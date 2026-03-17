歌特化ライブ配信アプリColorSingから新たにメジャーデビュー！「Yu氏」ボカロカバー曲3月25日（水）配信

ColorSing株式会社

ColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」の配信者（以下、Lシンガー）「Yu氏」が、株式会社エクシング（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：水谷 靖）のサービスであるライバー事務所「JOYSOUND LIVER PROMOTION」より2026年3月25日（水）にボカロのカバー曲「ELECT covered by Yu氏」でメジャーデビューが決定し、Imgramox Musicより配信リリースします。配信日にはImgramox MusicのYouTubeチャンネルでミュージックビデオが公開されるほか、今後JOYSOUNDでは、ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」が全国に配信される予定です。

「ELECT covered by Yu氏」

▽「Imgramox Music」公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/

＜Yu氏 コメント＞

今回JOYSOUND LIVER PROMOTION男性初のメジャーデビューという事でこうして発表できる事をとても嬉しく思います。これも普段応援して頂いてる皆様のおかげです。楽曲は今回nikiさんのELECTを自分なりにカッコよくカバーさせていただきました。ここがゴールではなく、やっとスタートラインに立ちました。これからも是非一緒に音楽を楽しんでいきましょう！！ここからが僕の本当の挑戦です！！

歌に特化したライブ配信アプリ「ColorSing」を中心に活動するシンガーYu氏。ColorSingではボカロ(TM)楽曲をはじめ、さまざまな楽曲のカバー歌唱を配信し、注目を集めています。

ColorSingでは、「歌で夢を叶えたい」「より多くの人に歌を届けたい」と願う歌い手やアーティストをサポートするイベントを続々と実施しています。当社は、より多くのLシンガーに歌で生きていくためのチャンスを提供し続けてまいります。

【リリース情報】

2026年3月25日配信 「ELECT covered by Yu氏」

Pre-add/Pre-save URL：https://imgramox.lnk.to/ELECT_paps

Music Video：https://youtu.be/8M77WtEwi2c

Yu氏：https://x.com/yuuushinano

JOYSOUND LIVER PROMOTION：https://js-liverpro.com/

Imgramox Music

公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/

X：https://twitter.com/Imgramox_Music

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4W5T0VfUvG4H-0uPj_xKpg

ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/134081326

株式会社テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/

株式会社エクシング：https://xing.co.jp/

株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント：https://xme.co.jp/

※「ボカロ」および「VOCALOID」は、ヤマハ株式会社の登録商標です

2023年7月にサービスを開始したColorSingは、カラオケ機器「JOYSOUND」を提供するエクシング社との提携により11万曲以上のカラオケ楽曲が歌い放題の環境とともに、リスナーが配信者の歌唱力を正当に評価できる仕組みを実現しており、月間約5,000人のLシンガーが活躍しています。



Lシンガー志望の方は、ColorSingアプリからご応募ください（iOSアプリでのみ配信可能）。

アプリダウンロードURL：https://x.gd/uzzDF

提携についてのお問い合わせは、ホームページ（https://colorsing.com/）の「事務所・エージェンシーお問合せ」からご連絡ください。

提携事務所募集の詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000154558.html

歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」について

■“歌”に特化したライブ配信アプリ

トークや雑談配信とは一線を画す、“歌”専用設計。歌好きのリスナーのみが集まり、あなたの「歌」を純粋に評価し、推してくれます。国内最大規模のライブ配信アプリを運営していたチームがサービスを手がけているため、歌好きの推しが付きやすく居着きやすい環境を実現しました。

■JOYSOUND提携による11万曲超の高音質音源

最新ヒットから懐メロ、ボカロ、洋楽まで正規音源で自由に歌える環境を提供。イヤフォン1つでキー変更やエコー調整も可能なため、機材がなくても高クオリティな歌配信が実現できます。

■歌で生きていける、を実現する仕組み

1曲歌うごとに報酬が獲得できる独自の仕組みを組み込んだ業界最高水準の報酬体系。また、「マイナス」がない「昇格戦メーター」や、リスナーの応援を無駄にしない「繰り越し」機能によって、リアルの活動で忙しい方も自分のペースで楽しむことができます。

＜会社概要＞

社名 : ColorSing株式会社

URL : https://corp.colorsing.com/

所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立日 : 2022年7月26日

代表者 : 代表取締役社長 今井拓自

代表取締役会長 柴田順任

ミッション : 歌の力を最大化し、人生に彩りを

ビジョン : 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む

事業内容 : 歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」