った企業の約半数は黒字の状態※1です。また、廃業予定企業の廃業理由として、3割が後継者難による廃業※2であるなど、事業を継続可能な水準にありながら幕を閉じるケースが少なくありません。



この度出資したライトライトは、従来のM&A業界で主流だった「ノンネーム型（匿名）」ではなく、実名を公開して譲渡希望者を募るオープンネーム型のプラットフォーム『relay』を運営するスタートアップです。譲り手（事業承継・後継者を募集する人）と継ぎ手（事業を引き継ぐ人）の想いやストーリーを可視化し、共感をベースとしたマッチングを実現。深刻化する地域の後継者不足という社会課題の解決を加速させるとともに、地方における「あたらしい起業のかたち」の社会実装を目指しています。



HIRAC FUNDは、以下の点を高く評価し、同社への出資を決定いたしました。

・「承継」を移住や起業の選択肢として捉え、都市圏の個人と地域の小規模事業者を繋ぐ独自のビジネスモデル

・自治体や商工団体との強固な連携体制を築き、地域課題に深く入り込んでいる点

・小規模事業者が抱える「情報の不確実性」や「工数の増加」というペインを解決し、高い成約実績を積み上げている点

今後は、HIRAC FUNDのLPである地域金融機関や事業会社のネットワーク構築、マネーフォワードグループの知見を活かし同社のサポートをするとともに、地域のサステナブルな発展をともに推進してまいります。

※1 中小企業庁 2025年版「中小企業白書」（2025年7月1日更新）より(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/PDF/chusho.html)

※2 中小企業庁 「事業承継ガイドライン（第3版）」（2022年3月改定）より(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf)

■株式会社ライトライトについて

＜代表プロフィール＞

代表取締役 齋藤 隆太

2012年、株式会社サーチフィールドにてクラウドファンディングサービス『FAAVO』を立ち上げ。大学、企業、自治体と協業し、全国にクラウドファンディングネットワークを構築。2016年に宮崎県へUターン。2018年に株式会社CAMPFIREに事業を譲渡し同社に参画、執行役員を務める。2020年1月株式会社ライトライトを設立し、同年に事業承継プラットフォーム『relay』を立ち上げる。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ライトライト

代表者：代表取締役 齋藤 隆太

事業内容：オープンネーム型事業承継マッチングプラットフォーム『relay』の運営

設立日：2020年1月6日

本社所在地：宮崎県宮崎市橘通東四丁目7番28号 TOKIWA30ビル2階

URL：https://light-right.jp/

■HIRAC FUNDの出資を受けてのコメント

株式会社ライトライト 代表取締役 齋藤 隆太 氏

この度、弊社の株主としてご参画いただき、誠にありがとうございます。HIRAC FUNDさまは、多くの地域金融機関がLPとして参画されており、当初より地域課題や事業承継問題への解像度が非常に高く、弊社が実現したい社会の方向性にも強く共感いただいたと感じています。パートナーの岡田さまには社外取締役にもご就任いただき、金融機関との連携に関する多くの示唆を頂戴するとともに、HIRAC FUNDさま全体での支援体制にも大きな心強さを感じています。

今回のご出資を大きな後押しとして、オープンネーム事業承継『relay』を通じて事業承継という選択肢を社会に広げ、HIRAC FUNDさまとともに「事業承継を、オープンに。」する取り組みをこれからさらに進めていきます。

■HIRAC FUND概要

HIRAC FUNDは、テクノロジーによる社会課題解決を目指すシード・アーリーステージのスタートアップを中心に投資するVCファンドです。マネーフォワードグループの強みである「スタートアップの立ち上げ・IPO経験」、「Fintech/SaaSへの知見」、「起業家とのネットワーク・コミュニティ」、「地域金融機関との連携」を活かし、スタートアップ業界に貢献すべく、出資・支援活動をおこないます。

＜2号ファンドについて＞

名称：HIRAC FUND2号投資事業有限責任組合

ファンド総額：90.8億円

投資対象：国内外のシード・アーリーステージを中心としたIT／テクノロジー企業全般

無限責任組合員：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社

URL：https://hirac.co.jp/

■マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社について

名称：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（株式会社マネーフォワード100%子会社）

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：金坂直哉

事業内容：ファンドの募集・運営

設立：2020年5月25日

URL：https://hirac.co.jp/

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