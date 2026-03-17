【日本初 ※】大切なペットとのお別れを、より優しくエコロジーに火を使わない新たな葬法として世界で拡大する「アクアメーション葬法」　室内設置可能なコンパクト型「ペット用アクアメーション装置」販売開始

サイカンシステム株式会社

“家族のために心をこめて”のメッセージのもと訪問ペット火葬と葬儀を行うサイカンシステム株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役 和田浩明、以下当社）は、環境負荷の少ない新しい葬送技術の開発を行う株式会社MIROKU（本社：東京都千代田区、代表取締役：六門 直哉、以下MIROKU社）と協業し、このたび日本で初めて※、ペット向けアクアメーション（アルカリ加水分解葬）装置「MOTHER」を開発し、2026年3月17日（火）より販売を開始いたします。

■ アクアメーションとは

アクアメーションは、水とアルカリ溶液、適切な温度・圧力管理のもとで有機物を分解する技術です。装置の液体層に個体の大きさに合わせたアルカリ水を注入し、緩やかな水流を加えながら50℃以上に加温していきます。個体の大きさにより施行時間は異なりますが、約1～２時間ほどで完了します。

欧米ではペットおよび人向けに導入事例があり、環境配慮型の葬送方法として研究・活用が進んでいます。

図 アルカリ加水分解法による過程と特徴

特長

１．排煙が出ないため市街地のオフィスビルや商業施設での施行が可能

２．火葬と比較しご遺骨は綺麗な状態で残る

３．火葬と比較し二酸化炭素の排出は90％削減

４．動物が持つ細菌などを死滅させる安全性

*本技術は国内法令および関係機関の指導を踏まえ、安全性・適法性を十分に確認の上で提供いたします。

アクアメーション葬法は1990年代から始まり、2000年代初頭に専用装置が開発され普及が進みました。特に2015年国連サミットでSDGsが採択されて以降、火葬と比較し二酸化炭素の排出が殆ど無い葬法として認知度があがり合法的葬法として認可する国・地域が年々増加しています。アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツをはじめとした欧米諸国、中国、シンガポールをはじめとしたアジア・東南アジア諸国、その他オーストラリア、アフリカ等、世界中で既にアクアメーションは広がりを見せています

■アクアメーション装置「MOTHER」

室内設置型のコンパクトタイプ（約15平方メートル の省スペースでの運用可能）を実現することで、市街地のオフィスビルや商業施設でペット葬儀の施行を可能としました。

また、従来のペット火葬で課題となっていた「排煙・臭い・騒音」を低減するとともに、郊外型の火葬場から市街地型に変わる事で、自宅近隣での葬儀が行えるようになり、高齢者飼主の移動負担軽減や、家族や友人の葬儀への参加が容易になります。これにより、家族化が進むペットユーザーの新たなニーズを満たすとともに、二酸化炭素を極限まで抑えた「エコな葬儀」の普及による環境貢献を実現してまいります。

本体寸法：H1,055×W600×D1,593mm

乾燥重量：200kg

処理能力：～25kgの個体120 分

容 量：100L

使用電力：三相200Ｖ / 7.5kw

付帯工事：給排水工事、電気工事

メーカー希望小売価格：オープン価格

*仕様は予告なく変更する場合がございます。

■ 開発の背景

近年、ペット業界の市場規模は過去最大となり、売上高は２兆円に迫る勢いで成長しています。その飼育頭数は1,595万頭（犬・猫）と15歳以下の子供の数を上回ります。ペット飼育頭数の増加に伴い亡くなるペット数も増加しており、年間推定388万頭（犬・猫）ものペットが亡くなり、その数は人間の年間死亡者数の2倍以上におよびます。（当社調べ）

現在、日本のペット葬送の多くは火葬によって行われていますが、ペットを「家族の一員」として捉える意識の高まりとともに、より想いに寄り添ったお別れの形が求められるようになってきました。加えて、環境負荷や近隣環境への配慮、自然循環を重視する価値観の高まりを背景に、新たな葬送技術への関心も高まっています。

こうした流れを受け、MIROKU社は海外技術の調査や専門家との協議、安全性検証を経て日本向け仕様の機器開発に成功しました。当社は、ペット葬ブランド「COCOペット（https://www.cocopet.jp/）」の理念との親和性から開発に参画し、今後は総代理店として装置の販売を担ってまいります。

■ 飼い主意識調査の結果

MIROKU社が2026年1月に全国のペットを飼っている男女115名を対象に独自に行ったアンケートでは、

80％が「いままでのペット葬儀とは異なる葬儀形態を望む」と回答

88％が「アクアメーション葬法が選択肢に入る」と回答

53％が「プロセスのやさしさと二酸化炭素を排出しないエコな葬法が魅力」と回答

という結果となりました。

アクアメーション葬法を支持するユーザーコメント

１．火葬に比べ、プロセスが優しい

２．遺骨が細かな部分まで綺麗に残る

３．二酸化炭素を排出しないエコな葬法

４．市街地で葬儀ができれば利便性が高くていい

アンケートの結果から、現代のペット愛好家は従来の文化や慣習にとらわれず、自身が納得できる最良のお別れの形を求めていることが分かりました。特に「やさしいプロセス」や「エコな葬法」への関心が高く、環境意識の高さもうかがえます。また、従来の火葬を否定するのではなく、“新たな選択肢があること”自体を望む声が多いことが明らかになりました。

■ 今後の展開

・ペット葬儀事業者への装置販売

・導入支援・説明研修の実施

・行政・専門家との連携強化

慎重かつ段階的な普及を進めてまいります。

■ 代表コメント

「アクアメーション事業への参入にあたり、日本の葬送文化や死生観への影響について長く熟考を重ねてきましたが、世の中に環境ややさしい葬法を求める声が多く存在することは、私たちにとって大きな励みとなりました。本取り組みは火葬文化を否定するものではなく、“やさしく還したい”“環境にも配慮したい”という想いに応える新たな選択肢を社会に提示するものです。私たちは、葬送とは技術ではなく“心”の行為であり、水で送るという選択肢が誰かの心を少しでも軽くすることに意義があると考えています。」

※当社調べ（2026年3月時点、日本国内におけるペット向けアクアメーション機器の商業販売として）

【会社概要】

商号：株式会社MIROKU

代表：代表取締役六門 直哉

所在地：東京都千代田区麹町1-3-6 ダイアン麹町ビル305

設立：2024年7月29日

ホームページ：https://mirokufc.co.jp

商号： サイカンシステム株式会社

代表： 代表取締役 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

設立： 1986年10月

事業内容： 冠婚葬祭互助会を柱とした総合結婚式場・葬祭センター・多目的ホールの運営

資本金： 1億円

ホームページ： https://saikan-system.co.jp/