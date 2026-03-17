コンビニの定番フルーツゼリー「たらみのごろっとみかん」「たらみのごろっとミックス」がアップサイクル香料などを増加してさらにおいしくリニューアル！

株式会社たらみ

株式会社たらみ（所在地：長崎県長崎市、代表取締役社長：和田 富）は、「たらみのごろっとみかん」「たらみのごろっとミックス」を2026年3月出荷品から順次リニューアルします。

「たらみのごろっと」は、みずみずしい大ぶり果実をたっぷり詰め込んだ大容量フルーツゼリーです。

2013年の発売以来、フルーツの美味しさを追求し続け、長年ご好評をいただいております。

今回のリニューアルでは、果汁やオレンジペースト※1、アップサイクル香料※2 を増量。さらにゼリーをぷるんっと一層食べ応えのある食感にして、フルーツの美味しさ・食べ応えをより感じていただけるように進化しました。パッケージには「さらにおいしく果汁感UP」のコピーを入れ、リニューアルが一目で伝わるようにしました。



新しくなった美味しさをぜひお試しください。

コンビニエンスストア（一部店舗を除く）にてお買い求めいただけます



※1 たらみのごろっとミックスに黄桃果汁、たらみのごろっとみかんにオレンジペーストを使用

※2 アップサイクル香料とはみかん果汁を搾った後の果皮などを再利用し香り成分を抽出した環境にも優しい香料です。

商品概要

■商品名：たらみのごろっとみかん、たらみのごろっとミックス

■発売日： 2026年3月出荷品から順次切り替え



■販売チャネル：全国のコンビニエンスストア（一部取り扱いのない店舗もございます）



■内容量：300g



■希望小売価格：228円（税抜）



■たらみのごろっとシリーズ コンセプト：

自然の恵みをいただく、果実のごちそう。

“たらみのごろっと”は、みずみずしい果実をたっぷり詰め込んだフルーツゼリーです。





■商品紹介：

【たらみのごろっとみかん】

大粒みかん たっぷり。

酸味と甘みのバランスが整ったこだわりの大粒みかん果肉入りのゼリー。

1日分のビタミンC入り。※

【たらみのごろっとミックス】

厳選５種のおいしさたっぷり。

大粒みかん、パイン、追熟白桃、りんご、黄桃の果肉入りのゼリー。

1日分のビタミンC入り。※

※栄養素等表示基準値を1日分としています。



■たらみのごろっと ブランドサイト







https://www.tarami.co.jp/gorotto/(https://www.tarami.co.jp/gorotto/)

商品に関する読者からのお問い合せ先

株式会社たらみ お客様相談室 フリーダイヤル：0120-14-1105

（受付時間／平日9：00～17：00 土・日・祝祭日、夏期・年末年始の弊社休業日を除く