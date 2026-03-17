【3月26日13:00~16:40/オンライン】PR実績100万件のインフルエンス・プラットフォームを展開するtoridoriグループが、“春の繁忙期に向けたAI活用によるECセミナー”に登壇！！

株式会社トリドリ

各種インフルエンス・プラットフォーム事業を展開する株式会社トリドリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：中山貴之、東証グロース：9337、以下「toridori」）のグループ会社である株式会社Vooster（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宮翔太、以下「Vooster」）が、2026年3月26日（木）13時よりオンラインで開始予定の「春の繁忙期に向けたAI活用によるECセミナー」に、他6社と共に登壇いたします。

セミナー実施の背景

ECは拡大を続ける市場ですが、事業者からは「AIで運営を効率化し売上アップに注力したい」「広告運用やデータ予測を駆使して売上最大化やリピート購入を目指したい」といった、切実な声が増えています。

本セミナーでは新年度の戦略確立をテーマに掲げ、各分野のエキスパートが最新事例に基づいた成功へのプロセスを公開します。「業務効率化」、「売上拡大」、そして「顧客との良好な関係構築（CRM）」という3つの重要領域を軸に徹底解説いたします。

このような方におすすめです。

・AIでEC運営を効率化し、売上アップにリソースを割きたい担当者の方

・AI広告やクリエイティブ活用で、投資対効果を最大化したいマーケターの方

・AIのデータ予測を活用し、リピート率やLTVを向上させたい経営者の方

皆様のご参加を心よりお待ちしております！

https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260326/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260326_vooster(https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260326/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260326_vooster)

開催概要

タイトル：新年度の成長を先取り！春の繁忙期に向けたAI活用によるECセミナー

開催日時：3月26日（木）13:00~16:40

参加費：無料

参加方法：Zoomでの開催となります。

下記「お申込みフォーム」よりご登録いただきますと、ZoomのURLが届きます。

当日はお時間になりましたら、指定のURLからご入室ください。

お申し込みフォーム：

https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260326/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260326_vooster(https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260326/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260326_vooster)

参加企業：

株式会社Vooster（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宮翔太）

かっこ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岩井裕之）

LISUTO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ニール・プラテック）

株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子）

株式会社Proteinum（本社：東京都港区、代表取締役：米沢洋平）

株式会社リスマ（本社：東京都品川区、代表取締役：木村洋介）

株式会社Wallabee（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森下浩志）

タイムスケジュール/内容

13:00~13:05｜オープニング

アジェンダのご案内。

13:05~13:35｜第1部

株式会社Vooster・AIで“購入の一押し”を最大化する、2026年度のSNS口コミ戦略

13:35~14:05｜第2部

かっこ株式会社・春の繁忙期を支える！「O-PLUX」のAIを活用して実現する工数削減と売上最大化の実践事例

14:05~14:35｜第3部

LISUTO株式会社・その商品情報、AIに無視されています。 ―楽天・Yahoo!で進む“選ばれる構造”への転換 ―

14:35~15:05｜第4部

株式会社Nint・AI活用の理想と現実。春の繁忙期に“成果を出すEC”に不可欠なデータ戦略とは

15:05~15:35｜第5部

株式会社Proteinum・RPP広告はAIに任せて攻めのECへ転換 -- 運用工数90%削減と利益最大化を両立する新常識

15:35~16:05｜第6部

株式会社リスマ・「その価格、毎日手で見ていませんか？型番商材ECのための“価格調査自動化AI”戦略」

16:05~16:35｜第7部

株式会社Wallabee・アメリカの事例から学ぶ「ChatGPT Shopping」の現在地とこれから 「ググる」から「AIに聞く」へ--

16:35~16:40｜クロージング

終わりのご挨拶。

当グループのVoosterに関する取り組みの詳細は下記リリースもご覧ください。

https://toridori.co.jp/news/toridori-vooster-launch/

『Vooster』お問い合わせフォーム

https://vooster.net/top/contact

メディアご取材に関するお問い合わせ先

https://toridori.co.jp/contact

※上記お問い合わせフォームより「toridoriへの取材などのご依頼・toridori madeに関するお問い合わせ」をお選びください。

本リリースに関するお問い合わせ先

toridori_pr@toridori.co.jp （株式会社トリドリ・広報担当）

株式会社トリドリ（toridori）について

toridoriは「『個の時代』の、担い手に。」をミッションに、インフルエンサーマーケティングに特化した各種サービス（インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』『toridori base』、Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』、インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』、ブランド立ち上げ支援『toridori made』）を提供するマーケティング企業です。

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）のアカウントを誰もが持ち、個人の影響力が社会を動かす時代に、独自のネットワークを駆使し、インフルエンサーの個性を最大化して企業プロモーションに活用するサービスを提供しております。

【会社概要】

商号 ： 株式会社トリドリ（toridori inc.）

所在地 ： 東京都渋谷区円山町28-1

代表者 ： 中山 貴之

設立 ： 2016年6月1日

電話番号：03-6892-3591（代表）

事業内容 ： インフルエンス・プラットフォーム事業

▼企業サイト：https://toridori.co.jp/

▼インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/

▼Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/likes/

▼インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』公式サイト：https://toridori.co.jp/ad/

▼ブランド立ち上げ支援『toridori made』公式サイト：https://toridori.co.jp/made/