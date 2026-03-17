【国内最大級】卵子凍結保管サービス「Grace Bank」、提携クリニック数が全国100院を突破

株式会社グレイスグループ

株式会社グレイスグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：勝見 祐幸、以下「グレイスグループ」）が運営する卵子凍結保管サービス「Grace Bank（グレイスバンク）」は、この度、採卵および凍結卵子の利用が可能な提携クリニック数が全国で100院を突破したことをお知らせいたします。

これにより、全国の主要都市を網羅する強固な医療ネットワークが確立されつつあります。居住地やライフステージの変化に関わらず、より多くの女性が安心して将来の妊娠・出産の選択肢を確保できる仕組み作りを、今後も続けて参ります。

100院突破の背景と社会的意義

近年、女性の社会進出や晩婚化に伴い、キャリアとライフイベントの両立に悩む女性が増加しています。こうした中、将来の備えとして卵子を凍結する「社会的適応による卵子凍結」への需要は急拡大しており、東京都をはじめとする自治体による助成金制度も開始されるなど、国を挙げた少子化対策・女性活躍支援の一環として注目されています。

「グレイスバンク」はサービス開始以来、利用者が安心して卵子を預けられるよう、高度な医療技術と実績を持つクリニックのみと提携を進めてまいりました。この度の100院※到達は、単なる拠点の拡大にとどまらず、「卵子凍結という選択肢が、日本のどこにいても当たり前に、かつ安全にアクセスできる社会インフラ」として根付いていくための、大きな一歩を示すものです。

※参考：全国の生殖補助医療（体外受精・胚移植等）の施設数：638施設（2023年）

全国100院のネットワークが実現する、新しい生殖医療のスタンダード

1.居住地やライフスタイルの変化に左右されない、継続的な医療体制

全国規模のネットワークが100院へと広がったことで、転勤や結婚などのライフイベントで居住地が変わっても、継続して質の高い医療サービスにアクセスできる環境が整いつつあります。採卵を行う場所の選択肢が広がったことはもちろん、将来の利用（融解・体外受精）の際にも最適な場所を選択できるよう、さらなる連携拡大を目指します。「場所の制約」をなくし、女性の多様なキャリアや生活の変化に柔軟に寄り添える体制づくりを、これからも進めてまいります。

2.高度な医療技術と実績でつながる「厳選されたネットワーク」の拡大

私たちが提携を進めているのは、不妊治療の専門医や胚培養士などが在籍し、確かな実績を持つ医療機関です。この厳格な基準をクリアした100院との連携は、保管される卵子の安全性と将来の妊娠に向けた医療品質を担保するための、非常に重要な基盤となります。数だけを追うのではなく、質にこだわったこの「信頼のネットワーク」を、今後さらに全国へと広げてまいります。

3.誰もが公平に選択肢を持てる「社会インフラ」としてのアクセス向上

国や自治体による助成金制度などの支援が進む中、私たちはその受け皿となる医療アクセスの拡充を担いたいと考えています。都市部だけでなく全国各地へ拠点を広げることで、地域による医療アクセスの差を少しでも減らしていくーー今回の100院到達は、誰もが当たり前に卵子凍結という選択肢を持てる「社会インフラ」を構築していくための、確かな第一歩です。

提携クリニック一覧も見やすく

評価・口コミをご覧いただけます

また、グレイスバンクの提携クリニック一覧では、採卵経験者の「リアルな口コミ」が閲覧可能になりました。 ご自身のライフスタイルや希望に合ったクリニックを見つけていただくため、サイト上（一部クリニックを除く）で実際に採卵を行った方のリアルな口コミをご覧いただけます。医師の対応や院内の雰囲気、痛みへの配慮など、経験者ならではの生の声が、クリニック選びの不安を和らげる一助となることを願っています。

※クリニックの追加、および口コミは順次追加・更新してまいります。

今後の展望

提携クリニック一覧 :https://gracebank.jp/cliniclist/

グレイスグループは今後も、提携クリニックの拡充を進めるとともに、企業向けの福利厚生導入支援や、正しい生殖医療知識の啓発活動を通じて、子供を持ちたいと願うすべての人が、その願いを叶えられる社会の実現を目指します。

【株式会社グレイスグループについて】

株式会社グレイスグループは、「子供を持ちたいと願う一人でも多くの女性の夢がかなう未来の創出」をミッションに掲げ、女性の活躍をサポートするための最先端の医療サービスを提供しています。グレイスグループが運営する卵子凍結保管サービス「Grace Bank」は、厳選したクリニックの全国ネットワークと25年間無事故の生体凍結保管施設での一括保管により、高い安全性と将来不妊治療を受ける際の高度な利便性を実現した、日本最大級の卵子凍結サービスです。

https://gracebank.jp/(https://gracebank.jp/)



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社グレイスグループ 広報担当 :https://gracebank.jp/contact/