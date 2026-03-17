【アソビュー！】「那須ハイランドパーク×シークレット キャッチ！ティニピン」のコラボチケットを3月21日（土）12：00より独占販売開始！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サイト「アソビュー！」（URL：https://www.asoview.com/ 、以下「アソビュー！」）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下「当社」）は、那須ハイランドパーク（所在地：栃木県那須郡）にて、韓国発の大人気アニメ「シークレット キャッチ！ティニピン」とコラボレーションしたイベントを、2026年4月27日（月）から5月31日（日）まで開催し、3月21日（土）12：00より、アソビュー！限定ノベルティ付きチケットの先行販売を開始いたします。

■ 背景と目的

「シークレット キャッチ！ティニピン」は、韓国で社会現象を巻き起こし、日本でも2025年7月より放送・配信中の、未就学児から小学校低学年を中心に絶大な人気を誇るアニメシリーズです。 那須ハイランドパークのメイン顧客層であるファミリー層と、同作のファン層が非常に高い親和性を持つことから、本コラボレーションが実現いたしました。 本イベントを通じて、アニメの世界観をリアルに体験できる場を提供し、お子様とそのご家族に忘れられない春の思い出作りをサポートいたします。

■ コラボイベント概要

期間：2026年4月27日（月）～2026年5月31日（日）

場所：那須ハイランドパーク

栃木県那須郡那須町高久乙3375

主催：那須藤和リゾート株式会社

企画協力：アソビュー株式会社、株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

コラボ内容

- スタンプラリー- 園内コラボ装飾- オリジナルドリンクカップ- オリジナルグッズ販売（こんぺいとう）

5月9日、10日限定！スペシャルステージショー「ハチュピンが那須ハイにやってくる！」

■ チケット販売概要

- 開催日： 2026年5月9日（土）・10日（日）- 内容： 人気キャラクター「ハチュピン」が登場するグリーティング＆クイズショーを実施いたします。

アソビュー！にて、3月17日より日時指定制のチケットを販売いたします。

１.【シークレット キャッチ！ティニピンコラボ】限定ノベルティ付ファンタジーパスセット

【価格】大人：5,800円／小人（3歳～小学生）：4,100円／シニア（65歳～）：4,100円

【URL】https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000048931/

２.5月9日10日限定|ファンタジーパスセット＋ハチュピンステージ鑑賞券（シークレット キャッチ！ティニピン）

【価格】大人：5,800円／小人：4,100円／シニア（65歳以上）：4,100円

【URL】https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000048933/

３.【シークレット キャッチ！ティニピン】購入確約！コラボグッズセット

【価格】1,300円（現地で買うより100円お得！）

【URL】https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000048942/

【その他のチケット情報・販売特設ページ】

ハチュピンと記念写真が取れる撮影会参加券：0円（※別途施設入場料が必要）など

詳細URL：https://www.asoview.com/base/150476/

「那須ハイランドパーク」について

栃木県那須高原にある遊園地。子供から大人まで楽しめる計8種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約半数が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランなどの設備も充実。併設されたオフィシャルホテル「ＴＯＷＡピュアコテージ」は、多種多様な別荘タイプのホテルが充実。今なら、大人の数だけお子様無料キャンペーンを実施中です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設には自然をいかした牧場型テーマパークの那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

アソビューイベント催事支援事業について

当社では、これまで蓄積された全国レジャー施設の膨大なデータを活用し、集客や単価向上に効果的なイベント・催事を徹底的に分析しています。その知見を基に、当社が独自に魅力的なコンテンツを調達し、レジャー施設へ提供します。

さらに、アソビュー！会員へのプロモーション支援も行い、施設の新たな魅力創出と集客力アップを強力にサポートします。

本事業に関する問い合わせ先： event.support@asoview.co.jp

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/