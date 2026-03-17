「君がいる世界は今日も優しい」NEWS・増田貴久を完全独占12Pで特集する「TVガイドPERSON vol.163」発売！

増田貴久を掘り下げる完全独占12ページの大特集＆私服スペシャル連載

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。本日3月17日(火)に発売された最新号「vol.163」は増田貴久が表紙を飾った。「週刊TVガイド関西版2026年4月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.163」(東京ニュース通信社刊)

昨年、初のソロアルバム「喜怒哀楽」をリリースし、1月には同作を引っ提げたライブツアーDVDを発売した増田貴久。今年4月からは2回目の「喜怒哀楽」ツアーを開催、さらにカバーアルバム「増田貴久のカバー」のリリースを発表した。本誌では「NEWSの歴史の中に一個の“、(点)”を打てたのかなっていう感覚」と語るソロ活動の振り返りや、カバーアルバムに収録される楽曲を選んだ理由など、たっぷりと話を聞いた。さらに、増田の連載「増田ガイドFashion」第17回は“タルトを食べる”をテーマに、赤いボアのセットアップでイチゴのタルトを食す様子も収録。

豪華ラインナップ＆連載陣に注目！

そのほか、舞台「るつぼ The Crucible」で共演中の坂本昌行×松崎祐介、舞台「小さな神たちの祭り」で初共演を果たす八乙女光×福田悠太×藤井直樹、舞台「BACKBEAT」再々演に出演する戸塚祥太×加藤和樹×辰巳雄大、ドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」で主演を務める山田裕貴、「音楽劇 ポルノスター」の上演を控える安田章大が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

レスリー・キーによるモノクロ撮り下ろし連載「SUPER WONDER BOYS」には三山凌輝、かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはビスケットブラザーズが登場。声優特集には、LIVE Blu-ray「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」をリリースした水瀬いのりと、アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」で共演する坂田将吾×阿座上洋平を掲載するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。

ラインナップ

＜表紙&巻頭特集＞

増田貴久

（2ndソロアルバム「増田貴久のカバー」）

＜PERSON INTERVIEW＞

坂本昌行×松崎祐介

（舞台「るつぼ The Crucible」）

八乙女光×福田悠太×藤井直樹

（舞台「小さな神たちの祭り」）

戸塚祥太×加藤和樹×辰巳雄大

（舞台「BACKBEAT」）

山田裕貴

（ドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」）

＜私服スペシャル連載「増田ガイドFashion」＞

増田貴久

＜かが屋・加賀翔 芸人撮影連載「写真地図」＞

ビスケットブラザーズ

＜声優連載「VOICE PERSONS」＞

水瀬いのり

（LIVE Blu-ray「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」）

坂田将吾×阿座上洋平

（アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」）

＜レスリー・キー連載「SUPER WONDER BOYS」＞

三山凌輝

＜SPECIAL FEATURE＞

安田章大

（「音楽劇 ポルノスター」）

購入者特典、決定！

■対象店舗：アニメイト通販

【特典内容】

「週刊TVガイド関西版2026年4月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.163」アニメイト通販購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年4月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.163」アニメイト通販購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年4月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.163」アニメイト通販購入特典生写真

坂田将吾×阿座上洋平 生写真 絵柄全3種類よりランダムで1枚

※絵柄は1ショット各1種類、2ショット1種類の全3種類となります。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3409101/

■対象店舗：ゲーマーズ（※WEBのみ）

【特典内容】

水瀬いのり 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年4月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.163」ゲーマーズ購入特典生写真

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10877154/

■対象店舗：ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）

【特典内容】

三山凌輝 生写真 1枚

「週刊TVガイド関西版2026年4月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.163」ローソンエンタテインメント購入特典生写真

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16698302

【注意事項】

※3月17日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

【紙版商品情報】

「週刊TVガイド関西版2026年4月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.163」

●発売日：2026年3月17日(火)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：1,430円

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年4月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.163」

●配信日：2026年3月23日(月)以降順次配信開始

●価 格：1,430円

※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「TVガイドPERSON vol.163」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



【関連サイト】

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