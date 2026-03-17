【3/26(木)開催 無料セミナー】 AIは、なぜ、「嘘」をつくのか？　データ分析の精度を劇的に変える「辞書登録」の重要性を紐解く30分

株式会社メディックス

インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援している株式会社メディックス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 正則、以下：メディックス）は、無料オンラインセミナー『【AIはなぜ「嘘」をつくのか？】データ分析の精度を劇的に変える「辞書登録」の重要性』を開催いたします。

■セミナーについて

申し込みはこちら :https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260326_MD_data-catalog_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20260326

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60313/table/106_1_81643b609efa140fb29d26e7961729b9.jpg?v=202603171151 ]

【セミナー概要】

AIを活用したデータ分析が注目される一方で、「AIの回答が、実態とズレる」「集計ロジックが、ブラックボックス化している」といった課題が噴出しています。その根本的な原因は、AIが参照するデータの「定義（辞書）」が、ビジネス実態と乖離していることにあります。

本セミナーでは、AIが正しくデータを読み取るための「辞書登録」の重要性を解説します。単なるシステムの仕様説明ではなく、現場の「入会」や「売り上げ」といったビジネス用語を、いかにAIに教え込み、判断を誤らせないようにするか、その具体的なステップを提示します。

専門知識がなくても、誰もが等しく、データに基づいて迅速に意思決定を行える環境をどう実現すべきかを、メディックスがマーケティング視点で提唱する、次世代のデータ活用基盤のあり方をお伝えします。

▼セミナー参加で得られるナレッジ

- AIが間違った集計を行ってしまう根本的な原因- AIの回答精度を劇的に向上させる辞書の書き方- システム上の数値とビジネス判断のズレを解消する手法

▼このような方におすすめ

- AIを導入したが、回答の精度に不安があり、実務で活用しきれていない方- 部署ごとにデータの定義がバラバラで、数値のすり合わせに時間がかかっている方- データ集計の工数を削減し、戦略の立案や施策の実行などのコア業務に集中したい方- 自社のビジネスルールを正しく反映した、信頼できるデータ基盤を作りたい方

ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。

■メディックス 会社概要

申し込みはこちら :https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260326_MD_data-catalog_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20260326

本社：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F

事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング

インターネット広告の代理店業務/インターネット広告の企画・制作/Webサイトの構築/Web解析の運用コンサルティング/CRMコンサルティング/データ活用基盤の構築/メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）

コーポレートサイト：https://www.medix-inc.co.jp/

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■本件お問い合わせ先

株式会社メディックス 広報担当：徳田

TEL：03-5280-9471 メールアドレス：pr@medix-inc.co.jp