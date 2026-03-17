【名古屋初上陸】今注目のアウトドアブランドCotopaxi(R)(コトパクシ)の新店が4月23日、名古屋パルコにオープン

アルコ株式会社※画像はイメージとなります。

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務める、アメリカ発のアウトドアブランドCotopaxi(R)(コトパクシ)は、4月23日(木)名古屋パルコに東海エリア初となる直営店【Cotopaxi NAGOYA】をオープンいたします。

店舗イメージ

※画像はイメージとなります。

2026年春、全15ショップが新たに誕生する名古屋パルコの大規模リニューアル。「Cotopaxi NAGOYA」は、地下鉄「矢場町駅」から地下通路で直結する、アクセス至便な東館の1階にオープンいたします。

【名古屋店限定】ここでしか出会えない、特別なアイテム

※画像はイメージとなります。

オープンを記念し、ブランドを象徴する「Del Dia（デル・ディア）」コレクションから、名古屋店限定アイテム2種を数量限定で販売いたします。

デッドストック素材を100％使用したオンリーワンのカラーリングが楽しめる「Del Dia（デル・ディア）」コレクションがさらに特別なアイテムに。

■Bataan Fanny Pack_Cotopaxi NAGOYA \7,700 (税込)

■Cubo 3L Travel Cube_Cotopaxi NAGOYA \4,620 (税込)

オープン記念ノベルティ：オリジナルピンバッジをプレゼント

さらにオープンを記念し、ブランドロゴとスローガン「DO GOOD」をモチーフにしたオリジナルピンバッジをプレゼントいたします。

【配布条件】

１.店内商品を合計\5,000(税込)以上ご購入

２.公式Instagramのフォロー

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※ピンバッチの種類はランダムでのお渡しとなります。

お気に入りのバッグやポーチに付けて、新しい冒険へ出かけましょう！

店舗詳細

Cotopaxi NAGOYA

愛知県名古屋市中区栄3-29-1

名古屋PARCO 東館1階

営業時間 10:00～20:00

Cotopaxi(R)(コトパクシ)

Cotopaxi(R)(コトパクシ)は、創業者のDavis Smith(デイビス・スミス)が南米で目の当たりにした貧困問題を背景に、ハイクオリティなアウトドアギアを通して【貧困に苦しむ人々を救う】という目的を持つアメリカンブランド。さまざまな成功をおさめながらも、世界を救うためにもっとやりたいことがある ― こう考えたデイビスは、自分の好きな旅と貧困問題の解決を融合させたビジネスモデルを創り上げることにしたのです。それは顧客が商品を購入することで、貧しい地域の人々に恩恵がもたらされる仕組みです。デイビスはこの会社をCotopaxiと名づけ、エクアドル時代に体験した冒険精神と強い決意を表現しました。2014年の創業以来、労働者を守ること・環境保全に努める事・発展途上国への支援を軸に、革新的なアウトドアギアと特別な体験を提供し続けています。

オフィシャルサイト :https://cotopaxi.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/cotopaxi_jp/