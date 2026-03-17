海のゴミを、企業の誇りに　タキヒヨーのサステナブル素材「AQUAROBE(R)」が、濃飛倉庫運輸の創業110周年記念「“未来へ繋ぐ”ユニフォーム」に採用

タキヒヨー株式会社

1751年創業の繊維商社タキヒヨー株式会社（本社：名古屋市西区、代表取締役 社長執行役員：滝一夫）は、海洋廃棄ペットボトルをアップサイクルしたサステナブル素材「AQUAROBE(R)（アクアローブ）」を開発し、濃飛倉庫運輸株式会社（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長：尾関 圭司）の新ユニフォームに採用されたことをお知らせします。本ユニフォームは、2026年4月より、同社の創業110周年記念事業の一環として導入されます。

【取り組みの背景】

近年、物流業界においても、国際的な環境基準への対応やサプライチェーン全体でのSDGsへの貢献が重要な経営課題となっています。

こうした背景のもと、創業110周年を迎える濃飛倉庫運輸株式会社は、記念事業の一環として、また企業の環境経営を推進する象徴的な取り組みとして、従業員ユニフォームの刷新を決定しました。

タキヒヨーは、この課題に応えるため、自社で展開する海洋廃棄ペットボトルをリサイクルしたサステナブル素材「AQUAROBE(R)」を提案し、この度の採用に至りました。両社の協業により、企業の社会的責任を果たす具体的なアクションを実現します。

【取り組みの概要と特徴】

2026年4月より、濃飛倉庫運輸の従業員ユニフォームとして、環境配慮型素材「AQUAROBE(R)」を使用したサステナブルな制服が導入されます。

■「AQUAROBE(R)」について

海岸・海洋に投棄されたペットボトルを再生した原料から作られるリサイクル素材です。環境問題の原因となりうる海洋ごみを回収し、再び製品として利用することで、廃棄物の削減と資源の有効活用に貢献します。

特徴1：海洋廃棄ペットボトル由来のサステナブル素材

深刻化する海洋プラスチックごみ問題の解決に貢献し、企業の環境負荷低減に向けた姿勢を明確に示します。

特徴2：創業110周年を記念するシンボル

企業の歴史的な節目に、未来への持続可能性をコミットメントする象徴として導入。企業のブランド価値向上とステークホルダーへのメッセージ強化を図ります。

特徴3：異業種連携による課題解決

物流とファッション、それぞれの専門性を生かしたパートナーシップにより、サステナビリティという社会共通の課題解決を目指します。

【今後の展望】

当社は今後もサステナブルソリューションカンパニーとして「AQUAROBE(R)」をはじめとする環境配慮型素材の展開や共創の取り組みを推進し、異業種を含めた多様な企業ニーズへの対応とサステナビリティ経営の実現に注力してまいります。

【関係者コメント】

濃飛倉庫運輸株式会社 人事部 堀 文則 様

創業110周年を迎えるにあたり、当社の環境経営の方針を体現する取り組みを模索していました。「AQUAROBE(R)」によるユニフォーム刷新は、その理念に合致する最適な施策です。この新しい制服が、従業員の環境意識を高め、企業としての一体感を醸成する一助となることを期待しています。

タキヒヨー株式会社 トップスチーム 朱宮

濃飛倉庫運輸さまの記念すべき事業に、素材という形で貢献できることを大変嬉しく思います。私たちは「AQUAROBE(R)」が、企業の課題解決につながる有効なソリューションであると確信しています。今後もお客さまのニーズに寄り添い、価値ある提案を続けてまいります。

＜濃飛倉庫運輸株式会社 会社概要＞

会社名： 濃飛倉庫運輸株式会社

代表者： 代表取締役社長 尾関 圭司

所在地： 岐阜県岐阜市橋本町2丁目20番地

創業： 1915年（大正4年）

事業内容： 倉庫業、港湾運送事業、通関業、貨物利用運送事業、航空運送代理店業、不動産賃貸業 他

公式ウェブサイト： https://www.nohhi.co.jp/