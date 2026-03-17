【3月26日13:00~16:40/オンライン】PR実績100万件のインフルエンス・プラットフォームを展開するtoridoriグループが、“春の繁忙期に向けたAI活用によるECセミナー”に登壇！！
各種インフルエンス・プラットフォーム事業を展開する株式会社トリドリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：中山貴之、東証グロース：9337、以下「toridori」）のグループ会社である株式会社Vooster（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宮翔太、以下「Vooster」）が、2026年3月26日（木）13時よりオンラインで開始予定の「春の繁忙期に向けたAI活用によるECセミナー」に、他6社と共に登壇いたします。
セミナー実施の背景
ECは拡大を続ける市場ですが、事業者からは「AIで運営を効率化し売上アップに注力したい」「広告運用やデータ予測を駆使して売上最大化やリピート購入を目指したい」といった、切実な声が増えています。
本セミナーでは新年度の戦略確立をテーマに掲げ、各分野のエキスパートが最新事例に基づいた成功へのプロセスを公開します。「業務効率化」、「売上拡大」、そして「顧客との良好な関係構築（CRM）」という3つの重要領域を軸に徹底解説いたします。
このような方におすすめです。
・AIでEC運営を効率化し、売上アップにリソースを割きたい担当者の方
・AI広告やクリエイティブ活用で、投資対効果を最大化したいマーケターの方
・AIのデータ予測を活用し、リピート率やLTVを向上させたい経営者の方
皆様のご参加を心よりお待ちしております！
https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260326/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260326_vooster(https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260326/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260326_vooster)
開催概要
タイトル：新年度の成長を先取り！春の繁忙期に向けたAI活用によるECセミナー
開催日時：3月26日（木）13:00~16:40
参加費：無料
参加方法：Zoomでの開催となります。
下記「お申込みフォーム」よりご登録いただきますと、ZoomのURLが届きます。
当日はお時間になりましたら、指定のURLからご入室ください。
お申し込みフォーム：
https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260326/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260326_vooster(https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260326/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260326_vooster)
参加企業：
株式会社Vooster（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宮翔太）
かっこ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岩井裕之）
LISUTO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ニール・プラテック）
株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子）
株式会社Proteinum（本社：東京都港区、代表取締役：米沢洋平）
株式会社リスマ（本社：東京都品川区、代表取締役：木村洋介）
株式会社Wallabee（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森下浩志）
タイムスケジュール/内容
13:00~13:05｜オープニング
アジェンダのご案内。
13:05~13:35｜第1部
株式会社Vooster・AIで“購入の一押し”を最大化する、2026年度のSNS口コミ戦略
13:35~14:05｜第2部
かっこ株式会社・春の繁忙期を支える！「O-PLUX」のAIを活用して実現する工数削減と売上最大化の実践事例
14:05~14:35｜第3部
LISUTO株式会社・その商品情報、AIに無視されています。 ―楽天・Yahoo!で進む“選ばれる構造”への転換 ―
14:35~15:05｜第4部
株式会社Nint・AI活用の理想と現実。春の繁忙期に“成果を出すEC”に不可欠なデータ戦略とは
15:05~15:35｜第5部
株式会社Proteinum・RPP広告はAIに任せて攻めのECへ転換 -- 運用工数90%削減と利益最大化を両立する新常識
15:35~16:05｜第6部
株式会社リスマ・「その価格、毎日手で見ていませんか？型番商材ECのための“価格調査自動化AI”戦略」
16:05~16:35｜第7部
株式会社Wallabee・アメリカの事例から学ぶ「ChatGPT Shopping」の現在地とこれから 「ググる」から「AIに聞く」へ--
16:35~16:40｜クロージング
終わりのご挨拶。
当グループのVoosterに関する取り組みの詳細は下記リリースもご覧ください。
https://toridori.co.jp/news/toridori-vooster-launch/
『Vooster』お問い合わせフォーム
https://vooster.net/top/contact
メディアご取材に関するお問い合わせ先
https://toridori.co.jp/contact
※上記お問い合わせフォームより「toridoriへの取材などのご依頼・toridori madeに関するお問い合わせ」をお選びください。
本リリースに関するお問い合わせ先
toridori_pr@toridori.co.jp （株式会社トリドリ・広報担当）
株式会社トリドリ（toridori）について
toridoriは「『個の時代』の、担い手に。」をミッションに、インフルエンサーマーケティングに特化した各種サービス（インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』『toridori base』、Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』、インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』、ブランド立ち上げ支援『toridori made』）を提供するマーケティング企業です。
ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）のアカウントを誰もが持ち、個人の影響力が社会を動かす時代に、独自のネットワークを駆使し、インフルエンサーの個性を最大化して企業プロモーションに活用するサービスを提供しております。
【会社概要】
商号 ： 株式会社トリドリ（toridori inc.）
所在地 ： 東京都渋谷区円山町28-1
代表者 ： 中山 貴之
設立 ： 2016年6月1日
電話番号：03-6892-3591（代表）
事業内容 ： インフルエンス・プラットフォーム事業
▼企業サイト：https://toridori.co.jp/
▼インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』公式サイト：
https://top-marketing.toridori.me/
▼Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』公式サイト：
https://top-marketing.toridori.me/likes/
▼インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』公式サイト：https://toridori.co.jp/ad/
▼ブランド立ち上げ支援『toridori made』公式サイト：https://toridori.co.jp/made/