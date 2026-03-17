「ムーミン」のゆかり北欧家庭料理の味“ヤンソンさんの誘惑”を パスタソースで再現！
ホクト株式会社（長野県長野市、代表取締役社長 水野雅義）は、世界中で愛されるキャラクター「ムーミン」とコラボし、パスタソース2種とセットの3品を3月17日（火）に発売します。
●開発の背景
世の中で話題になっている流行のパスタソースを調査したところ、
SNSを中心に「暗殺者のパスタ」が爆発的な人気を博していることが分かりました。
・Tik Tokで670万回以上再生。
・Youtubeでは人気料理研究家による再生動画が400万回以上再生。
・料理レシピサイト クックパッドでは、2023年のトレンド大賞に入賞するなど非常に話
題になっています。
さらにヒットの秘訣を調べていくと、以下の特長がありました。
・消費者の記憶に残り、話題になるような変わった名前の料理
・日本では馴染みの薄い、独特かつ美味しい未体験の味
このヒットの法則（変わった名前、未体験の味）に基づき、北欧の伝統的家庭料理を冠した新商品を開発しました。
その名は「ヤンソンさんの誘惑」風パスタ（アンチョビクリームパスタ）
「変わった名前」と「未体験の味」を兼ね揃えた、ポスト・暗殺者のパスタを目指した自信作です。
●商品ラインナップ
【ヤンソンさんの誘惑風パスタ】
北欧を代表する家庭料理「ヤンソンさんの誘惑」をパスタソースにアレンジ。アンチョビのしっかりした旨味と濃厚クリームソースに、3種のきのこをたっぷり加えました。
何度も、試食アンケート調査を行い、アンチョビの旨味、クリーム感などを微調整しながら、美味しさにこだわりました。
(使用きのこ：エリンギ、マイタケ、ブナシメジ)
【怒りんぼうさんのパスタ】
パッケージには、話題の「（怒った顔の）アングリームーミン」。その顔に合わせてイタリア語で“怒りんぼう風”を意味するピリ辛のアラビアータ味に仕立てました。
こちらも合計150名以上の試食アンケートを行い、辛さや、トマトのうま味を調整し、極上の美味しさに仕上げています。
(使用きのこ：エリンギ、マイタケ、霜降りひらたけ)
【3種きのこのパスタソースセット】
青い壁の「ムーミンやしき」型ギフトボックスは、１階の窓から、二人のキャラクターたちが顔を出す愛らしいデザイン。2種類のパスタソース（ヤンソンさんの誘惑風パスタ、怒りんぼうさんのパスタ）が1つずつ入った、ギフトにぴったりの商品です。
●遊び心にあふれるパッケージデザイン
１階の窓からひょっこり顔をだす
2種の箱が繋がる「つなぎ絵」デザイン
●製品概要
商品名 ：ヤンソンさんの誘惑風パスタ
価格 ：486円(税込)
内容量 ：150g
発売日 ：2026年3月17日
販売方法：ホクト公式オンラインショップ
および全国の取扱店にて順次発売予定
商品名 ：怒りんぼうさんのパスタ
価格 ：486円(税込)
内容量 ：150g
発売日 ：2026年3月17日
販売方法：ホクト公式オンラインショップ
および全国の取扱店にて順次発売予定
商品名 ：3種きのこのパスタソースセット
価格 ：1,080円(税込)
内容量 ：150g×2
発売日 ：2026年3月17日
販売方法：ホクト公式オンラインショップ
および全国の取扱店にて順次発売予定
●会社概要
会社名/ホクト株式会社
代表/代表取締役社長 水野雅義
所在地/〒381-8533 長野県長野市南堀138-1
資本金/55億円
設立/1964年
連結事業内容/農産物の生産及び生産指導、農産物の加工及び販売、合成樹脂の成型及び製品販売、農産物の生産資材、機械等の製造販売
URL/ https://www.hokto-kinoko.co.jp/