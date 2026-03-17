4/4（土)パックンマックンが高校生に金融リテラシーを伝授する無料講座　千葉大学墨田キャンパスで開催

特定非営利活動法人キッズドア

認定NPO法人キッズドア（所在地：東京都中央区／理事長：渡辺由美子）は、4月4日（土）に千葉大学墨田サテライトキャンパス(東京都墨田区文花)にて、高校生世代を対象とした春休み特別企画の無料イベント 「パックンマックンと楽しく学ぼう 身近なお金の知識」を開催いたします。（協賛：MetLife Foundation）

参加費無料のほか、交通費も往復1,500円まで支給、各回先着30名まで参加できます。

キッズドアは、困窮家庭の中高生を中心に学習支援を行う認定NPO法人です。「将来のために正しいお金の知識を知りたい」「アルバイトや買い物で損をしたくない」「お金の仕組みをゼロから理解したい」という方へ、物価上昇や、キャッシュレス決済、SNSで詐欺が増えるなどの現代のお金を取り巻く様々な状況に、 “今知っておくと得するお金の基礎”を、楽しくわかりやすく学びます。春休みの空いた時間に気軽に参加できる2部制（午前／午後）で、将来の選択に役立つ“お金の考え方”を身につける機会を提供します。

【開催概要】

「パックンマックンと楽しく学ぼう 身近なお金の知識」

・日時：2026年４月４日（土）1回目10:00～12:00 2回目 14:00～16：00

・会場：千葉大学墨田サテライトキャンパス 〒131-0044 東京都墨田区文花１-19-1

・対象：高校生世代

・定員：各回先着30名ずつ

・参加費： 無料

・交通費補助： 往復1,500円まで

・申し込みフォーム： https://forms.office.com/r/vArE4cQuPi(https://forms.office.com/r/vArE4cQuPi)

・応募締切： 2026年3月25日（水）23:59

・主催： 認定NPO法人キッズドア 協賛： MetLife Foundation

・お問い合わせ： cococara@kidsdoor.net

■認定NPO法人キッズドアについて https://kidsdoor.net/

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。

■チラシダウンロード(PDF)

https://prtimes.jp/a/?f=d100140-101-f4c579a93da02097a55c4244fbb4d248.pdf