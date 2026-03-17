理経、逆光での顔認証に強く防塵・防水性能を備えた日本製「屋外対応 顔認証システム」を開発

株式会社理経

株式会社理経（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 猪坂 哲、以下 理経）は、逆光での顔認証に強く防塵・防水性能を備え、屋外設置を可能にした日本製の顔認証システムを開発しました。工場やコンビナートの入場ゲートなどに設置でき、車に乗ったまま顔認証が可能なため、入退館手続きの煩わしさを軽減します。

■屋外対応顔認証システムの概要

理経が開発した「屋外対応 顔認証システム」は、防塵・防水等級IP55（※1）の屋外対応端末と、逆光に強い高感度カメラの採用により、天候などによる屋外でのさまざまな環境下においても認証を可能にした、日本製の顔認証システムです。

※1 IP55：電子機器の防塵・防水性能を示す国際規格に基づくIP保護等級の一つ

■主な利用シーン

大規模工場やコンビナートなどへの入退場時における本人確認を、顔写真をあらかじめ登録しておくことにより、人手を介さずにスムーズに行うことが可能です。

特に車両で来場する際、顔認証端末を車両ゲートの横に設置することにより、乗車したまま認証し、ゲートの自動的な開動作が可能となります。大型車両をはじめとするドライバーにとっての乗り降りの負担が軽減されます。

顔認証システム全体構成図

■製品の特長

・業界トップクラスの顔認証エンジンを採用し、素早く正確な認証を実現。

・防塵・防水等級IP55の株式会社宮川製作所製の認証端末を採用することで屋外利用に対応（オプションの専用ブラケットを利用）。

宮川製作所 純国産の顔認証端末

・認証用の顔写真データはクラウドサーバに保管（※2）されるため、万一端末が盗難にあっても個人情報の漏洩を防止可能。写真登録には写真撮影アプリを提供。

・ユーザが現在利用中の入館申請システムとの連携が可能。また、ゲストの入場用などにICカードの併用も可能。

・入退室管理システムと連携することにより、在室者のモニター（管理）にも対応。

・独自仮想技術による負荷分散により、朝のラッシュ時などでもスピードを落とさず素早い認証を実現。

・顔写真追加はリアルタイムに登録。顔登録作業中でも、既存登録者の顔認証は可能。

・入退館者のグルーピング機能により、予め登録された入館者が入館できるエリアを制限可能。

※2 ：オンプレミスも対応可能

■今後の展開

高いセキュリティを求められる大規模工場やコンビナートなどに向けて展開していきます。

また付加機能として、工場内に設けられている避難所に、災害時に誰が避難できたか（入口を通過したか）を顔認証で確認できる「避難者顔照合システム(https://www.rikei.co.jp/product/616/)」との連携も提案していきます。

【株式会社理経について】

株式会社理経は、IT及びエレクトロニクス業界のソリューションベンダーとして1957年に設立以来、システムからネットワーク、VR/ARコンテンツ、電子材料・電子機器までさまざまなソリューションを提供しています。国内外の最先端技術や先進的な製品を活用したソリューションを提案し、お客様の業務の効率化、収益の改善などビジネスの発展に寄与します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25721/table/133_1_812eeb36e3e92b8bb19caf4f74c5f1e9.jpg?v=202603171151 ]

※記載されている製品名、社名は、各社の商標または登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

先端技術ラボラトリ

TEL：03-3345-2144（ダイヤルイン）

E-mail：rikei-iot@rikei.co.jp

製品ページURL：https://www.rikei.co.jp/product/737/