AIを業務効率改善だけに活用していませんか？b-growth、AI基盤を構築し、生産性を向上させるBtoB企業向けAIオペレーションBPOを開始

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『BtoBマーケティング研究会』を運営する株式会社b-growth（東京都港区、代表取締役CEO：菱沼匡、以下「当社」）は、2026年3月より、生産性を向上させるAI基盤の構築・運用代行サービス「AI Growth Ops BPO」の提供を開始します。

■サービス概要

「AI Growth Ops BPO」はAIとビジネス汎用ツールの導入ではなく、貴社専用のAIオペレーション基盤を設計・構築・運用し、最終的に貴社へ完全移管するサービスです。

AIとビジネスの現場に精通するコンサルタントが、既存オペレーションのヒアリングからAIツールの選定、セキュリティリスク対策なども含めたハンズオンの導入支援まで、一気通貫でご支援します。

■サービス提供の背景

株式会社b-growthは、クライアント様の「事業グロース」を最終目的に、BtoBマーケティング・クリエイティブ人材の紹介・採用支援・広告運用代行などのマッチングサービスを提供してきました。

2022年11月のChatGPTの登場以来、Gemini、Genspark 、Claude等、無数のAIが加速度的にアップデートを続けており、単純な人の採用だけでは事業グロースを実現できない環境に変化してきています。

当社独自の調査でも実証実験（PoC）の段階で停滞し、全社的な展開に至らない「PoC疲れ」の状態や、投資対効果（ROI）を明確に測定できていないという実態が、複数の企業様からのヒアリング調査から浮かび上がってきており、「ツールを入れること」で終わってしまい、実際の業務に組み込めていない実態が見えてきています。

そのような状況を受け、当社は「業務の生産性向上」を目的とした「AI Growth Ops BPO」の提供を開始しました。

AIツールを"ただ入れる"のではなく、これまで蓄積してきたBtoBマーケティングの実務ノウハウと、最新のAI技術を組み合わせることで、貴社の業務プロセスに合わせた専用のAIオペレーション基盤を設計・構築・運用します。

■構築後に期待できる成果例

・マーケティング：リード獲得効率 2～3倍、コンテンツ制作コスト 40%以上削減

・インサイドセールス：商談化率 2.5倍、リードへの初動対応 24時間→5分以内

・フィールドセールス：成約率 +20%、商談後のSFA入力工数 90%削減

・カスタマーサクセス：チャーン（解約）率 15～20%改善、NRR 103%→118%

■サービスの特徴：3つの主要メリット

１. 「業務フローの可視化」から始める--ツールありきにしない

多くのAI導入が失敗する理由は、「先にツールを決めること」にあります。

当サービスは最初のフェーズで、マーケティング・インサイドセールス・フィールドセールス・カスタマーサクセスにまたがる貴社の業務フローを丸ごと分解・可視化します。

「どこで時間が無駄になっているか」「どこのデータが断絶しているか」「どの判断がいまだに人の勘に頼っているか」--

こうしたボトルネックを特定したうえで、はじめて「どのプロセスにAIを入れるか」という設計が可能となります。

２. AIを「使う」のではなく、AIが「動いている」オペレーションを作る

設計が終わったら、AIを組み込んだオペレーションを丸ごと構築します。単にGPTやGeminiを使った壁打ちや調査、画像生成をするだけでなく、「このデータが入ったら、AIがこう動き、次のアクションが自動で決まる」という業務の流れそのものを設計します。

現場の担当者がAIを意識しなくても、自然に生産性が上がっている状態を目指します。

３. 最終的に貴社の資産になるオペレーション構築

外注に頼り続けるオペレーション設計は属人化とコスト増加につながります。

AI Growth Ops BPOでは、「分析→構築→運用→移管」の4フェーズを通じて、作り上げたAIオペレーションのノウハウ・ツール・手順書をすべて貴社に引き渡します。

移管後は自社チームが主体となって動かせる状態になるため、外注コストを削減しながら、AIの仕組みを自社の強みとして育て続けることができます。

資料請求・無料診断はこちら :https://bgrowth.jp/contact-service-2

■株式会社b-growth 代表取締役CEO 菱沼匡のコメント

『2022年11月に米OpenAI社によって公開されたChatGPTの登場以降、AIは想像以上のスピードで私たちの仕事のあり方を変えてしまいました。

ビジネスにおいてもAIを活用した業務効率改善が進んでいる企業は増えていますが、生産性を上げるという"攻めの観点"ではまだ試行錯誤している企業も多く、引き続き人の介在が求められると考えています。

総務省と経済産業省が毎年更新している「AI事業者ガイドライン」では、自律的に動く「AIエージェント」やロボットを制御する「フィジカルAI」のリスク抑制策として、人間の判断が介在する仕組みの構築をサービス提供企業に求めるなど、リスクヘッジという側面でもまだまだ人の需要は根強く残っています。

b-growthは、数多くの人材マッチングを通じてBtoBマーケティングの現場で「業務プロセスの中でどこを外部に切り出すことが事業グロースにとって有効か」を追求し続けてきたからこそ、プロセスのボトルネックになっている箇所に最適なAIを埋め込み、オペレーションごと再設計することが可能です。

AI導入は目的ではなく、売上を創出する仕組みを作るための手段です。「AI Growth Ops BPO」を通じて多くの企業の生産性アップに寄与できるように精進してまいります。』

資料請求・お問い合わせ

30分の「業務フローの無料診断」で、貴社の業務フローのどこにボトルネックがあり、AIでどう解消できるかの無料レポートをお渡しします。費用もご契約も不要です。

「AIをどこから始めればいいかわからない」「業務効率改善だけでなく、生産性が向上するようなAI活用をしたい」「ツールを入れたが現場に定着しない」--こうした課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

無料診断はこちら :https://bgrowth.jp/contact-service-3

◆株式会社b-growthの概要

会社名：株式会社b-growth

本社住所：

〒107-0062

東京都港区南青山1-1-1新青山ビル 東館7F

代表者：代表取締役CEO 菱沼匡

主な事業内容：BtoBマーケティング支援事業

コーポレートサイト：https://bgrowth.jp/

【BtoB事業会社の役職者マーケター限定コミュニティ】

BtoBマーケティング研究会：https://www.facebook.com/groups/966370787340691/

■b-growthの提供サービス

b-growthでは、BtoB企業のクライアント課題解決に向けて、主に以下のサービスを展開しています。

業務委託マーケターによるBtoB事業グロース支援サービス

b-growth Pro(https://bgrowth.jp/service-pro)

BtoBマーケター専門のエージェントサービス

b-growth Agent(https://bgrowth.jp/service-agent)

BtoB事業特化の広告運用サービス

b-growth AdMaster(https://bgrowth.jp/service-admaster)

BtoB事業特化のコンテンツ制作サービス

b-growth Creative(https://bgrowth.jp/service-creative)

*当社及びBtoBマーケティング研究会のメンバーに向けた取材や各種情報提供依頼について、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。



