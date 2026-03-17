「ムーミン」のゆかり北欧家庭料理の味“ヤンソンさんの誘惑”を　パスタソースで再現！

ホクト株式会社

ホクト株式会社（長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）は、世界中で愛されるキャラクター「ムーミン」とコラボし、パスタソース2種とセットの3品を3月17日（火）に発売します。

●開発の背景

世の中で話題になっている流行のパスタソースを調査したところ、

SNSを中心に「暗殺者のパスタ」が爆発的な人気を博していることが分かりました。

・Tik Tokで670万回以上再生。

・Youtubeでは人気料理研究家による再生動画が400万回以上再生。

・料理レシピサイト クックパッドでは、2023年のトレンド大賞に入賞するなど非常に話

題になっています。

さらにヒットの秘訣を調べていくと、以下の特長がありました。

・消費者の記憶に残り、話題になるような変わった名前の料理

・日本では馴染みの薄い、独特かつ美味しい未体験の味

このヒットの法則（変わった名前、未体験の味）に基づき、北欧の伝統的家庭料理を冠した新商品を開発しました。

その名は「ヤンソンさんの誘惑」風パスタ（アンチョビクリームパスタ）

「変わった名前」と「未体験の味」を兼ね揃えた、ポスト・暗殺者のパスタを目指した自信作です。

●商品ラインナップ

【ヤンソンさんの誘惑風パスタ】

北欧を代表する家庭料理「ヤンソンさんの誘惑」をパスタソースにアレンジ。アンチョビのしっかりした旨味と濃厚クリームソースに、3種のきのこをたっぷり加えました。

何度も、試食アンケート調査を行い、アンチョビの旨味、クリーム感などを微調整しながら、美味しさにこだわりました。

(使用きのこ：エリンギ、マイタケ、ブナシメジ)

【怒りんぼうさんのパスタ】

パッケージには、話題の「（怒った顔の）アングリームーミン」。その顔に合わせてイタリア語で“怒りんぼう風”を意味するピリ辛のアラビアータ味に仕立てました。

こちらも合計150名以上の試食アンケートを行い、辛さや、トマトのうま味を調整し、極上の美味しさに仕上げています。

(使用きのこ：エリンギ、マイタケ、霜降りひらたけ)

【3種きのこのパスタソースセット】

青い壁の「ムーミンやしき」型ギフトボックスは、１階の窓から、二人のキャラクターたちが顔を出す愛らしいデザイン。2種類のパスタソース（ヤンソンさんの誘惑風パスタ、怒りんぼうさんのパスタ）が1つずつ入った、ギフトにぴったりの商品です。

●遊び心にあふれるパッケージデザイン

●製品概要

１階の窓からひょっこり顔をだす2種の箱が繋がる「つなぎ絵」デザイン

商品名 ：ヤンソンさんの誘惑風パスタ

価格 ：486円(税込)

内容量 ：150g

発売日 ：2026年3月17日

販売方法：ホクト公式オンラインショップ

および全国の取扱店にて順次発売予定

商品名 ：怒りんぼうさんのパスタ

価格 ：486円(税込)

内容量 ：150g

発売日 ：2026年3月17日

販売方法：ホクト公式オンラインショップ

および全国の取扱店にて順次発売予定

商品名 ：3種きのこのパスタソースセット

価格 ：1,080円(税込)

内容量 ：150g×2

発売日 ：2026年3月17日

販売方法：ホクト公式オンラインショップ

および全国の取扱店にて順次発売予定

●会社概要

会社名/ホクト株式会社

代表/代表取締役社長 水野雅義

所在地/〒381-8533 長野県長野市南堀138-1

資本金/55億円

設立/1964年

連結事業内容/農産物の生産及び生産指導、農産物の加工及び販売、合成樹脂の成型及び製品販売、農産物の生産資材、機械等の製造販売

URL/ https://www.hokto-kinoko.co.jp/