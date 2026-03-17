生産者向け「高温障害対策セミナー」を開催

株式会社マゼックス農業用ドローン「飛助15」農業用ドローン「飛助mini」

農業用ドローンおよびスマート農業機器の開発・製造・販売を行う株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉野弘晃）は、2026年3月28日（土）、兵庫県三木市「道の駅みき」にて開催される、生産者向けセミナー「画期的な高温障害対策セミナー（散布請負説明会）」（主催：株式会社リンク 農機具王 兵庫店）に協力し、農業用ドローンの製品紹介および実機展示を行います。

近年、日本各地で猛暑の影響が深刻化し、水稲における高温障害や品質低下が生産現場の大きな課題となっています。本セミナーでは、こうした課題への対策として、ドローン散布と液体肥料を組み合わせた栽培管理について解説します。水稲生産者を中心に、肥料設計の考え方や高温環境下における栽培管理のポイントなど、実務に活かせる内容を専門的に紹介します。

当日は、マゼックスが農業用ドローンメーカーとして、機体性能の特長や農業現場での活用方法を紹介します。会場では実機展示も行い、参加者は機体の特徴や導入メリットについて直接説明を受けることができます。

※会場の制約上、デモフライトは実施しません。 また、農機具王兵庫店からは、2026年シーズンより開始する農薬・肥料のドローン散布請負サービスおよびドローン販売事業について説明します。

マゼックスは今後も、販売店や地域事業者との連携を通じて農業用ドローンの普及とスマート農業の実装を推進し、生産現場の課題解決に貢献してまいります。

■セミナー概要

セミナー名：画期的な高温障害対策セミナー（散布請負説明会）

日時：2026年3月28日（土）14:00～16:00

会場：道の駅みき 会議室（館内2階）

主催：農機具王兵庫店

協力：株式会社マゼックス

■タイムテーブル

14:00～15:00 肥料設計セミナー（講師：農機具王兵庫店 人見氏）

15:00～15:15 農業用ドローン製品紹介（株式会社マゼックス）

15:15～15:25 2026年シーズン 散布請負サービス説明

15:25～16:00 質疑応答

■セミナー内容（予定）

近年問題となっている水稲の高温障害のメカニズム

収量と品質の向上に向けた初期生育管理

液体肥料を活用した効率的な栽培管理

農業用ドローンによる農薬・肥料散布の省力化

■お問合せ先

【リリース元】

株式会社マゼックス

TEL：072-960-3221

Mail：company@mazex.jp

【農機具王 兵庫店】

〒673-1323 兵庫県加東市岡本817

TEL：0795-46-2220

FAX：0795-40-8288

Mail：noukiguouhyogo@gmail.com

営業時間：9:00～17:00

定休日：日曜日

【株式会社リンク】

〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町652 六芳舎ビル2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011年12月（創業：2009年5月）

TEL：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の売買

Mail：mail@noukiguou.com