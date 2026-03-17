2026年6月11日(木) ラグジュアリーモール「HAERA」グランドオープン

株式会社 大丸松坂屋百貨店

J.フロント リテイリング株式会社、株式会社パルコ、株式会社大丸松坂屋百貨店、J.フロント都市開発株式会社は、2026年6月11日(木)、「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階～地上4階にて、新たな商業施設「HAERA（ハエラ）」をグランドオープンいたします。

J.フロント リテイリンググループが一体となって強みを発揮し、新たな感性が交差するラグジュアリーモールを開業することで、名古屋栄エリアのさらなる魅力向上や活性化に貢献します。

世界を代表するラグジュアリーブランドの旗艦店や、新たな文化を生み出すニュークラシックなファッションやライフスタイル提案の他、ハイグレードからカジュアルシーンまでを網羅したレストランやスイーツ等、東海エリア初上陸のショップも多数登場する全65ショップのラインナップとなります。

【 東海エリア初出店：40店舗 / 新業態：16店舗 】

“BETWEEN YOU AND NEW”

あなたと新しさの間に。感性が交差する場所、HAERA。

6月11日、グランドオープン。

「HAERA」は「栄える＋era (時代)」からの造語で、次の栄える(はえる)をつくる、街の新しい賑わい・時代をつくっていく起点になりたいという思いが込められています。

感性が交差する場所として、あたらしいものやインスピレーションを集め、訪れる方それぞれのレンズで完成するミュージアムのような体験価値を提供いたします。

【HAERAティザーWEBサイト】 URL： https://haera.parco.jp/teaser2026/

【HAERA公式Instagram】 @haera_official_

広告ビジュアル（ティザー広告）

＜TEASER＞“BETWEEN YOU AND NEW”

あなたと新しさの間に。

感性が交差する場所、HAERA。

6月11日、グランドオープン。

HAERAの施設ロゴを手掛けた、韓国・ソウルを拠点として活動するデザインスタジオ「Ordinary People」によるティザー広告を公開。メインビジュアル広告は5月頃の公開を予定しています。

ビジュアルコンセプト

HAERAは、“あなた”と“新しさ”をつなぐもの。人々に“新しさ”を届ける場所であると同時に、

HAERAというレンズを通して見る“新しさ”にふれることで、自分の感性を目覚めさせ、

新たな視点を広げるきっかけとなる場所でもあります。

その様子を、「見る」「見られる」という行為を軸にビジュアルを描きました。

ティザービジュアルでは、「目もと」にフォーカスし、「あたらしさを見る」ことを象徴的に切り取りました。

モノクロ写真やロゴタイプをあえて歪ませることで、未完成がゆえの可能性、

完成への予感と期待感を込めています。

クリエイティブスタッフ

Art Direction & Design: Jin Kang (ORDINARY PEOPLE)

Photography: Katsuhide Morimoto Styling: Megumi Yoshida

Costume: Megumi Yoshida & THE SEWING WORKS (Yoshiko Matsumoto and Tomoyuki Kanjiki)

Make-up: UDA（mekashi project） Hair: Tomihiro Kono

Model: HEHE (MOMENT) Interpreter: Mika Horaguchi

Creative Direction & Production: RCKT/Rocket Company*

施設コンセプト・３つのテーマ

PUBLIC MUSEUM

体験価値、それぞれの感性を大切にするミュージアムのような施設を目指し「PUBLIC MUSEUM」を施設のコンセプトとしています。“感性に響かせる”ファッション、食体験、アートを軸に、多様な体験を提供します。

＜ファッション＞

トップメゾン～ニュークラシックファッションが、栄の新たな文化を提案

ラグジュアリーブランドが栄の新たな顔を創出

ラグジュアリーブランドがそれぞれの美意識を体現したブティックを展開。栄エリアの新たなランドマークにふさわしい圧倒的な存在感と洗練された世界観を描き出します。中部エリア最大級、旗艦店としての役割を担う店舗が揃い、訪れる方を“新時代のラグジュアリー体験”へと誘います。多彩な表情を持つ空間が、HAERAならではの豊かなラグジュアリーシーンを形づくります。

＜食体験＞

ハイグレードからカジュアルシーンまで網羅する、彩り豊かな食の世界

オーセンティック・ハイクラスなレストラン

居心地の良さと味・サービスを両立した、空間も含めた新たな食体験。そこから生まれるシビックプライドに繋がる色・艶あるHAERAのレストランフロアが登場します。

賑わい・活気・舌と香り、新たな食体験

路面で人気の有名店＆新進気鋭の実力派オーナーの新たな挑戦の圧倒的ローカルラインナップを主軸に、名古屋の食文化に更なる刺激と体験価値を与えるローカルと全国の名店が融合します。

ここでしか体験できないモダンスイーツとの出会い

名古屋初出店を集積したスイーツブティック。手に取るたび、日常が少し豊かになる、ときめくような食を集め、贈り物にも自分へのご褒美にも、いつもの時間が上質へと整う空間を提案。

＜アート＞

全館がミュージアム・ギャラリーとなり、空間演出やアートが溶け込む体験を

「PUBLIC MUSEUM」として、各階を一つのスタイルを体現するギャラリーと捉え、素材の選択と空間構成をしています。各階は物語の一つの章であり、その物語は来館者がそれぞれ自由に編み出していく、という想いを込めています。

館内各所に溶け込むアートは、体験として驚きや心地よさを生み、感性を刺激する仕掛けとなります。

ビル概要・フロア構成

「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階～地上4階にてオープンするHAERAは、久屋大通、広小路通、錦通、大津通の４つの大通りに囲まれ、地上の歩行者の回遊性ならびに地下ネットワークの向上に貢献します。B1Fは地下鉄栄駅の改札口に、B2Fは商業地下街に直結しています。徒歩、自動車、電車、バス全ての交通手段による全天候型のシームレスなアクセス動線を実現します。

FLOOR

1～3Fにラグジュアリーブランドを含むファッションやフレグランス、ライフスタイルショップを集め、ニュークラシックなスタイルを提案します。

4Fにはハイグレードなレストランが揃い、特別な日にも対応できる非日常空間を生み出します。

B2Fにはカジュアルシーンにもぴったりのレストランが軒を連ね、名古屋の名店や、東海エリア初出店の人気店が登場します。

B1Fには特別なギフトや、彩りを与えてくれるスイーツなど食物販が多数集結します。

※出店ブランドの詳細は下記サイトをご覧ください。

【大丸松坂屋百貨店コーポレートサイト】URL：https://www.daimaru-matsuzakaya.com/