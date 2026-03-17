高専生限定の就活イベント「With KOSEN進路研究セミナーin名古屋」を開催！全国から多数の高専生が集結

株式会社プロッセルホールディングス

高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開する株式会社プロッセル（本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：横山和輝、以下「プロッセル」）は、2026年2月28日（土）に高専生限定の就活イベント『With KOSEN進路研究セミナーin名古屋』を開催いたしました。本イベントは、KOSENJIN SUMMIT 2026のプラチナスポンサーとしてイベントを盛り上げるべく、前夜祭として開催しました。当日は全国から多数の高専生が名古屋に集結し、高専生を積極的に採用している企業との交流が図られました。

■「With KOSEN進路研究セミナーin名古屋」の概要

高度な専門スキルを持つ高専生は、産業界から極めて高い評価を得ている一方で、そのキャリア選択肢は学内推薦や近隣企業に限定されがちな側面があります。また、企業にとっては高専生との接点づくりや母集団形成が課題となっています。プロッセルでは、高専生と企業の出会いを最大化することを目指し、居住地域に関わらず全国の優良企業と出会える場を創出しています。今回は、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」を舞台に、企業の枠を超えた高専生ネットワークの構築と、深い相互理解を目的として開催いたしました。

■株式会社プロッセル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59560/table/56_1_540de1becee5541ba343791f8a9c498d.jpg?v=202603171151 ]1社あたり平均40～50名の学生と直接対話する機会を創出することができました。

「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」をビジョンに掲げる、長岡高専発のスタートアップ企業です。高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を複数展開しています。





○新卒採用事業：高専生を採用したい企業向けに、高専生と企業との接点を創出するイベント「With KOSEN」の企画・運営

○転職・副業支援事業：高専卒業生に特化した転職エージェント「EnCycle Agent」を運営

○起業支援事業：起業を目指す高専生や起業家教育に力を入れたい高専のサポート、M&Aによる高専出身の起業家支援

○教育事業：高専への入学を目指した学習塾、プログラミング技術を磨くための教室を運営

社名：株式会社プロッセル

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2020年6月5日

HP : https://prossell.jp/

■株式会社プロッセルホールディングス

プロッセルホールディングスは、高専発企業のロールアップと新規事業創出を推進し、グループシナジーで価値を最大化します。高専人が持つ技術力と実践力を結集し、人材・テクノロジー・ものづくりの領域で事業を展開。M&Aによる戦略的統合と新規事業立ち上げの両輪で、高専エコシステム全体の成長を加速させ、社会に新たな価値を届けます。

○「株式会社プロッセル」：高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開

○「株式会社越後鐡工所」：ハードウェア開発や推し活グッズの特注製造事業を展開

○「株式会社プロッセルテクノロジーズ」：高専出身のハイスキルなエンジニアと連携したソフトウェア開発事業

社名：株式会社プロッセルホールディングス

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2025年11月5日

HP ：https://hd.prossell.jp