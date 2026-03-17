そのダメージは、静かに年齢を刻む。見えない刺激から守ること*1が、最高のアンチエイジング*2。

株式会社シティコミュニケーションズ

株式会社シティコミュニケーションズ（本社 :横浜市神奈川区 代表取締役社長：三田 大明）が運営する代官山のスパ「SPA DAMAI（以下、「ダマイ」）」にて、2026年３月17日(水)から3月31日(水)までの期間、『保湿』と『アンチポリューションケア*4』に着目したスキンケアキャンペーンを実施いたします。

*1 乾燥を防ぐこと 2年齢に応じたケア 3乾燥によるくすみ・かゆみ・肌の不安定な印象 4大気中の微粒子汚れの付着を防ぐこと

春の肌は、思っている以上に無防備。だからこそ選びたい”アンチポリューションスキンケア”

忙しい毎日も、近所への外出も。

環境ストレスによる乾燥などから肌を守ることは、すべての大人の肌にとって必要な習慣です。

3月の肌は、想像以上に過酷な環境にさらされています。

冬の乾燥で潤いが不足しがちな肌に、花粉や黄砂、PM2.5、強風や寒暖差、そして徐々に増え始める紫外線。

それらは目に見えないまま、肌に負担を与え続けています。

今、必要なのは「攻めるケア」ではなく、守りながら育てるケア。

保湿、紫外線対策、そしてアンチポリューションという多角的なアプローチで環境ストレスから肌を守り、年齢とともに低下しがちな酸化力をスキンケアで補うことが、大人の肌を健やかに保つ鍵となります。

ほんの少しの外出でも、肌はダメージを受けがち。だからこそ日々のスキンケアは未来への投資となり、環境に左右されにくい肌は、美しさの基盤になります。3月から始める一滴が、未来の肌印象を左右するのです。

《セット製品紹介》

ダマイ セルリファーム フェイス クリーム

輝くハリとシャープな引き締め感。全方位、隙のない美しい立体素肌へ*5。

肌をすこやかに整え、すっきりとした印象へ導くことに着目した３種の植物エキスによる独自の複合成分「D-complex」との相乗効果が期待できる、厳選されたエイジング成分を配合。

さらに17種類のフィトオイルがもたらすもっちりとした潤いと、なめらかに引き締まったすっきり感のコントラストが、美しい”立体顔”へ導きます。

*5使用感・うるおい・ハリによる肌印象

― DAMAI CELLULIFIRM FACE CREAM ―

ダマイ セルリファーム プロテクト エッセンス UV

まるで美容液のような、みずみずしく心地よい

エイジングケアエッセンスUV。

高い紫外線防止効果*6と「D-complex」により、肌を守りながら引き締める処方を実現。

肌に直接触れずに紫外線をブロックする独自のシルクベール処方*7と、３種のペプチドが肌をうるおいで満たしながらガードします。

乾燥や紫外線によるダメージはもちろん、大気汚染物質にも配慮したスキンケア設計で、外的環境にも負けにくい肌へ*8。

*6 SPF/PA表示に基づく

*7物理的に汚れの付着を防ぐ設計

*8すべての外的要因を防ぐわけではありません

― DAMAI CELLULIFIRM PROTECT ESSENCE UV ―

～ キャンペーン概要～

『 Spring Face Care Set 』

販売期間：2026年3月17日～2026年3月31日

セット内容：ダマイ セルリファーム フェイスクリーム

ダマイ セルリファーム エッセンス UV

販売価格：通常 \29,150のところ\19,000にてご提供いたします。

*価格はすべて税込価格となります。

販売場所：SPA DAMAI 代官山 https://spadamai.jp/

公式オンラインストア https://damaistore.jp/

・世界最高峰の評価を得たスパ発、効果重視の“温め”製品「DAMAI」

2012年より身体の不調の根本は“冷え”にあると提唱し、温活の先駆け的な存在である「スパ ダマイ」は、2015年よりホームケア製品の販売を開始。カラダの内側と外側もしっかりと温めるプロ仕様のホームケア製品を開発。実際にスパの施術でも使用しており、バニラビーンズ由来の温感成分「バニリルブチル」を配合したボディクリームやボディスクラブをはじめ、フェイスケアラインだけでなく手足の指先まで温めて巡りを促すネイルセラムなど、温活美容において確かな存在として長く支持されています。全てのダマイ製品に＜温め・巡り・排出＞を促すダマイ独自のオリジナルメソッド“サーマル フィト セラピー”と“サーマルドレナージュ”を踏襲しています。

