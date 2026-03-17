起業家の′′資料作成が進まない′′をAIで解決。実践型セミナー『事業計画とピッチを最速構築するAI戦略～起業家のためのNotebookLM活用×事業計画構築術～』を3月26日（木）WEBにて無料開催

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（本社：東京都町田市）は、起業に役立つ創業支援のWEBセミナーを毎月開催しています。今回はNotebookLM（Googleが提供するAIを搭載した情報整理・リサーチツール）を活用した実践型セミナーです。

講師として、東京都認定インキュベーション施設にて年間400件を超える起業相談を受けている吉井慎人（よしい まこと）氏と、生成AIを活用したキャリア教育プログラムを展開している金海俊（かねうみ しゅん）氏が分かりやすく解説します。

創業W E Bセミナー「事業計画とピッチを最速構築するAI戦略～起業家のためのNotebookLM活用×事業計画構築術～」

株式会社AGORAでは、2026年3月26日（木）に「NotebookLM活用」をテーマにした創業WEBセミナーを開催します。

登壇者は、起業家や新規事業を考えている方・AI技術に興味がありビジネスに活かしたい方のために、年間300以上の起業家にAIを活用した事業アドバイスを行なった吉井慎人（よしい まこと）氏と、生成AIを活用したキャリア教育プログラムを展開し、次世代の自己理解・表現力育成の社会実装を進めている金海俊（かねうみ しゅん）氏です。

■ 起業家の多くが直面する「資料作成が進まない問題」

起業家が事業を立ち上げる際、避けて通れないのが

- 事業計画書- ピッチ資料- 補助金申請書- 融資資料

といった事業構想を言語化する資料作成です。

しかし実際には

- アイデアはあるのに何から書けばいいか分からない- メモはあるがストーリーにならない- スライドの白紙が埋まらない

といった理由で、構想が前に進まないケースが少なくありません。

近年は生成AIが普及していますが、多くの場合「文章生成」や「要約」に留まり、事業構造の整理やストーリー構築にまで活用できている起業家はまだ多くないのが現状です。

■ AIを「要約ツール」ではなく“構造化パートナー”として使う

本セミナーでは、GoogleのAIツール「NotebookLM」を活用し、

- 事業アイデアの構造整理- 市場データの整理- 競合比較- ピッチ用資料の骨子作成

などを行い、白紙から事業計画の叩き台を一瞬で作るプロセスをリアルタイムで実演します。

NotebookLMを単なるAIツールとしてではなく、起業家の思考を整理する「構造化パートナー」として活用する方法を紹介します。

■ セミナー内容

■ こんな人におすすめ！

- 起業家が資料作成で止まる本当の理由- 伝わる事業計画の基本構造- NotebookLMを使った事業計画の叩き台作成- 市場整理・競合分析のAI活用- ピッチ用資料骨子の自動生成デモ- 投資家向け・顧客向けのストーリー再構成また後半では「AIに任せる部分」と「起業家自身が決める部分」について、講師2名による対談形式で深掘りします。AIを活用して資料作成を高速化しながら、起業家が戦略思考に集中するために大切なことを解説します。

1. 起業準備中の方

事業アイデアはあるものの、事業計画書やピッチ資料の作り方が分からない方

2. ピッチ資料や事業計画がなかなか進まない方

構想はあるのに、スライドや文章に整理できず手が止まってしまっている方

3. 補助金申請や融資資料を作成している方

事業の強みや市場、ビジネスモデルを整理して伝える必要がある方

4. 既に事業をしているが戦略を整理したい方

自分のビジネスを改めて構造化し、分かりやすく説明できる資料を作りたい方

5. AIを仕事の思考整理に活用したい方

生成AIを単なる文章作成ツールではなく、事業構想の整理や戦略設計に活用したい方

講師紹介

株式会社GLOCAL GUNSHI 代表取締役軍師

吉井 慎人（よしい まこと） 氏

BOND大学 経営学修士MBA。転職支援会社の営業後インターウォーズ株式会社にて、インキュベーションコンサルタントとして、「イントレプレナー塾（企業内起業家育成プログラム）」をゼロから立ち上げ、400名を超える企業内起業家と向き合い、事業計画書の作成支援に従事。その他、企業M＆A支援や出向型インキュベーション支援としてスタートアップ常駐して経営に携わった。東京都認定インキュベーション施設にて、年間300名を超える起業相談を受けている。

また2024年4月からは株式会社AGORAのCIO(chief incubation officer)に就任し、起業家と二人三脚で伴奏支援を行なっている。

株式会社GLOCAL GUNSHIのほか

・公益財団法人 東京都中小企業振興公社 事業戦略部 多摩創業支援課 専門相談員

・株式会社AGORA CIO(chief incubation officer)

