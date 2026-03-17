【3/26(木)開催 無料セミナー】 AIは、なぜ、「嘘」をつくのか？ データ分析の精度を劇的に変える「辞書登録」の重要性を紐解く30分
インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援している株式会社メディックス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 正則、以下：メディックス）は、無料オンラインセミナー『【AIはなぜ「嘘」をつくのか？】データ分析の精度を劇的に変える「辞書登録」の重要性』を開催いたします。
申し込みはこちら :
https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260326_MD_data-catalog_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20260326
■セミナーについて
【開催概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/60313/table/106_1_81643b609efa140fb29d26e7961729b9.jpg?v=202603171151 ]
【セミナー概要】
AIを活用したデータ分析が注目される一方で、「AIの回答が、実態とズレる」「集計ロジックが、ブラックボックス化している」といった課題が噴出しています。その根本的な原因は、AIが参照するデータの「定義（辞書）」が、ビジネス実態と乖離していることにあります。
本セミナーでは、AIが正しくデータを読み取るための「辞書登録」の重要性を解説します。単なるシステムの仕様説明ではなく、現場の「入会」や「売り上げ」といったビジネス用語を、いかにAIに教え込み、判断を誤らせないようにするか、その具体的なステップを提示します。
専門知識がなくても、誰もが等しく、データに基づいて迅速に意思決定を行える環境をどう実現すべきかを、メディックスがマーケティング視点で提唱する、次世代のデータ活用基盤のあり方をお伝えします。
▼セミナー参加で得られるナレッジ
- AIが間違った集計を行ってしまう根本的な原因
- AIの回答精度を劇的に向上させる辞書の書き方
- システム上の数値とビジネス判断のズレを解消する手法
▼このような方におすすめ
- AIを導入したが、回答の精度に不安があり、実務で活用しきれていない方
- 部署ごとにデータの定義がバラバラで、数値のすり合わせに時間がかかっている方
- データ集計の工数を削減し、戦略の立案や施策の実行などのコア業務に集中したい方
- 自社のビジネスルールを正しく反映した、信頼できるデータ基盤を作りたい方
ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
申し込みはこちら :
https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260326_MD_data-catalog_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20260326
■メディックス 会社概要
本社：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F
事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング
インターネット広告の代理店業務/インターネット広告の企画・制作/Webサイトの構築/Web解析の運用コンサルティング/CRMコンサルティング/データ活用基盤の構築/メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）
コーポレートサイト：https://www.medix-inc.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/medix_culture/
公式Facebook：https://www.facebook.com/medix.co.ltd
■本件お問い合わせ先
株式会社メディックス 広報担当：徳田
TEL：03-5280-9471 メールアドレス：pr@medix-inc.co.jp