ダマイ独自の『D-complex』〈ダマイ公式オンラインストア〉https://damaistore.jp/

SPA DAMAI概要

リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。趣が異なる5つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備し、贅沢でパーソナルな時間をお過ごしいただけます。ペアでご利用いただけるお部屋もあります。技術力やホスピタリティの向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを2017年から連続受賞。「アジアNo.1のラグジュアリースパ」として知られています。国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。

所在地 ：東京都目黒区青葉台1- 4 - 8 2 F

電話 ：03-3462-4148

電車 ：東急東横線 代官山駅 徒歩6 分/中目黒駅 徒歩10 分

JR 恵比寿駅 徒歩15 分

バス ：東急トランセ「渋谷駅」→「代官山T サイト」

お車 ：JR 山手線「恵比寿駅」より3 分/「渋谷駅」より5 分

営業時間：10:00-22:30

オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp

SPA DAMAI公式オンラインストア：https://damaistore.jp/

＜SPA DAMAI 各賞受賞歴＞

2017 年

◆Luxury Travel Guide Awards（LTG） ※にて

・ラグジュアリーブティックスパ グローバルアワード受賞（世界1 位）

◆Mas、美的、VoCE、Domani、up、＆ROSY、Sweet の7 誌において

・ベストコスメ賞 ボディケア部門 受賞

2018 年

◆Luxury Travel Guide Awards（LTG） にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本代表として受賞

◆World Luxury Spa Awards（WLSA） にて

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞

・ラグジュアリーリトリートスパ 日本第1 位 受賞

2019 年

◆Luxury Travel Guide Awards（LTG） にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆World Luxury Spa Awards（WLSA） にて

・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞

2020 年

◆World Luxury Spa Awards（WLSA） にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆IKYU SPA 2th Anniversary AWARD 2020

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2021 年

◆World Luxury Spa Awards（WLSA） にて

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

◆IKYU SPA 3th Anniversary AWARD 2021

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2022 年

◆World Luxury Spa Awards（WLSA） にて

・リトリートスパ アジア第1 位 受賞

◆IKYU SPA 4th Anniversary AWARD 2022

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2023 年

◆World Luxury Spa Awards（WLSA） にて

・ラグジュアリーブティックスパ アジア第1 位 受賞

・ラグジュアリーアドバンスドトリートメントスパ アジア第1 位 受賞

◆IKYU SPA AWARD 2023

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2024 年

◆World Luxury Spa Awards（WLSA） にて

・ラグジュアリーアドバンストトリートメントスパコンティネント アジア大陸第1 位 受賞

・ラグジュアリーブティックスパ 東アジア第1 位 受賞

・ラグジュアリーリトリートスパリージョナル 東アジア第1 位 受賞

◆IKYU SPA AWARD 2024

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

2025年

◆World Luxury Spa Awards（WLSA） にて

・ラグジュアリースパリトリート 東アジア第1 位 受賞

・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞

・ベストスパプロダクトレンジ 東アジア第1 位 受賞

◆IKYU SPA AWARD 2025

・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

・会社概要

社名： 株式会社シティコミュニケーションズ

代表： 代表取締役社長 三田大明（みた ひろあき）

本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3階

URL： https://www.city-s.co.jp/

設立年： 1995 年12 月

事業内容： 遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

SPA DAMAI（スパ ダマイ）

TEL：03-3462-4148

商品担当/草間

E-mail: m.kusama@damai.jp