・NEXs Tokyo サポーター兼メンター

など、数多くの起業家支援を行っている。

MirAI塾 共同代表

金海 俊（かねうみ しゅん）氏

・神奈川県起業家支援プログラム「HATSU AGORA」第5期

・MirAI塾 共同代表（自己理解 × AI × 伝える力）

・経産省「始動 Next Innovator」シリコンバレー派遣選抜者

・一般社団法人 enGenius 最年少フェロー／ワークショップファシリテーター

・大手化学メーカー 研究開発者

・夫婦会議(R)️アンバサダー

・教育メディア「こどもとIT」生成AI関連記事 執筆

大手化学メーカーにてがん免疫・ドラッグデリバリーシステム（DDS）・化粧品領域の研究開発に従事。製品実装、特許出願、学会発表を通じてサイエンスの社会実装を推進。

研究者としての専門性を軸に、社内外の新規事業開発・越境コミュニティ運営・教育実証プロジェクトに参画。経産省主催「始動 Next Innovator」ではシリコンバレー派遣選抜。

現在は、親子向け「夢の職業診断 × オリジナル絵本」など、生成AIを活用したキャリア教育プログラムを展開。神奈川県採択事業として実証を重ね、自治体・教育機関・商業施設と連携しながら、次世代の自己理解・表現力育成の社会実装を進めている。

これまで、教育メディア「こどもとIT」にて生成AI関連記事の執筆や企業・教育機関・コミュニティで多数のワークショップ・セミナーを実施。研究・AI・キャリア教育を横断する“越境型イノベーター”として活動中。

創業W E Bセミナー「事業計画とピッチを最速構築するAI戦略～起業家のためのNotebookLM活用×事業計画構築術～」

■ 概要

日時：2026年3月26日（木）19:00 - 20:00

場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：起業家の方、起業準備中の方、スタートアップ経営者の方、フリーランスの方

内容：起業家が資料作成で止まる本当の理由/伝わる事業計画の基本構造/NotebookLMを使った事業計画の叩き台作成 /市場整理・競合分析のAI活用/ピッチ用資料骨子の自動生成デモ/投資家向け・顧客向けのストーリー再構成/講師2名による対談/ 質疑応答

主催：株式会社AGORA

■タイムスケジュール

19:00 - オープニング・AGORAからのお知らせ

19:05 - WEBセミナー「事業計画とピッチを最速構築するAI戦略～起業家のためのNotebookLM活用×事業計画構築術～」開始

19:45 - 質疑応答

20:00 - クロージング

■ こんな人におすすめ！

・起業準備中の方

・ピッチ用資料や事業計画がなかなか進まない方

・補助金申請や融資資料を作成している方

・既に事業をしているが戦略を整理したい方

・AIを仕事の思考整理に活用したい方

■ 申し込み方法

こちらのフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/qSw1JJD9HB5y38PWA

■ 当日参加の方はこちらから

zoom参加URL

https://us02web.zoom.us/j/85488605471

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

AGORAが運営する拠点概要

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで広々とした空間が特徴的。コミュニティー充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/

・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年から受託運営。

1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

1人集中したい方、テレワークやサクッとWeb会議におすすめ。

HP：https://www.agora-office.com/

・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川（立川駅北口徒歩5分）

多摩信用金庫より委託を受け2023年2月から受託運営。

2023年2月1日OPEN。多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。

HP：https://www.merise-tamashin.net/

・AGORA KGU KANNAI （関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

HP：https://www.agora-kgu.com/

会社概要

株式会社AGORA

所在地：東京都町田市原町田6-8-9 AETA町田4F

代表者：長谷部 信樹（はせべ のぶき）

設立年月日： 2023年9月1日

事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援

URL：https://www.agora-localincubate.com/

代表プロフィール

株式会社AGORA CEO 長谷部信樹(はせべのぶき）

・2004 年、(株)キープ・ウィルダイニング入社。

取締役本部長、専務取締役を歴任。50 店舗の事業拡大に経営陣として貢献。

・2017 年、新規事業であるインキュベーションプロジェクトのリーダーとして新規事業立ち上げ担当。

・2019 年、コワーキングスペース BUSO AGORA を立ち上げ。（東京都認定インキュ ベーション施設）

・2022 年、株式会社小田急ＳＣディベロップメント様の委託を受け、

AGORA 本厚木（厚木）をプロデュース。 神奈川県ベンチャー支援拠点として運営受託。

・2023 年、多摩信用金庫様の委託を受け、me:rise立川（立川）をプロデュースし、運営受託。

同年、関東学院大学様の委託を受け、AGORA KGU 関内（関内）をプロデュースし、運営受託。

・同年9月に上記 4 拠点を分社という形で(株)AGORA を設立し、CEO 就任。

・2025年、東急株式会社様・YADOKARI株式会社様の委託を受け、SPRAS AOBADAI（青葉台）を運営受託。

・経営の傍ら、各拠点の IM として年間 50 名ほどの創業相談に対応。