b.stage+、ファン投票でアーティストに応援メッセージを届ける特別なファン体験を提供

株式会社bemyfriends Japan

グローバルファンダムビジネス企業「bemyfriends(https://bstage.in/)（ビーマイフレンズ）」が運営するグローバルFan to Fanプラットフォーム「b.stage+(https://bstageplus.com/shop/kr)（ビーステージプラス）」のファン投票コーナー「b+PICK(https://bstageplus.com/poll/698ecd18c1bbe47a262c4f4b)」において、T1所属トップレーナーのDoranが、今LCKシーズンにファンが最も期待する選手の第1位に選出された。Hanwha Life Esports所属ADキャリーのGumayusiが2位となり、レギュラーシーズン開幕への期待と熱気がさらに高まっている。

今回の投票は2026年2月12日から26日にかけてb.stage+で実施され、LCK主要チームに所属する全選手を対象に、100%ファン投票によって順位が決定された。投票期間中の総投票数は1,200万票に達し、世界中のファンの熱い注目を証明した。

b.stage+のb+PICKは、アーティストの誕生日やカムバックをはじめ、さまざまなテーマで展開されるファン参加型投票コーナーだ。投票はログイン後、1日1回無料で参加でき、公正な集計を確保するためリアルタイムモニタリングシステムが導入されている。

投票1位・2位には、b.stageアプリバナーへの露出特典が贈られる。累計登録者数600万人を突破したb.stageアプリ内バナーに該当選手が公式に記念される形となり、アーティストとファンが共に使うプラットフォームの中でファンの応援が可視化されることで、より一層の意義を持つ。

また、ファンはb.stage+ Shop内の「アーティスト応援広告」カテゴリーから、応援したい選手やアーティストのための広告商品を直接購入することもできる。単に投票に参加するだけでなく、ファン自身が企画・応援する能動的なファンダム文化が、b.stage+の中で活発に広がっている。

bemyfriends関係者は「b.stage+は、ファンが直接参加してアーティストや選手の特別な瞬間を共に作り上げる場所です。今後もファンダムの熱気を最大限に引き出せる機能やイベントを継続的にお届けしていきます」とコメントした。

なお、b.stage+では3月16日より、4月に誕生日を迎えるアーティストを対象とした新たなb+PICK誕生日投票をスタートする。BIGBANGのD-LITE、キム・ソンギュらが候補として名を連ねており、今回の投票では既存のb.stageアプリバナー特典に加え、NAVERファンダム広告とNerd House Bukchonの誕生日テーブル協賛が優勝者への特別リワードとして追加提供される予定だ。ファンの応援がファンダムプラットフォームを超え、韓国国内最大のポータル検索やオフラインスペースにまで広がることで、ファンダムの熱気と参加意欲のさらなる高まりが期待される。

b.stage+は、K-POPをはじめeスポーツ・スポーツ・ミュージカルなど多様なファンダムを網羅するプラットフォームであり、b.stage統合アカウントから手軽に利用できる。投票をはじめ、カムバック・誕生日・シーズン開幕記念イベントなど多彩なコンテンツ・イベントを通じて、アーティストIPの成長とファンダム文化の形成に貢献するとともに、ファンの日常的なファンダム活動全般を支援するライフスタイル商品も取り揃えている。